«NYXDrop Season 2»: Ο παίκτης που αποχώρησε από το Α’ μέρος του 2ου επεισοδίου

Με μια ματιά Το NYXDrop Season 2 συνεχίζει με νέα επεισόδια και δυνατές μουσικές αναμετρήσεις.

Ο Salvatore Conticello, 29 ετών, αποχώρησε από το Α’ μέρος του 2ου επεισοδίου.

Ο Salvatore Conticello είναι ερμηνευτής, τραγουδοποιός, μουσικός με ελληνικές και ιταλικές ρίζες.

Ο Salvatore Conticello δήλωσε πως, αν και δεν χαίρεται για την αποχώρησή του, πιστεύει ότι υπάρχει λόγος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζει να μας κρατά συντονισμένους, φέρνοντας στη σκηνή νέα πρόσωπα με διαφορετικές μουσικές καταβολές και ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα. Το Α’ μέρος του 2ου επεισοδίου προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 16:00, αποκλειστικά στο TikTok του MAD TV, ενώ στις 18:00 θα προβληθεί στο YouTube του MAD TV και στις 20:00 στο κανάλι του MAD TV. Το νέο επεισόδιο έφερε ακόμη μία δυνατή μουσική αναμέτρηση, με τους διαγωνιζόμενους να διεκδικούν τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ρυθμό, πάθος και ανατροπές που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στους τρεις διαγωνιζόμενους, ο Salvatore Conticello ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Ο 29χρονος καλλιτέχνης επέλεξε για την εμφάνισή του το «Σε θέλω εδώ» του STAN, παρουσιάζοντας τη δική του ερμηνεία και διεκδικώντας μέχρι την τελευταία στιγμή την πρόκριση. Τελικά, το ταξίδι του στο show ολοκληρώθηκε στο συγκεκριμένο επεισόδιο.

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Το NYXDrop Season 2 συνεχίζει με μια ομάδα που συνδυάζει μουσική εμπειρία, καθοδήγηση και έντονη παρουσία. Η LILA και οι STAVENTO βρίσκονται στην κριτική επιτροπή, ενώ την παρουσίαση έχει αναλάβει η Ilenia Williams. Σημαντικό ρόλο στο project έχει και ο Βασίλης Κουμεντάκος, music director και coach των παικτών, ενώ οι Mary Sunshine συμμετέχουν ως NYX Reporters. Την ομάδα συμπληρώνουν οι Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, καθώς και η Ευτυχία Χαραλαμπάκη του MAD TV.

Ποιος είναι ο Salvatore Conticello

Ο Salvatore Conticello είναι 29 ετών και δραστηριοποιείται ως ερμηνευτής, τραγουδοποιός και μουσικός. Η προσωπική του ιστορία έχει έντονο άρωμα Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς μεγάλωσε στη Σικελία, ενώ τα τελευταία επτά χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια και έκτοτε έχει διαμορφώσει μια προσωπική καλλιτεχνική προσέγγιση, στην οποία συναντώνται η ελληνική και η ηλεκτρονική μουσική. Έχει κάνει σπουδές σε ωδείο, ασχολείται με τη σύνθεση μουσικής και τη στιχουργική, ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει και τη δική του προσωπική δισκογραφική δουλειά. Η σκηνική εμπειρία αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της πορείας του. Ο Salvatore έχει εμφανιστεί σε συναυλίες, μουσικά φεστιβάλ, εταιρικά events, γάμους, πανηγύρια και χώρους ζωντανής μουσικής, έχοντας έτσι την ευκαιρία να απευθυνθεί σε ένα ευρύ και διαφορετικό κοινό.

Στο ενεργητικό του βρίσκεται ακόμη μία συνεργασία με τον Γάλλο καλλιτέχνη Johan Papaconstantino, με τον οποίο έχει ηχογραφήσει ένα τραγούδι που αναμένεται να συμπεριληφθεί σε επόμενο άλμπουμ του. Παράλληλα, η μουσική του δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη φωνή και τη σύνθεση, καθώς παίζει μαντολίνο και τρομπέτα.

Όσον αφορά τις μουσικές του επιρροές, ιδιαίτερη θέση έχουν 2 σπουδαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, η Μαρία Κάλλας και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Σε πιο προσωπικό επίπεδο, ο ίδιος έχει αναφέρει την αδερφή του ως τον σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή του.

Τι δήλωσε για την αποχώρησή του στο Mad.gr

Ο Salvatore Conticello σχολίασε την αποχώρησή του από το NYXDrop Season 2, σημειώνοντας πως, παρότι δεν είναι χαρούμενος με το αποτέλεσμα, πιστεύει ότι κάθε εξέλιξη έχει τον δικό της λόγο. Παράλληλα, ευχήθηκε καλή συνέχεια τόσο στους διαγωνιζόμενους που παραμένουν στο παιχνίδι όσο και σε εκείνους που έχουν ήδη αποχωρήσει.

«Σίγουρα δεν χαίρομαι. Όμως κάποιος λόγος υπάρχει. Πάντα κάποιος λόγος υπάρχει. Εύχομαι τα καλύτερα στα παιδιά που έμειναν και σε αυτούς που αποχώρησαν. Να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται».

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