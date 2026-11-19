Με μια ματιά Ο Κωνσταντίνος Ρήγος τιμάται στο MadWalk 2026 για τη συμβολή του στην τέχνη και τη μόδα.

Θα παρουσιάσει μια σκηνική αναδρομή της καριέρας του, συνδέοντας παλιές και νέες δουλειές του.

Έχει διαγράψει μια πολυδιάστατη πορεία σε χορό, θέατρο, όπερα και μουσική βιομηχανία.

Η βράβευση αναγνωρίζει την ικανότητά του να γεφυρώνει την υψηλή τέχνη με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ένας από τους πλέον εμβληματικούς και πολυσχιδείς Έλληνες δημιουργούς, με μια διαδρομή που ξεπερνά τις 3 δεκαετίες και διεθνή αναγνώριση στη χορογραφία, τη σκηνοθεσία και τις εικαστικές τέχνες, είναι το φετινό τιμώμενο πρόσωπο του θεσμού MadWalk of Fame στο MadWalk 2026 by Three Cents. Η βράβευσή του έρχεται ως αναγνώριση της καθοριστικής του συμβολής στην ένταξη της μόδας στον κόσμο της τέχνης, ως ενός δημιουργού που διεύρυνε όσο λίγοι τα όρια και των δύο.

Στο πλαίσιο της βραδιάς, ο ξεχωριστός καλλιτεχνικός κόσμος του θα ζωντανέψει επί σκηνής μέσα από ένα μουσικό, απρόβλεπτο catwalk, με πρωταγωνιστές αγαπημένα του πρόσωπα και στενούς συνεργάτες από όλη την πορεία της καριέρας του. Τη μουσική επένδυση του act υπογράφουν η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και η Yucatan.

Ο θεσμός, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 2025 με πρώτη τιμώμενη την Calliope, επιστρέφει για να αποδώσει την ύψιστη τιμή σε έναν οραματιστή καλλιτέχνη που επανακαθόρισε τη σκηνική αισθητική, γεφυρώνοντας με απαράμιλλη τόλμη την υψηλή τέχνη με τη μόδα, τη μουσική και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

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Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από την αέρινη Σύρο και την Τήνο, ο Κωνσταντίνος Ρήγος ανέπτυξε από τα εφηβικά του χρόνια μια ακόρεστη δίψα για την έκφραση και την έρευνα. Από τα σχολικά του χρόνια συμμετείχε αδιάκοπα σε θεατρικούς, μουσικούς και χορευτικούς συλλόγους, ενώ παράλληλα μελετούσε αρχεία στην Εθνική Βιβλιοθήκη και παρουσίαζε κινηματογραφικές κριτικές σε εφημερίδα, μια ενασχόληση που σμίλεψε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εικόνα.

Αν και αρχικά σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η είσοδός του στον κόσμο του χορού υπήρξε εξαρχής μια πράξη δημιουργικής ανατροπής. Έχοντας συμμετάσχει τυχαία σε έναν διαγωνισμό εξαιτίας μιας φίλης του, πρώτα χορογράφησε, πρώτα βραβεύτηκε και έπειτα εισήχθη στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), όπου με τη στήριξη της τότε διευθύντριας Ντένυς Ευθυμίου και των καθηγητών του, που τον σύστησαν στο Θέατρο Τέχνης ήδη από το πρώτο έτος, θεμελίωσε τη δική του μοναδική κινησιολογική γλώσσα, στην ίδια σχολή της οποίας σήμερα ηγείται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Φέτος, όμως, ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναλαμβάνει και την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, τα οποία θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για μια κορυφαία διοργάνωση για τη χώρα και την εγχώρια κινηματογραφική σκηνή, με τον ίδιο να καλείται να αποτυπώσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα σε μια βραδιά διεθνούς εμβέλειας, σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Η εποχή του Χοροθεάτρου ΟΚΤΑΝΑ και η ελευθερία του προσωπικού δρόμου

Η καλλιτεχνική πορεία του Κωνσταντίνου Ρήγου εκτοξεύθηκε το 1990 με την ίδρυση του θρυλικού Χοροθεάτρου ΟΚΤΑΝΑ, ενός σχήματος που άλλαξε ριζικά τον χάρτη του σύγχρονου ελληνικού χορού. Αν και στα πρώτα του βήματα η ταμπέλα του «ανατρεπτικού» και η ξαφνική προσοχή του κοινού τού δημιούργησαν το βάρος του να πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, ο Κωνσταντίνος Ρήγος συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ο δρόμος κάθε δημιουργού είναι αυστηρά προσωπικός.

Απελευθερωμένος από την ανάγκη να αρέσει, δημιούργησε έργα ορόσημα όπως «Οι Γάμοι», «Δάφνις και Χλόη», «Οι 5 Εποχές», «Το Ρινγκ», «Τρελή Ευτυχία» και «Ξενοδοχείον Ορφέας». Με αυτά απέσπασε πολυάριθμα Κρατικά Βραβεία Χορού και Χορογραφίας, καθώς και το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, ενώ οι παραστάσεις του παρουσιάστηκαν σε περισσότερα από 40 διεθνή φεστιβάλ, από το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Λυών μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Σάο Πάολο και τη Σιγκαπούρη.

