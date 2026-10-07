«Πέρασα μια διατροφική διαταραχή και βγήκα νικήτρια»: Η εξομολόγηση της Σίας Κυριλή στο «MAD Restart»

Η Σία Κυριλή μιλά στο «MAD Restart» για τον πρωταθλητισμό, τη διατροφική διαταραχή και τη δύσκολη διαδρομή μέχρι να αγαπήσει ξανά το σώμα της

Με μια ματιά Η Σία Κυριλή, πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης, μίλησε για τη διατροφική διαταραχή που αντιμετώπισε.

Ένα σχόλιο από επαγγελματία του αθλητισμού πυροδότησε αρνητικές σκέψεις και την έναρξη της διαταραχής.

Η οικογένεια, ψυχολόγος και διατροφολόγος βοήθησαν στην αποκατάστασή της, η οποία διήρκεσε χρόνια.

Η αποδοχή του σώματος και η μη σύγκριση με άλλους ήταν κλειδιά για την υπέρβασή της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «MAD Restart» έκανε πρεμιέρα με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη και πρώτη καλεσμένη τη Σία Κυριλή, σε μια συζήτηση γεμάτη προσωπικές εξομολογήσεις, δύσκολες αποφάσεις και σημαντικά μαθήματα ζωής. Η wellness content creator και social media manager μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της από τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση μέχρι τη σημερινή της ζωή, αλλά και για τις αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει στην πορεία. Μια συζήτηση που δεν μένει μόνο στην επιτυχία, αλλά φωτίζει και τις στιγμές που χρειάστηκε να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Η Σία Κυριλή υπήρξε πρωταθλήτρια κολύμβησης στον Ολυμπιακό, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας στον αθλητισμό. Η καθημερινότητά της τότε ήταν γεμάτη πολύωρες προπονήσεις, αγώνες, πειθαρχία και αυστηρό πρόγραμμα, στοιχεία που όπως εξηγεί την καθόρισαν και διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της. «Νομίζω ότι με έχει καθορίσει σε όλα τα κομμάτια της ζωής μου και θα τον κουβαλάω έτσι ωραία σαν τίτλο για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά για τον πρωταθλητισμό.

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Σήμερα, η Σία Κυριλή έχει αφήσει πίσω της τον επαγγελματικό αθλητισμό και δραστηριοποιείται στον χώρο του digital, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση με wellness retreats. Όπως περιγράφει, τα retreats μπορούν να περιλαμβάνουν από διατροφή και γυμναστική μέχρι yoga και ψυχολογία, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με τον εαυτό τους και να φροντίσουν σώμα και ψυχή. Ωστόσο, πίσω από τη σημερινή της εικόνα υπάρχει μια προσωπική διαδρομή με αρκετές δυσκολίες, την οποία αποφάσισε να μοιραστεί ανοιχτά στο πρώτο επεισόδιο του «MAD Restart».

Από τον πρωταθλητισμό σε μια νέα ζωή

Η καθημερινότητα μιας πρωταθλήτριας κολύμβησης ξεκινούσε από πολύ νωρίς και απαιτούσε απόλυτη συνέπεια. Η Σία περιγράφει ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε προπόνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες, σχολείο, διάβασμα και στη συνέχεια ξανά πισίνα και γυμναστήριο. Παρότι επρόκειτο για μια απαιτητική ζωή, δεν θεωρεί ότι στερήθηκε πράγματα.

«Δεν μου αρέσει η λέξη στερούμαι», εξηγεί, τονίζοντας πως αισθάνεται τυχερή που είχε την ευκαιρία και τη στήριξη της οικογένειάς της να ακολουθήσει τον πρωταθλητισμό. Για εκείνη, τα οφέλη ήταν περισσότερα από τις στερήσεις, καθώς μέσα από αυτή τη διαδρομή απέκτησε πειθαρχία, αυτονομία και αντοχή.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο, με συμμετοχές σε πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις, και άρχισε να σκέφτεται πιο έντονα το μέλλον της. Ήθελε να σπουδάσει και να μπορεί παράλληλα να βιοπορίζεται, όμως διαπίστωσε ότι στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να συνδυάσει πρωταθλητισμό, σπουδές και οικονομική ανεξαρτησία. «Δεν μπορούσα να συνδυάσω και τις σπουδές μου και το κολύμπι», εξήγησε, αποκαλύπτοντας πως τελικά επέλεξε να σταματήσει σταδιακά τον πρωταθλητισμό και να συνεχίσει να αθλείται, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να εργάζεται.

