MAD VIDCASTS: 7 νέα original formats στο YouTube του Mad

Επτά νέα original formats έρχονται στο YouTube του MAD, με ξεχωριστές θεματικές και πρόσωπα που θα σε κρατήσουν συντονισμένο

Με μια ματιά Το Mad λανσάρει τα MAD VIDCASTS στο YouTube, με 7 νέα original formats.

Τα vidcasts καλύπτουν θέματα όπως μουσική, σχέσεις, διαφορετικότητα και προσωπικές αλλαγές.

Δημιουργοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι με εμπειρία συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 16:00. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, το Mad παρουσιάζει τα MAD VIDCASTS, μια νέα σειρά από original vidcasts με διαφορετικές θεματικές, ξεχωριστές editorial ταυτότητες και νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο YouTube του Mad.

Μουσική, σχέσεις, διαφορετικότητα, προσωπικές αλλαγές, ευτυχία, ιδέες και σύγχρονες ιστορίες μπαίνουν στο επίκεντρο μέσα από formats με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά κοινή αφετηρία – τη σύγχρονη ματιά του Mad και την ανάγκη για συζητήσεις με ουσία, χιούμορ, εμπειρία και διαφορετικές οπτικές.

Στα MAD VIDCASTS συναντιούνται δημιουργοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας, πρόσωπα με ιδιαίτερες προσωπικές διαδρομές και άνθρωποι που φέρνουν στη συζήτηση γνώση κι εμπειρία.

Στο Restart, η Ευτυχία Χαραλαμπάκη συναντά ανθρώπους που κάποια στιγμή αποφάσισαν να αλλάξουν ουσιαστικά τη ζωή τους. Καριέρα, χώρα, επάγγελμα, προσωπικές επιλογές. Η συζήτηση κοιτάζει όχι μόνο τη στιγμή της αλλαγής, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν πριν και μετά από αυτήν.

Στα Inclusion Talks, η Κατερίνα Ψύχα ανοίγει τη συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, μέσα από ανθρώπους που τη βιώνουν, τη γνωρίζουν ή εργάζονται ενεργά για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Οι προσωπικές εμπειρίες, τα στερεότυπα και οι δυσκολίες συναντούν τις αλλαγές που ήδη γίνονται και όσα μπορούν ακόμη να γίνουν καλύτερα.

Το The Ultimate Success Stories, με τον Πέτρο Τριανταφύλλου, φέρνει στο προσκήνιο πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που πέτυχαν τους στόχους τους ανατρέποντας τα δεδομένα. Δημιουργοί της νέας οικονομίας, κοινωνικοί επιχειρηματίες, changemakers και άνθρωποι που άλλαξαν ριζικά πορεία μιλούν για το αποτέλεσμα, αλλά και για το ρίσκο, τις αποτυχίες και τις αποφάσεις που προηγήθηκαν.

Στο Happy Living, η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου βάζει στο κέντρο μια απλή αλλά δύσκολη ερώτηση: τι σημαίνει τελικά πραγματική χαρά; Άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους μιλούν για επιτυχίες, αποτυχίες, φόβους, αλλαγές πορείας και αξίες, μέσα από τη δική τους προσωπική διαδρομή.

Το Music Insider, με τον Ανδρέα Αλυσανδράτο, πηγαίνει πίσω από τη μουσική και φωτίζει τους ανθρώπους, τις ιστορίες και τις εξελίξεις της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Καλλιτέχνες και επαγγελματίες της βιομηχανίας μιλούν για όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα, ενώ συναυλίες και backstage στιγμές μεταφέρουν τον παλμό της μουσικής από κοντά.

Στο Wake Up Call, η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού και η Ιόλη Βάρτσου πιάνουν ανοιχτά και με χιούμορ όσα συζητά σήμερα η νέα γενιά – dating, relationships, situationships, red flags, ghosting, φιλίες, social media, ψυχική υγεία, δουλειά, αυτοπεποίθηση και τα μικρά ή μεγάλα άγχη της σύγχρονης καθημερινότητας.

Στο Έχω Μια Ιδέα, η Μαρία Θανοπούλου και η Βασιλική Σουλάνη, οι Idea Dealers, υποδέχονται ανθρώπους με ωραίες, περίεργες, τολμηρές και ευφάνταστες ιδέες και ψάχνουν την ιστορία πίσω από αυτές.

Στη συνέχεια μπαίνουν στο παιχνίδι η Χριστιάνα Δανέζη και η Χριστίνα Παπαναστασοπούλου, οι Brief Experts «Ιταλίδα» και «Μολότοφ», που ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό brief για κάθε καλεσμένο και τον καλούν να δημιουργήσει κάτι εκείνη ακριβώς τη στιγμή.

Πρώτο επεισόδιο: Restart με τη Σία Κυριλή

Τι αφήνεις πίσω όταν εγκαταλείπεις μια ζωή που σε έχει καθορίσει; Πώς ξαναχτίζεται η σχέση με το σώμα σου μετά από μια δύσκολη περίοδο; Και τι σημαίνει τελικά να κάνεις πραγματικό restart;

Στο πρώτο επεισόδιο του Restart, η Ευτυχία Χαραλαμπάκη συναντά τη wellness content creator Σία Κυριλή, η οποία μιλά για την απόφασή της να εγκαταλείψει τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, για τη σχέση της με το σώμα της και για ένα σχόλιο από το αθλητικό της περιβάλλον που, όπως περιγράφει, πυροδότησε διατροφικές διαταραχές.

Μια ανοιχτή συζήτηση για την αλλαγή, το τραύμα, την απώλεια μιας παλιάς ταυτότητας και τη δύσκολη διαδρομή προς μια νέα ισορροπία.

Δες το πρώτο επεισόδιο του Restart στο YouTube του Mad

Με τα MAD VIDCASTS, το Mad διευρύνει το περιεχόμενό του με επτά διαφορετικές θεματικές, ξεχωριστές editorial ταυτότητες και πολλές περισσότερες αφορμές για συζήτηση.

Νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 16:00 στο YouTube του Mad