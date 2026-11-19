Το Mad.gr βρέθηκε στην πρόβα του Dimitris Petrou με τον Πέτρο Ιακωβίδη για το MadWalk 2026 by Three Cents και πήρε μια πρώτη γεύση από το film noir act τους

Με μια ματιά Η πρόβα του Dimitris Petrou και του Πέτρου Ιακωβίδη για το MadWalk 2026 by Three Cents είχε ύφος film noir.

Η πασαρέλα ήταν εμπνευσμένη από τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο και τη "Dolce Vita".

Ο Πέτρος Ιακωβίδης κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk, ενώ ο Dimitris Petrou επιστρέφει για δέκατη φορά.

Η συλλογή "PARADISO in FIORE" συνδυάζει μουσική, μόδα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να δούμε στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents πήραμε από την πρόβα του Dimitris Petrou με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Το Mad.gr βρέθηκε εκεί και παρακολούθησε από κοντά την προετοιμασία ενός act που συνδυάζει μουσική, μόδα και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Με φόντο μια πασαρέλα εμπνευσμένη από τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο, ο Πέτρος Ιακωβίδης συνόδευσε την παρουσίαση της νέας συλλογής του σχεδιαστή. Για τον τραγουδιστή, μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk, ενώ ο Dimitris Petrou επιστρέφει για δέκατη φορά στη διοργάνωση.

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Από την πρώτη στιγμή της πρόβας, η αισθητική του act μάς έβαλε σε ένα διαφορετικό κινηματογραφικό σύμπαν με αναφορές στο film noir, που δημιουργούν το σκηνικό για μια παρουσίαση που υπόσχεται να ξεχωρίσει.

Μια συλλογή με άρωμα παλιού ιταλικού κινηματογράφου

Η συλλογή «PARADISO in FIORE» αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγία της «Dolce Vita» και τη δραματικότητα του film noir, μεταφέροντας την αισθητική μιας άλλης εποχής σε σύγχρονες δημιουργίες.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών έχει ήδη πίσω της περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής δημιουργικής πορείας. Αυτή τη φορά, η μουσική του Πέτρου Ιακωβίδη συναντά τις δημιουργίες του Dimitris Petrou σε ένα act που μετατρέπει την πασαρέλα σε κινηματογραφική σκηνή.

Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα και μετέφερε όλη την ενέργεια από τα backstage του MadWalk 2026 by Three Cents. Μείνε συντονισμένος στο mad.gr για περισσότερες backstage εικόνες, πρόβες και αποκλειστικές στιγμές λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

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