Η απόφαση να αφήσει πίσω της τον πρωταθλητισμό δεν ήταν εύκολη. Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της ήταν να φτάσει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που τελικά δεν κατάφερε, έχοντας όμως ήδη φτάσει σε παγκόσμιο επίπεδο. «Έχεις μια χαρά που αφήνεις κάτι και πιάνεις κάτι άλλο. Μια ικανοποίηση. Δεν ξέρω πώς να στο εξηγήσω διαφορετικά. Πιάνεις μια χαμολύπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα ανάμεικτα συναισθήματα που συνοδεύουν μια τόσο μεγάλη αλλαγή.

Παράλληλα, εξήγησε πως ποτέ δεν ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του μόνο μέσα από την κολύμβηση. «Ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας, ήθελα να γίνω διατροφολόγος. Ήθελα και άλλα πράγματα στη ζωή μου», είπε, δείχνοντας πως η αλλαγή ήταν τελικά και μια ευκαιρία να ανακαλύψει νέες πλευρές του εαυτού της.

Η εξομολόγηση για τη διατροφική διαταραχή

Η πιο συγκινητική στιγμή της συζήτησης ήρθε όταν η Σία Κυριλή μίλησε για τη διατροφική διαταραχή που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία. Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο που δέχτηκε από επαγγελματία του αθλητικού της περιβάλλοντος μετά από μια λιπομέτρηση. «Εάν συνεχίσει έτσι η μικρή θα ξεχειλώσει», ήταν η φράση που άκουσε τότε από γιατρό και της έμεινε χαραγμένη στο μυαλό. Η ίδια θυμάται πως εκείνη τη στιγμή άρχισε να κοιτά διαφορετικά το σώμα της και να αναρωτιέται αν υπήρχε πράγματι κάποιο πρόβλημα.

Το σχόλιο είχε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή προερχόταν από έναν άνθρωπο που θεωρούσε ειδικό. Η Σία εξηγεί πως τότε έκανε περίπου τέσσερις ώρες προπόνησης την ημέρα και ο οργανισμός της χρειαζόταν την απαραίτητη ενέργεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. «Είχε χαραχτεί τόσο πολύ στο μυαλό μου και τότε έγινε το κλικ», εξομολογήθηκε. Εκείνο το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι αρνητικές σκέψεις και στη συνέχεια η ίδια πέρασε μια διατροφική διαταραχή.

Η Σία Κυριλή μίλησε με ειλικρίνεια για τη διαδικασία που χρειάστηκε να ακολουθήσει προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διατροφική διαταραχή. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το οικογενειακό της περιβάλλον, το οποίο αντιλήφθηκε έγκαιρα τι συνέβαινε και στάθηκε δίπλα της χωρίς να δημιουργήσει επιπλέον πίεση.

Με τη βοήθεια ψυχολόγου και εξειδικευμένου διατροφολόγου, ξεκίνησε σταδιακά τη διαδικασία της αποκατάστασης. «Δεν έμεινα μόνο σε αυτό. Την μισή δουλειά την κάνεις εσύ και παραπάνω από τη μισή δουλειά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσωπικής απόφασης να αλλάξει κανείς τη ζωή του.

Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκε περίπου δυόμιση χρόνια για να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε και περίπου τρία ακόμη χρόνια για να το διαχειριστεί και να το αφήσει πίσω της με αργά και σταθερά βήματα. «Βγήκα νικήτρια», είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει πως η διαδρομή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά η αλλαγή είναι εφικτή.

