Billie Eilish: Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της

Με μια ματιά Η Billie Eilish επέστρεψε στο Instagram με νέο strawberry-blond καρέ και θετική ανταπόκριση.

Μια selfie της προκάλεσε συζητήσεις για την εμφάνιση και το σώμα της, με εικασίες για φάρμακα απώλειας βάρους.

Θαυμαστές υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια, αντιδρώντας στις εικασίες για το σώμα της.

Η ανάρτηση επανέφερε τη συζήτηση για την κριτική στην εμφάνιση της Eilish και τα όρια της δημόσιας ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Billie Eilish έκανε μια δυναμική επιστροφή στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της με μια σειρά από νέες φωτογραφίες και, κυρίως, με μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της. Η 24χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε την 1η προσωπική της ανάρτηση στην πλατφόρμα από τον Μάιο και αποκάλυψε ένα νέο hair look που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η Eilish αποχωρίστηκε τα σκούρα μαλλιά που έχει συνδέσει το κοινό μαζί της και επέλεξε μια strawberry-blond απόχρωση, ενώ έκοψε τα μαλλιά της σε ένα καρέ μέχρι τους ώμους. Η αλλαγή ενθουσίασε μεγάλο μέρος των fans της, με τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση να γεμίζουν με επαίνους για το νέο της look. Υπήρχαν, βέβαια, και κάποιοι που δήλωσαν ότι προτιμούσαν τα μακριά μαλλιά της, όμως η γενικότερη υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θετική.

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Μία από τις φωτογραφίες της ανάρτησης τράβηξε διαφορετικού είδους προσοχή. Σε selfie μπροστά στον καθρέφτη, η Billie Eilish εμφανίζεται με φαρδιά jorts και boxer shorts, αφήνοντας ακάλυπτη την κοιλιά της. Η εικόνα προκάλεσε σχόλια σχετικά με την εμφάνιση και το σώμα της, ενώ ορισμένοι χρήστες έφτασαν στο σημείο να υποθέσουν ότι ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους όπως το Ozempic.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, κάποια επιβεβαίωση από την ίδια ότι χρησιμοποιεί τέτοια φάρμακα. Αρκετοί θαυμαστές της έσπευσαν να επισημάνουν ακριβώς αυτό, αντιδρώντας στις εικασίες και υπερασπιζόμενοι την τραγουδίστρια απέναντι στα σχόλια για το σώμα της. Για πολλούς, η συζήτηση επανέφερε ένα γνώριμο μοτίβο γύρω από την Eilish: την έντονη δημόσια κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς για την εμφάνισή της.

Η Billie Eilish έχει μιλήσει ανοιχτά για την εικόνα του σώματός της

Η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη δύσκολη σχέση που είχε με το σώμα και την εικόνα της. Σε συνέντευξή της στο NPR το 2024, είχε μιλήσει για μια περίοδο κατά την οποία ακολούθησε ένα ιδιαίτερα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετό βάρος και να αποκτήσει μεγαλύτερη σωματική δύναμη. Παρά τη σωματική αλλαγή, όμως, όπως είχε εξηγήσει, εκείνη την περίοδο δεν αισθανόταν ευτυχισμένη.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία κάθε φορά που η εμφάνιση της Eilish γίνεται αντικείμενο σχολιασμού. Η τραγουδίστρια έχει συνηθίσει να επιλέγει oversized ρούχα και χαλαρές σιλουέτες, ενώ έχει μιλήσει δημόσια για την πίεση που μπορεί να δημιουργεί η συνεχής ενασχόληση του κοινού με το σώμα μιας γυναίκας.

Η νέα της ανάρτηση, επομένως, δεν σχολιάστηκε μόνο για το εντυπωσιακό κούρεμα και το νέο χρώμα των μαλλιών της. Έφερε για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στο ενδιαφέρον του κοινού για έναν σταρ και στην προσωπική του ζωή, με τους fans της Eilish να δείχνουν πως προτιμούν να επικεντρωθούν στη μουσική και στο στιλ της αντί να κάνουν υποθέσεις για το σώμα της.

Κεντρική Εικόνα: @billieeilish

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