Jennifer Hudson – Jamie Foxx: Η συγκινητική επανένωση 20 χρόνια μετά το «Dreamgirls»

Με μια ματιά Η Jennifer Hudson και ο Jamie Foxx επανενώθηκαν στο "The Jennifer Hudson Show" 20 χρόνια μετά το "Dreamgirls".

Ο Jamie Foxx θυμήθηκε την πρώτη γνωριμία του με την Hudson, αναγνωρίζοντας αμέσως το ταλέντο της.

Ο Foxx τόνισε τη σημασία της ερμηνείας της Hudson στο τραγούδι "And I Am Telling You I'm Not Going".

Η επανένωση γέμισε νοσταλγία, αναπολώντας τη συνεργασία τους στην ταινία "Dreamgirls". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είκοσι χρόνια μετά το «Dreamgirls», η Jennifer Hudson και ο Jamie Foxx βρέθηκαν ξανά μαζί και ήταν σαν να άνοιξε για λίγο μια πόρτα στο παρελθόν. Οι δύο ηθοποιοί, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας και μοιράστηκαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της, συναντήθηκαν αυτή τη φορά στο «The Jennifer Hudson Show», χαρίζοντας στο κοινό μια επανένωση γεμάτη αναμνήσεις και συγκίνηση. Αν έχεις αγαπήσει την ταινία, δύσκολα δεν θα σταθείς σε αυτή τη στιγμή, ειδικά όταν ο Jamie Foxx αρχίζει να θυμάται την πρώτη φορά που συνάντησε την Jennifer Hudson και τη στιγμή που κατάλαβε ότι απέναντί του είχε μια γυναίκα που προοριζόταν να γίνει σταρ. Και φυσικά, η συζήτησή τους δεν θα μπορούσε να μην επιστρέψει στην ερμηνεία του «And I Am Telling You I’m Not Going», εκείνο το τραγούδι που, όπως παραδέχτηκε ο Jamie, άλλαξε τα πάντα και άφησε ακόμη και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες να σκουπίζουν τα δάκρυά τους.

Η επανένωση των δύο ηθοποιών στο «The Jennifer Hudson Show» είχε, φυσικά, έντονο άρωμα νοσταλγίας. Οι δυο τους μίλησαν για την πρώτη τους γνωριμία στα γυρίσματα του «Dreamgirls», αλλά και για εκείνη την πρώτη σκηνή που χρειάστηκε να γυρίσουν μαζί – μια σκηνή φιλιού. Ο Jamie Foxx θυμήθηκε με χιούμορ τη συγκεκριμένη πρώτη γνωριμία, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την Jennifer Hudson και το ταλέντο που είχε ήδη αντιληφθεί από τις πρώτες κιόλας στιγμές της συνεργασίας τους. «Ήξερα ότι η Jennifer Hudson ήταν σταρ από τη στιγμή που τη συνάντησα στα γυρίσματα όλα εκείνα τα χρόνια πριν», ανέφερε ο Jamie Foxx, περιγράφοντας την εμπειρία του από τη συνεργασία τους.

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Αν υπάρχει, όμως, μία στιγμή από το «Dreamgirls» που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του Jamie Foxx, αυτή είναι αναμφισβήτητα η ερμηνεία της Jennifer Hudson στο «And I Am Telling You I’m Not Going». Η συγκεκριμένη ερμηνεία αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ταινίας και ουσιαστικά σύστησε την Jennifer Hudson σε ένα παγκόσμιο κοινό ως μια ερμηνεύτρια που μπορούσε να σταθεί με εντυπωσιακή άνεση ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της μουσικής.

Ο Jamie Foxx θυμήθηκε ακριβώς εκείνη τη στιγμή όταν βρέθηκε απέναντι από την Jennifer Hudson στο talk show της. «Η στιγμή στην ταινία που άλλαξε τα πάντα ήταν όταν τραγούδησες εκείνο το τραγούδι», της είπε, αναφερόμενος στο «And I Am Telling You I’m Not Going». Και η περιγραφή του ήταν ίσως ακόμη πιο χαρακτηριστική. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι, όταν η Jennifer Hudson άρχισε να τραγουδά, μπορούσε να δει ακόμη και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες να συγκινούνται. «Όταν άρχισε να τραγουδά εκείνο το τραγούδι, παρακολουθούσα τους εικονολήπτες να σκουπίζουν τα δάκρυά τους», θυμήθηκε. Για την Jennifer Hudson, η συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν απλώς μία ακόμη σκηνή στα γυρίσματα. Το «Dreamgirls» ήταν η ταινία που της χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και ένα Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Effie White, επιβεβαιώνοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο αυτό που ο Jamie Foxx είχε αντιληφθεί από την πρώτη τους συνάντηση.

Η τηλεοπτική συνάντηση της Jennifer Hudson και του Jamie Foxx είχε κάτι περισσότερο από την απλή χαρά δύο παλιών συνεργατών που ξαναβρίσκονται. Είχε τη δύναμη μιας αναδρομής σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του 2000 και σε έναν ρόλο που σημάδεψε την πορεία της Hudson. Το «Dreamgirls», βασισμένο στο ομώνυμο μιούζικαλ, κυκλοφόρησε το 2006 και έγινε μία από τις σημαντικότερες μουσικές ταινίες της εποχής του. Η Jennifer Hudson ως Effie και ο Jamie Foxx ως Curtis Taylor Jr. βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ιστορίας γεμάτης φιλοδοξία, μουσική, έρωτα, προδοσία και όνειρα, με τη χημεία των δύο ηθοποιών να αποτελεί ένα από τα στοιχεία που έδωσαν στην ταινία τη δυναμική της.

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