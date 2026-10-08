Celeb News 08.10.2026

Dan Reynolds – Minka Kelly: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους μετά από 4 χρόνια

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Ο frontman των Imagine Dragons και η ηθοποιός αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με δημοσιεύματα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Dan Reynolds και η Minka Kelly χώρισαν μετά από 4 χρόνια σχέσης.
  • Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός λίγους μήνες μετά την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022 μέσω κοινού φίλου και δημιουργικής ανταλλαγής.
  • Συνεργάστηκαν επαγγελματικά, με τον Reynolds να εμφανίζεται στη σειρά της Kelly και να τη βοηθάει στο πιάνο.
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Μετά από 4 χρόνια κοινής πορείας, η σχέση του Dan Reynolds, του frontman του δημοφιλούς συγκροτήματος Imagine Dragons, και της ηθοποιού Minka Kelly φαίνεται να έχει φτάσει στο τέλος της. Το ζευγάρι, που κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, όπως αναφέρει το περιοδικό People. 

https://www.instagram.com/minkakelly/
https://www.instagram.com/minkakelly/

Η είδηση του χωρισμού έρχεται λίγους μήνες αφότου το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, στο πλαίσιο της γκαλά του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (MOCA) στο Λος Άντζελες, στις 30 Μαΐου 2026. Η Minka Kelly είχε μοιραστεί τότε στιγμιότυπα από την βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χαρακτηρίζοντάς την «βραδιά ραντεβού».

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Οι δυο τους είχαν συνδεθεί για πρώτη φορά το 2022, μετά από σύσταση ενός κοινού φίλου. Παρόλο που διατηρούσαν τη σχέση τους διακριτικά, είχαν μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές από την κοινή τους ζωή. Τον Ιούλιο, η Minka Kelly είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από μια επίσκεψη στο Disneyland μαζί με τον Dan Reynolds και τα τέσσερα παιδιά του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει άλλο μέρος που θα ήθελα να είμαι». Την ίδια περίοδο, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει και μια τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Dan Reynolds.

https://www.instagram.com/minkakelly/
https://www.instagram.com/minkakelly/

Η σχέση τους επεκτάθηκε και στους επαγγελματικούς τους χώρους. Ο Dan Reynolds είχε κάνει μια εμφάνιση στην πρώτη σεζόν της σειράς του Netflix, «Ransom Canyon», στην οποία πρωταγωνιστεί η Minka Kelly, υποδυόμενος τον Billy Brinks. Η Minka Kelly είχε εκφράσει την επιθυμία της να βρεθεί τρόπος να επιστρέψει ο χαρακτήρας του και στη δεύτερη σεζόν. Επιπλέον, ο Dan Reynolds βοήθησε την Minka Kelly να μάθει πιάνο για τις ανάγκες του ρόλου της, όπως είχε δηλώσει στην People.

https://www.instagram.com/minkakelly/
https://www.instagram.com/minkakelly/

Πριν καν συναντηθούν από κοντά, ο Dan Reynolds είχε αναφέρει ότι η αρχική σύνδεσή τους είχε γίνει μέσω της ανταλλαγής δημιουργικού υλικού. Η Minka Kelly φέρεται να είχε μοιραστεί αποσπάσματα από το υπό έκδοση αυτοβιογραφικό της έργο «Tell Me Everything», ενώ ο Dan Reynolds της είχε στείλει μουσική που επεξεργαζόταν. Αυτή η αρχική ανταλλαγή θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις για τη σχέση τους, η οποία εξελίχθηκε σε έναν τετραετή δεσμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Dan Reynolds συνέχιζε να διαχειρίζεται την καριέρα του ως frontman των Imagine Dragons. Το συγκρότημα παραμένει ισχυρή δύναμη στα charts του Billboard, με επιτυχίες όπως τα «Radioactive», «Demons», «Believer» και «Thunder» να έχουν σημαδέψει την πορεία τους. Τα άλμπουμ τους έχουν συχνά φιγουράρει στο Billboard 200, με το πιο πρόσφατο, το «Loom» του 2024, να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 22.

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