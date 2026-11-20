Με μια ματιά Ο Eminem γιόρτασε την είσοδό του στο «Billions Club» του Spotify με ένα βίντεο εμπνευσμένο από το «The Slim Shady Show».

Το βίντεο παρουσιάζει τον Eminem να ταξιδεύει στον χρόνο και να απαντά σε ερωτήσεις για τις επιτυχίες του.

Αναφέρονται πολλά τραγούδια του Eminem που έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Το βίντεο συνδέεται με το πρόσφατο άλμπουμ του Eminem, «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Eminem γιόρτασε την πρόσφατη είσοδό του στο «Billions Club» του Spotify, μια ξεχωριστή διάκριση για τους καλλιτέχνες των οποίων τα τραγούδια ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο streams, με ένα μοναδικό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς της πλατφόρμας. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, αντλεί έμπνευση από την ανατρεπτική αισθητική του «The Slim Shady Show», του animated project του ράπερ από το 2000, προσφέροντας μια νοσταλγική βουτιά στην πλούσια καριέρα του.

Στο επεισόδιο, ο Eminem εμφανίζεται στα γραφεία της Spotify, περιτριγυρισμένος από τα «Billions Club» βραβεία του. Στη συνέχεια, η σκηνή μεταφέρεται σε μια σουρεαλιστική αναπαράσταση, όπου του σερβίρεται ένα πιάτο με τα περίφημα σπαγγέτι της μητέρας του, πάνω στο οποίο είναι χαραγμένο το πλακέ του «Lose Yourself», ενός από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια.

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Η αφήγηση αποκτά έντονο προσωπικό τόνο όταν ο ράπερ εκνευρίζεται από μια σταγόνα σάλτσας που πέφτει στα αγαπημένα του Air Jordan 4. Σύντομα, ένας παλιός του φίλος, που έχει υιοθετήσει την περσόνα του Slim Shady, εμφανίζεται μέσα από το πιάτο με τα σπαγγέτι, πυροδοτώντας ένα ταξίδι στον χρόνο. Ο Eminem μεταφέρεται σε έναν animated κόσμο, όπου καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις για τις κλασικές του επιτυχίες που έχουν αγγίξει το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου streams. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν κομμάτια όπως τα «Not Afraid», «Stan», «Lose Yourself», «Love the Way You Lie» με τη Rihanna, «Godzilla» featuring Juice WRLD, «Mockingbird», «Superman», «Till I Collapse», «Rap God», καθώς και το «Smack That» του Akon.

Το επεισόδιο κορυφώνεται με τον Eminem να επιστρέφει στον πραγματικό κόσμο, απειλώντας να εξοντώσει το alter ego του Slim Shady, ο οποίος παραμένει κρυμμένος μέσα στα σπαγγέτι. Αυτή η αναφορά αποτελεί μια άμεση σύνδεση με το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024 και κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200.

Η πορεία του Eminem στο μουσικό στερέωμα είναι γεμάτη διακρίσεις. Έχει φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot 100 πέντε φορές, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών «Love the Way You Lie» και «The Monster» με τη Rihanna, των «Not Afraid», «Lose Yourself» και «Crack a Bottle» μαζί με τους στενούς του συνεργάτες Dr. Dre και 50 Cent.

Eminem Takes a Trip Down Memory Lane for ‘The Slim Shady Show’-Inspired Episode of Spotify’s ‘Billions Club’ https://t.co/BAXeelzmo2 — billboard (@billboard) November 20, 2026

Μάλιστα, τον Οκτώβριο, ο 50 Cent είχε αποκαλύψει ότι ο Eminem ετοιμάζει νέο άλμπουμ, γεγονός που οδήγησε τον ράπερ να αποσυρθεί από τη συμμετοχή στο soundtrack του «Street Fighter». Όπως είχε δηλώσει ο 50 Cent στο Associated Press, «Ο Em είχε ετοιμάσει μερικά κομμάτια, αλλά όταν πλησίασε η κυκλοφορία του άλμπουμ του, απομακρύνθηκε από αυτό, καθώς ετοιμάζει την παρουσίαση για το επόμενο άλμπουμ του».

Ο Eminem έχει αποδείξει επανειλημμένα την επιρροή του στην παγκόσμια μουσική σκηνή, και η νέα του συνεργασία με την Spotify αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της διαχρονικής του απήχησης.

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