Η πειθαρχία και το όραμα στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Παράλληλα με το πρωτοποριακό του έργο στον χορό, ο Κωνσταντίνος Ρήγος ανέλαβε καίριες θεσμικές θέσεις, υπηρετώντας ως καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Χοροθεάτρου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος την περίοδο 2001–2005 και αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα ως Διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επί 8 συναπτά έτη, από τον Φεβρουάριο του 2018 έως την ολοκλήρωση της θητείας του τον Ιούνιο του 2026.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας για τον απαιτητικό κόσμο του χορού, η διοίκηση ενός εθνικού οργανισμού 60 χορευτών απαιτεί τεράστια ενέργεια, απόλυτη πειθαρχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθώς καλείται να παντρέψει το προσωπικό όραμα με την ιστορική αποστολή του θεσμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ανανέωσε ριζικά το ρεπερτόριο, άνοιξε τους ορίζοντες του οργανισμού σε κορυφαίους διεθνείς χορογράφους και έφερε το κοινό σε επαφή με ολόκληρο το φάσμα του κλασικού, νεοκλασικού και σύγχρονου χορού, από τις κεντρικές αίθουσες μέχρι τα μουσεία και τους δημόσιους χώρους.

Θέατρο, όπερα και εικαστικές διαδρομές χωρίς στεγανά

Η αστείρευτη δημιουργικότητά του δεν περιορίστηκε ποτέ σε στεγανά, με κάθε project να γεννιέται οργανικά μέσα από το προηγούμενο, χωρίς προκαθορισμένες προβολές στο μέλλον. Στο θέατρο και την όπερα έχει υπογράψει εμβληματικές σκηνοθεσίες στο Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχει αναμετρηθεί με το αρχαίο δράμα μέσα από τους «Πέρσες» του Αισχύλου και τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη, με το κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, αλλά και με μεγάλα μιούζικαλ, όπως το «Cabaret», το «Rocky Horror Show» και ο «Ερωτόκριτος». Στη σκηνοθετική του πορεία εντάσσονται επίσης κινηματογραφικές μεταφορές στη σκηνή, όπως τα «Κόκκινα Φανάρια».

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες δουλειές του βρίσκεται η παράσταση «The Dreamers» στο Σύγχρονο Θέατρο, που διερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στην εφηβική αθωότητα, τον έρωτα και την κοινωνική επανάσταση. Μιλώντας για όσα τον γοήτευσαν στην ιστορία, αναφέρει χαρακτηριστικά «Με γοήτευσαν τα πρόσωπα και η σχέση τους, η μυθολογία γύρω από την ταινία, αλλά και αυτή η συνάντηση της προσωπικής με την πολιτική επανάσταση στο Παρίσι του Μάη του ’68». Η μεγαλύτερη πρόκληση της θεατρικής μεταφοράς ήταν, όπως εξηγεί, «να αποκτήσει αυτή η ιστορία τη δική της σκηνική ζωή», αποτυπώνοντας την ένταση ανάμεσα στους τρεις νέους και την παρουσία μιας πόλης που αλλάζει έξω από τους τοίχους.

Η αναζήτηση, ωστόσο, δεν σταματά σε ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πεδίο. Ο ίδιος απολαμβάνει τη μετακίνηση ανάμεσα στα διαφορετικά είδη, καθώς, όπως λέει, «Κάτι που ανακαλύπτω στο θέατρο μπορεί να με ακολουθήσει σε μια χορογραφία ή σε ένα μουσικό θέαμα». Αυτή ακριβώς η επικοινωνία ανάμεσα στις μορφές έκφρασης είναι που επιθυμεί να συνεχίσει να εξερευνά, αναζητώντας κάθε φορά νέους τρόπους δημιουργίας.

Όσο για το τι εξακολουθεί να τον προκαλεί δημιουργικά, η απάντησή του είναι χαρακτηριστική. «Η πιθανότητα να εκπλαγώ». Ένα πρόσωπο, ένας χώρος ή μια απρόσμενη συνάντηση μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για κάτι καινούργιο. Παρότι η εμπειρία αποτελεί πολύτιμο οδηγό, ο Κωνσταντίνος Ρήγος δεν φοβάται να επιστρέφει σε άγνωστες περιοχές, εκεί όπου χρειάζεται να παρατηρήσει, να δοκιμάσει και να μάθει ξανά. Άλλωστε, όπως παραδέχεται, «Εκεί αισθάνομαι ότι η δουλειά παραμένει ζωντανή». Την ίδια στιγμή, δεν αντιμετωπίζει τις συνεργασίες ως ανεκπλήρωτες επιθυμίες ή απωθημένα. Έχοντας συναντήσει πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες στη διαδρομή του, πιστεύει πως μια ενδιαφέρουσα συνεργασία προκύπτει από το έργο, την ιδέα και την κατάλληλη στιγμή, ακόμη κι αν αρχικά δεν υπήρχε στα σχέδιά του.