«Σταμάτησα να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους ανθρώπους»

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τη Σία Κυριλή ήταν να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το σώμα της. Η ίδια εξηγεί πως η αποδοχή δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά χτίστηκε σταδιακά, μέσα από την προσπάθεια να αναγνωρίσει και να αγαπήσει τα χαρακτηριστικά που την κάνουν μοναδική.

«Προσπαθώ και προσπαθούσα να μη συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν άλλον, γιατί αυτό είναι το πρώτο μας λάθος», τόνισε. Όπως εξήγησε, τα social media συχνά δημιουργούν πρότυπα με τα οποία είναι αδύνατο να συγκριθεί ένας άνθρωπος που έχει διαφορετικές υποχρεώσεις, ρυθμούς και συνθήκες ζωής.

Για εκείνη, το σημαντικό δεν ήταν να κυνηγήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό στη ζυγαριά, αλλά να λύσει τον βαθύτερο ψυχολογικό κόμπο. «Σκέφτηκα ότι πρέπει να λύσω αυτό τον κόμπο που είχα μέσα μου», ανέφερε, επιλέγοντας να δει την κατάσταση μακροπρόθεσμα και όχι μέσα από μια προσωρινή αλλαγή στο σώμα της.

Κοιτάζοντας σήμερα πίσω, η Σία Κυριλή δεν θα άλλαζε τίποτα από όσα συνέβησαν. Ακόμη και τις δύσκολες εμπειρίες τις αντιμετωπίζει ως κομμάτια της διαδρομής που τη διαμόρφωσαν. «Δε θα άλλαζα τίποτα», είπε, εξηγώντας πως η γυναίκα που είναι σήμερα δεν θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί χωρίς όλα όσα προηγήθηκαν. «Η Σία στα δέκα της δε φανταζόταν σίγουρα τη Σία που έχει γίνει τώρα στα τριάντα», πρόσθεσε.

Η ίδια βλέπει πλέον την αποτυχία με διαφορετικό τρόπο. «Δεν είναι αποτυχία, είναι μάθημα», είπε, υπογραμμίζοντας πως κάθε δυσκολία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ακόμη βήμα προς την προσωπική εξέλιξη.

Το μήνυμα της Σίας: «Να γίνεις ο φίλος που θέλεις να έχεις»

Κλείνοντας τη συζήτηση με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, η Σία Κυριλή μίλησε για το μήνυμα που θα ήθελε να δώσει σε ένα νέο παιδί που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, αλλά και σε οποιονδήποτε άνθρωπο φοβάται να κάνει μια αλλαγή στη ζωή του.

Η ίδια τάχθηκε υπέρ του πρωταθλητισμού, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία του να βάζουμε όρια στα σχόλια των άλλων. «Ένα αρνητικό σχόλιο από έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει και έχεις στη ζωή σου είναι ένα κίνητρο να βελτιωθείς», εξήγησε, ενώ αντίθετα δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να δίνουμε αξία σε κακόβουλα σχόλια ανθρώπων που δεν έχουν πραγματική θέση στη ζωή μας.

Για τη Σία, η μεγαλύτερη δύναμη βρίσκεται τελικά στην πίστη στον εαυτό μας και στις σχέσεις που χτίζουμε γύρω μας. «Είναι καλό να χτίζουμε και σε αυτές. Να γίνεις ο φίλος, ας πούμε, που θες να έχεις. Να γίνεις εσύ ο ίδιος πρώτα», ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε τη συζήτηση.

Το πρώτο επεισόδιο του «MAD Restart» με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη και τη Σία Κυριλή είναι μια συζήτηση για την αλλαγή, την αποδοχή, την προσωπική εξέλιξη και τη δύναμη που χρειάζεται για να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σου κάνει πλέον καλό. Και, όπως μας θυμίζει η ίδια η Σία Κυριλή, το σημαντικότερο είναι να μη φοβόμαστε να κάνουμε restart.

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