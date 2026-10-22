Η Billie Eilish και ο Finneas υπογράφουν κοσμήματα για κάθε στιλιστική διάθεση

Μάθε για τη νέα συλλογή κοσμημάτων John Hardy από Billie Eilish & Finneas, που συνδυάζει λουλούδια και αλυσίδες με τις μοναδικές τους

Με μια ματιά Η Billie Eilish και ο Finneas συνεργάστηκαν με τον οίκο κοσμημάτων John Hardy για μια νέα συλλογή.

Η συλλογή χωρίζεται σε δύο αισθητικές: την απαλή «Wildflower» και την πιο «edgy» «Screwball».

Τα αδέλφια συμμετείχαν ενεργά στον σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα.

Η συλλογή περιλαμβάνει δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια και σκουλαρίκια, αντικατοπτρίζοντας τα προσωπικά τους στυλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Billie Eilish και ο Finneas έχουν συνθέσει αμέτρητες επιτυχίες μαζί, αλλά η τελευταία τους συνεργασία είναι κάτι που μπορείς πραγματικά να φορέσεις. Οι δύο βραβευμένοι με Grammy καλλιτέχνες ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον οίκο κοσμημάτων John Hardy για την πρώτη τους συλλογή που φέρει την υπογραφή και των 2. Η συλλογή, η οποία έγινε διαθέσιμη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια και σκουλαρίκια, αντικατοπτρίζοντας τις διακριτές προσωπικές τους στιλιστικές προτιμήσεις.

Η νέα σειρά κοσμημάτων χωρίζεται σε δύο διακριτές αισθητικές. Η πρώτη, με την ονομασία «Wildflower», πήρε το όνομά της από το ομώνυμο βραβευμένο τραγούδι της Billie Eilish από το άλμπουμ «Hit Me Hard and Soft». Αυτή η κατεύθυνση υιοθετεί μια πιο απαλή προσέγγιση, με κομμάτια από ασήμι, ντελικάτα μενταγιόν και συνθετικά διαμάντια. Στη συλλογή συναντάμε ένα σετ τριών δαχτυλιδιών που συνδυάζουν 3 διαφορετικά floral σχέδια, καθώς και κρεμαστά σκουλαρίκια που μπορούν να φορεθούν σε πολλαπλές τρύπες.

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Αντίθετα, η δεύτερη κατεύθυνση, με την ονομασία «Screwball», προσδίδει μια πιο «edgy» διάθεση. Εδώ, τα περίτεχνα κολιέ από χοντρές αλυσίδες, τα γλυπτικά βραχιόλια και τα στοιχεία που παραπέμπουν σε piercings, δίνουν έναν βιομηχανικό τόνο στη συλλογή, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με την πιο λεπτεπίλεπτη αισθητική της «Wildflower».

Συνεργασία από την αρχή ως το τέλος

Η συνεργασία των Billie Eilish και Finneas με τον John Hardy δεν περιορίστηκε στην απλή τοποθέτηση των ονομάτων τους σε μια συλλογή. Τα δύο αδέλφια αφιέρωσαν τον τελευταίο χρόνο δουλεύοντας στενά με τις ομάδες σχεδιασμού του John Hardy στη Νέα Υόρκη και στο Μπαλί. Συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη των κομματιών, από τις αρχικές ιδέες μέχρι τα τελικά σχέδια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωσιμότητα, με τη χρήση ανακυκλωμένων μετάλλων και συνθετικών διαμαντιών.

«Τα κοσμήματα ήταν πάντα ένα τεράστιο μέρος του τρόπου με τον οποίο εκφράζομαι», δήλωσε η Billie Eilish. «Στην καθημερινότητά μου τώρα, φοράω πιο διακριτικά κοσμήματα. Στις περιοδείες, αγαπώ ένα πιο χοντρό, πιο έντονο κομμάτι. Μου αρέσει που καταφέραμε να δουλέψουμε και με τα δύο στυλ».

Τα κομμάτια της συλλογής

Η συλλογή «Wildflower» περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα Wildflower Stud Earrings, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από ασήμι με σκαλισμένα πέταλα που προσδίδουν τρισδιάστατη υφή στο floral σχέδιο, τιμής 215 δολαρίων. Στην ίδια σειρά, το Wildflower Pendant Necklace (695 δολάρια) συνδυάζει σκαλισμένο ασήμι με 0.1 καράτια συνθετικών διαμαντιών, κρεμασμένο σε μια ρυθμιζόμενη αλυσίδα. Ένα ξεχωριστό κομμάτι είναι το Wildflower Stacking Rings Set of 3 (550 δολάρια), ένα σετ τριών ασημένιων δαχτυλιδιών, το καθένα με διαφορετικό λουλουδάτο σχέδιο, που μπορούν να φορεθούν μαζί ή ξεχωριστά.

Από την άλλη πλευρά, η σειρά «Screwball» παρουσιάζει πιο τολμηρά σχέδια. Το Screwball Link Necklace (2.400 δολάρια) ξεχωρίζει με τους στιβαρούς ασημένιους κρίκους του, ενώ το Screwball Link Bracelet (695 δολάρια) ακολουθεί την ίδια βιομηχανική αισθητική. Για μια πιο διακριτική επιλογή από τη σειρά «Screwball», το Screwball Open Ring (295 δολάρια) προσφέρει ένα κομψό, ανοιχτό σχέδιο από ασήμι.

Η κυκλοφορία αυτή δίνει επίσης μια νέα ώθηση στο τραγούδι «Wildflower», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Hit Me Hard and Soft της Billie Eilish. Το άλμπουμ έφτασε στο Νο. 2 του Billboard 200, ενώ το τραγούδι «Birds of a Feather» γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία στο Billboard Hot 100. Η Billie Eilish παρουσίασε το «Wildflower» κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της Hit Me Hard and Soft, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δημιουργική χημεία των Billie Eilish και Finneas, προσφέροντας στους θαυμαστές τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της αισθητικής τους, όχι μόνο μέσω της μουσικής, αλλά και μέσω της μόδας.

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