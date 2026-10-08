Social & Tech 08.10.2026

Μην ξαναφορτίσεις το κινητό σου πριν δεις αυτό – Το λάθος που καταστρέφει την μπαταρία

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Βάζουμε στο μικροσκόπιο τις συνήθειες της καθημερινότητάς μας και αποκαλύπτουμε τη μία κίνηση που φθείρει ανεπανόρθωτα τα στοιχεία λιθίου σε λίγους μήνες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι μπαταρίες λιθίου φθείρονται από ακραία επίπεδα φόρτισης (κάτω από 20% ή πάνω από 100%).
  • Η υπερθέρμανση, ειδικά με τη θήκη κατά τη φόρτιση, καταστρέφει την μπαταρία.
  • Αποφύγετε τη συνεχή χρήση ανεπίσημων φορτιστών και την αλόγιστη ταχυφόρτιση.
  • Προτιμήστε μικρές, συχνές φορτίσεις για να διατηρήσετε την μπαταρία σε ιδανικό εύρος 20%-80%.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγορά ενός νέου smartphone συνοδεύεται πάντα από τον ενθουσιασμό της ταχύτητας, της γυαλιστερής οθόνης και μιας μπαταρίας που κρατάει άνετα περισσότερο από μία ημέρα. Ωστόσο, μετά από μόλις 8-9 μήνες χρήσης, η απόδοση της συσκευής αρχίζει να πέφτει κατακόρυφα, αναγκάζοντάς σε να ψάχνεις απεγνωσμένα φορτιστή ή power bank πριν καν πάει το μεσημέρι. Οι περισσότεροι χρήστες σπεύδουν να κατηγορήσουν την κατασκευάστρια εταιρεία και τις ενημερώσεις λογισμικού, αγνοώντας ότι η κύρια αιτία της φθοράς κρύβεται στις δικές τους καθημερινές συνήθειες.

Pexels
Pexels

Οι σύγχρονες μπαταρίες ιόντων λιθίου που τροφοδοτούν τα κινητά μας είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στη θερμότητα και στα άκρα των κύκλων φόρτισης. Το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνουν οι περισσότεροι είναι να αφήνουν το κινητό να φορτίζει ολόκληρη τη νύχτα κάτω από το μαξιλάρι ή μέσα σε παχιές προστατευτικές θήκες, φτάνοντας και διατηρώντας το στο 100% για ώρες. Αυτός ο συνδυασμός υπερβολικής θερμοκρασίας και συνεχούς ηλεκτρικής τάσης καταπονεί τα εσωτερικά στοιχεία της μπαταρίας, επιταχύνοντας τη χημική της γήρανση με μαθηματική ακρίβεια.

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Ρίχνουμε μια ματιά στα 3 καίρια σημεία που πρέπει να διορθώσεις άμεσα για να κρατήσεις την υγεία της μπαταρίας σου στο 100% για πολύ περισσότερο καιρό.

Pexels
Pexels

Ο χρυσός κανόνας 20%-80% και η αποφυγή της πλήρους αποφόρτισης

Οι μπαταρίες λιθίου καταπονούνται ιδιαίτερα όταν πέφτουν κάτω από το 20% ή όταν παραμένουν στο 100%. Το ιδανικό εύρος λειτουργίας για τη διατήρηση της μακροζωίας τους βρίσκεται ανάμεσα στο 20% και το 80%. Αντί να περιμένεις να σβήσει το κινητό σου για να το συνδέσεις στην πρίζα, προτίμησε μικρές, συχνές φορτίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας που κρατούν τη χημική δομή της μπαταρίας σε ισορροπία.

Pexels
Pexels

Υπερθέρμανση και η παγίδα της θήκης κατά τη φόρτιση

Ο μεγαλύτερος εχθρός των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων είναι η θερμότητα. Όταν φορτίζεις τη συσκευή σου ενώ φοράει μια βαριά, πλαστική θήκη, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο εσωτερικό εγκλωβίζεται, με αποτέλεσμα η μπαταρία να «ψήνεται» κυριολεκτικά. Αφαιρώντας τη θήκη πριν βάλεις το καλώδιο και αποφεύγοντας τη χρήση βαριών εφαρμογών或是 παιχνιδιών την ώρα που φορτίζει, προστατεύεις τη συσκευή σου από την πρόωρη καταστροφή.

Pexels
Pexels

Η χρήση ανεπίσημων φορτιστών και η αλόγιστη χρήση της ταχυφόρτισης

Οι φθηνοί φορτιστές του εμπορίου που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας διοχετεύουν ασταθές ηλεκτρικό ρεύμα, προκαλώντας διακυμάνσεις που φθείρουν τον εγκεφαλάκι διαχείρισης ενέργειας του κινητού. Παράλληλα, αν και η γρήγορη φόρτιση (fast charging) είναι εξαιρετικά εξυπηρετική, η συνεχής χρήση της ανεβάζει απότομα τη θερμοκρασία. Ενεργοποίησε τις έξυπνες λειτουργίες βελτιστοποιημένης φόρτισης που διαθέτει το λογισμικό του κινητού σου για να προστατεύσεις το υλικό σου.

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