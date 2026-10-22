City Guide 22.10.2026

Η «Συναίνεση» επιστρέφει στο Σύγχρονο Θέατρο με ένα επίκαιρο έργο για την αλήθεια και την ηθική

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Το βραβευμένο έργο της Νίνα Ρέιν, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, επιστρέφει για 2η χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο από τις 16 Οκτωβρίου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το έργο «Συναίνεση» επιστρέφει στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερο κύκλο παραστάσεων.
  • Η παράσταση εξερευνά τα όρια μεταξύ νόμου, ηθικής και προσωπικής ευθύνης σε υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης.
  • Το έργο θέτει ερωτήματα για την αλήθεια, τη συναίνεση και την εξουσία, με επίκαιρη κοινωνική διάσταση.
  • Η «Συναίνεση» είναι μια μαύρη κωμωδία για τη σύγκρουση θεσμικής δικαιοσύνης και βιωμένης εμπειρίας.
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Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν παρουσιάζεται, για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων, στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, από τις 16 Οκτωβρίου 2026, μετά την επιτυχία των παραστάσεων της περασμένης άνοιξης.

Επί σκηνής ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου. Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους.

Με έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο, η Νίνα Ρέιν θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.
Το έργο αποκτά πιο έντονη και επίκαιρη διάσταση με τις θεματικές του γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, φωτίζοντας τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία. Η «Συναίνεση» παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2017 στο National Theatre του Λονδίνου, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, και το 2018 μεταφέρθηκε στο θέατρο Harold Pinter του West End.

Synainesi (1)

Το έργο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Susan Smith Blackburn Prize (2018), ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία που απονέμονται σε θεατρικά έργα γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Τάκη Τζαμαργιά

Η ενσυναίσθηση ίσως να αποτελεί προϋπόθεση για τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Αυτό υπονοεί η Νίνα Ρέιν, αφού με την εξουσία της γλώσσας τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ούτε η αλήθεια. Ούτε η δικαιοσύνη. Ούτε η ηθική.

Μια τραγικωμωδία — ή καλύτερα μια ευφυής μαύρη κωμωδία — για τη σύγκρουση ανάμεσα στη θεσμική δικαιοσύνη και τη βιωμένη εμπειρία. Στην φρενήρη πορεία των οκτώ ηρώων της αποκαλύπτεται ένα πολύσημο αξιακό σύστημα με στάσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις, νομικίστικες λογικές, πατριαρχικά ιδεολογήματα και κυρίως μια ηθική, που παραβιάζεται όταν και καταπώς βολεύει.

Ερωτήματα που δεν ζητούν μία απάντηση.
Κάθε απάντηση διεκδικεί τη δική της αλήθεια.
Δύο ασυμβίβαστες εκδοχές της αλήθειας.
Και όμως — η αλήθεια του ενός μπορεί να καταστρέψει τη ζωή του άλλου.
Τα αδιέξοδα στα κενά δικαίου του δυτικού κόσμου.
Οι θύτες που γίνονται θύματα και τα θύματα κατηγορούμενοι. Μια παράσταση που δεν σου ζητά απλώς να την δεις σου ζητά να απαντήσεις. Στη μία και μοναδική ερώτηση:
Μπορεί να υπάρξει Συναίνεση, όταν δεν αφουγκράζομαι, δεν ακούω, δεν αισθάνομαι την κραυγή του Άλλου;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Αντώνης Πέρης
Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς
Σκηνικά – Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Μουσική: Ανδρέας Κουρέτας
Επιμέλεια Κίνησης: Αγγελική Τρομπούκη
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αγγελική Νταλιάνη, Γιάννης Ράππας
Φωτογραφίες – Trailer: Νικόλας Κωστής
Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Ιωάννης Κ. Τσίγκας
Social Media: Loox Media
Επικοινωνία – Προβολή στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη
Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Αναματερού
Παραγωγή: Νέο Σύγχρονο Θέατρο

ΠΑΙΖΟΥΝ

Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ανδρεσάκη για την βοήθειά του στις πρόβες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, τηλέφωνο: 210 3464380
[email protected], www.sychronotheatro.gr

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τετάρτη 18.15, Παρασκευή 21.00 και Κυριακή 18.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Early bird 12€ για τα πρώτα 100 εισιτήρια

Τετάρτη (λαϊκή απογευματινή):

Α΄ ζώνη: Κανονικό 17€, Μειωμένα 15€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ),
Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 15€, Β’ ζώνη 15€

Παρασκευή και Κυριακή:

Α’ ζώνη: Κανονικό 20€, Μειωμένα 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ),
Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 18€, Β’ ζώνη: Κανονικό 18€, Mειωμένα 16€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Γ’ ζώνη & Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 λεπτά

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επικοινωνία-Προβολή στα ΜΜΕ
Ανζελίκα Καψαμπέλη
[email protected]| t.6945798883

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV

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