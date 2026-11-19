Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα του FY για το MadWalk 2026 και πήρε μια πρώτη γεύση από το χριστουγεννιάτικο act του

Με μια ματιά Πρόβα του Christmas Act με τον FY και τους Μολυβένιους Στρατιώτες στο MadWalk 2026.

Το act συνδυάζει μουσική και θεατρικότητα, με σκηνικό εμπνευσμένο από τα Χριστούγεννα.

Η χορηγία του ΣΚΡΑΤΣ προσθέτει γιορτινή νότα στο Christmas Act.

Το mad.gr κατέγραψε στιγμές από την πρόβα και το γιορτινό κλίμα στα backstage. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents συνεχίζεται και το mad.gr βρέθηκε στο Κλειστό Tae Kwon Do, όπου πραγματοποιήθηκε η πρόβα του ξεχωριστού Christmas Act με τον FY και τους Μολυβένιους Στρατιώτες. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του fashion-music event, φέρνοντας μια γιορτινή νότα στη φετινή διοργάνωση.

Με πρωταγωνιστή τον FY και ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τη χριστουγεννιάτικη φαντασία, το act συνδυάζει τη μουσική με τη θεατρικότητα. Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες συμπληρώνουν την εικόνα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει χριστουγεννιάτικο παραμύθι και ξυπνά αναμνήσεις από τις πιο μαγικές στιγμές των παιδικών μας χρόνων. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η σκηνή γέμισε με festive διάθεση. Μια πρώτη γεύση από ένα διαφορετικό και γεμάτο εκπλήξεις στιγμιότυπο του φετινού MadWalk.

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Το Christmas Act πραγματοποιείται με τη χορηγία του ΣΚΡΑΤΣ, προσθέτοντας μια ακόμη γιορτινή πινελιά στο πρόγραμμα του MadWalk 2026. Με τους Μολυβένιους Στρατιώτες να δίνουν θεατρικό χαρακτήρα στην παρουσίαση και τον FY να αναλαμβάνει τη μουσική, η σκηνή ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα λίγο νωρίτερα.

Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα, κατέγραψε στιγμές από την προετοιμασία και μεταφέρει το γιορτινό κλίμα από τα backstage του MadWalk 2026 by Three Cents. Μείνε συντονισμένος στο mad.gr για περισσότερες backstage εικόνες και όσα συμβαίνουν λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

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