Πλάθοντας κόσμους για τη σύγχρονη μουσική σκηνή

Αδιαφορώντας συνειδητά για το τεχνητό δίπολο ανάμεσα στο «ποιοτικό» και το «εμπορικό», ο Κωνσταντίνος Ρήγος έπλασε ολόκληρα οπτικά σύμπαντα και στη σύγχρονη ελληνική μουσική βιομηχανία, ακολουθώντας τα πρότυπα των κορυφαίων δημιουργών της παγκόσμιας ποπ σκηνής που συνεργάζονται με διεθνείς σούπερ σταρ. Ξεκινώντας από την ιστορική πρόταση της Πέγκυς Ζήνα, αντιμετώπισε κάθε ερμηνευτή ως μια αυτόνομη σκηνική προσωπικότητα, επιδιώκοντας όχι απλώς να φτιάξει μια εντυπωσιακή εικόνα, αλλά να χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο μέσα στον οποίο ο καλλιτέχνης θα βρει τη θέση του.

Μέσα από εμβληματικά μουσικά βίντεο, συναυλίες και σκηνικά θεάματα με κορυφαία ονόματα, όπως οι Melisses, με τους οποίους απέσπασε το πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας βιντεοκλίπ για το «Κρυφά», ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης, τη δημιουργική συνάντηση, το χιούμορ, τη βαθιά σημειολογία και τις ατελείωτες συζητήσεις με τον οποίο κρατά για πάντα χαραγμένες στην καρδιά του, μετέτρεψε το ελληνικό τραγούδι σε εικαστική αφήγηση.

Η επιστροφή στο MadWalk 2026

Η σχέση του με το MadWalk έχει ρίζες βαθιές και ουσιαστικές, καθώς υπήρξε ο άνθρωπος που οραματίστηκε και έστησε σκηνοθετικά την πρώτη, ιστορική διοργάνωση του θεσμού το 2011. Χωρίς έτοιμη τεχνογνωσία εκείνη την εποχή, αλλά με επαναστατική διάθεση, ένωσε τη μόδα με τη ζωντανή μουσική και θεατρικά σκηνικά, δημιουργώντας ένα θέαμα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.

Φέτος, κάτω από το κεντρικό σύνθημα «We are all made of stars», ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents όχι μόνο για να παραλάβει το βραβείο MadWalk of Fame, αλλά και για να παρουσιάσει μια ξεχωριστή σκηνική αναδρομή, μια «γραμμή ζωής» που συνδέει μία από τις πρώτες του χορογραφίες με το παρόν, πλαισιωμένος από εκλεκτούς συνοδοιπόρους της τέχνης του.

Το φετινό act αποτελεί, μάλιστα, μια πολύ προσωπική αναδρομή στη δημιουργική του διαδρομή. Με αφετηρία το βεστιάριο των παραστάσεών του και σε συνεργασία με τον ενδυματολόγο Γιώργο Σεγρεδάκη, ανασυνθέτει κοστούμια και ρόλους σε νέες εμφανίσεις. «Ένα κομμάτι από μια παράσταση συναντά ένα κομμάτι από μια άλλη και μαζί δημιουργούν κάτι που δεν υπήρξε ποτέ πριν», περιγράφει, εξηγώντας πως η σκηνή θα γεμίσει με ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, ηθοποιούς, χορευτές και τραγουδιστές. Κάποιοι θα επιστρέψουν σε έναν δικό τους ρόλο, ενώ άλλοι θα συναντήσουν την ιστορία κάποιου άλλου.

Με αυτόν τον τρόπο, το «We are all made of stars» αποκτά για τον ίδιο μια πιο προσωπική διάσταση, καθώς συγκεντρώνει στη σκηνή ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι τόσο της δουλειάς όσο και της ζωής του. Η προσέγγισή του στη συνάντηση της μόδας με τη μουσική βασίζεται, άλλωστε, στην αφήγηση. «Πίσω από κάθε εικόνα πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να αφηγηθείς και τι θέλεις να προκαλέσεις», σημειώνει. Η μουσική καθορίζει τον χρόνο και την ένταση, το ρούχο επηρεάζει την κίνηση και το σώμα προσθέτει τη δική του ιστορία, δημιουργώντας μια ενιαία σκηνική εμπειρία.

Το αποτέλεσμα δεν ακολουθεί μια αυστηρά χρονολογική σειρά, αλλά θυμίζει, όπως το περιγράφει, «μια βιβλιοθήκη σκηνικών στιγμών που ανοίγει ξανά», όπου η αλλαγή της θέσης των κομματιών αποκαλύπτει νέες συνδέσεις. Και αν υπάρχει κάτι που θα ήθελε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από το MadWalk 2026, αυτό είναι η έμπνευση. «Να του μείνει μια εικόνα που θα συνεχίσει να τον απασχολεί και την επόμενη μέρα. Ή να θελήσει, με αφορμή κάτι που είδε, να δοκιμάσει κάτι δικό του». Ίσως τελικά αυτή να είναι και η πιο χαρακτηριστική υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου, η ικανότητα να δημιουργεί εικόνες που δεν εξαντλούνται τη στιγμή που πέφτει η αυλαία.

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