Με μια ματιά Η Black Friday είναι ευκαιρία για αγορά κλασικών, full-size προϊόντων ομορφιάς, όχι εφήμερων trends.

Επενδύστε σε βασικά προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ και αρωμάτων που χρησιμοποιείτε καθημερινά.

Οι εκπτώσεις σε δερμοκαλλυντικά και επαγγελματικά προϊόντα μπορούν να φτάσουν έως 35-40%.

Επιλέξτε διαχρονικά προϊόντα όπως ορός Estée Lauder, ενυδατική Clinique, concealer Tarte, άρωμα YSL. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Black Friday πλησιάζει και, πέρα από τις εντυπωσιακές προσφορές που συχνά μας παρασύρουν σε παρορμητικές αγορές, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για μια πιο έξυπνη προσέγγιση στο νεσεσέρ σου. Τέτοιες μέρες, η προσοχή μας αξίζει να στραφεί μακριά από τα εφήμερα trends και τα εορταστικά σετ με μικρά δείγματα που συχνά μένουν αχρησιμοποίητα.

Η πραγματική αξία των εκπτώσεων κρύβεται στα κλασικά, κανονικού μεγέθους (full-size) προϊόντα ομορφιάς, εκείνα που χρησιμοποιείς καθημερινά και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στον χρόνο. Όταν επενδύεις σε βασικά κομμάτια περιποίησης, μακιγιάζ και αρωμάτων στην κανονική τους συσκευασία, η εξοικονόμηση χρημάτων γίνεται ουσιαστική.

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Ειδικά όταν μιλάμε για συνθέσεις υψηλής απόδοσης, δερμοκαλλυντικά ή επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, οι μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και το 35% ή 40% μετατρέπουν μια ακριβή αγορά σε μια εξαιρετικά συμφέρουσα επένδυση. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσεις τα αποθέματά σου σε προϊόντα που ούτως ή άλλως αγοράζουμε σταθερά όλο τον χρόνο.

Παρακάτω θα βρεις τα κορυφαία, διαχρονικά προϊόντα ανά κατηγορία που αξίζει να μπουν στο καλάθι σου αυτή τη Black Friday.

Skincare

Estée Lauder – Advanced Night Repair Serum

Ο εμβληματικός αντιγηραντικός ορός νύχτας αποτελεί σταθερή αξία στην περιποίηση της επιδερμίδας και ένας από τους ακριβότερους κωδικούς του νεσεσέρ μας. Η αγορά του στην κανονική συσκευασία των 30ml ή 50ml κατά τη διάρκεια της Black Friday προσφέρει τεράστια έκπτωση σε ένα προϊόν που λειαίνει τις λεπτές γραμμές, χαρίζει λάμψη και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό.

Clinique – Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator

Μια από τις πιο αγαπημένες ενυδατικές κρέμες-τζελ της αγοράς, κατάλληλη για κάθε τύπο επιδερμίδας. Αξίζει να την αποκτήσεις τώρα γιατί προσφέρει βαθιά, δροσερή ενυδάτωση που διαρκεί, λειτουργεί άψογα κάτω από το μακιγιάζ και στην κανονική της συσκευασία διαρκεί για μήνες, κάνοντας την τιμή της ιδιαίτερα ελκυστική με τις εκπτώσεις της περιόδου.

Μακιγιάζ

Tarte – Shape Tape Concealer

Ένα από τα πιο διάσημα concealers παγκοσμίως, γνωστό για την πλήρη κάλυψη και τη μεγάλη διάρκειά του χωρίς να «σπάει» στις λεπτές γραμμές. Επειδή είναι ένα προϊόν βάσης που τελειώνει γρήγορα στην καθημερινή ρουτίνα, η αγορά του σου γλιτώνει από ένα σίγουρο μελλοντικό έξοδο.

Huda Beauty – Easy Bake Loose Baking & Setting Powder

Η εμβληματική πούδρα φιξαρίσματος που χαρίζει βελούδινο, ματ αποτέλεσμα και θολώνει τους πόρους χωρίς να βαραίνει το πρόσωπο. Η κανονική συσκευασία των 20 γραμμαρίων διαρκεί πάρα πολύ καιρό, καθιστώντας την μια από τις πιο αποδοτικές αγορές μακιγιάζ της σεζόν.

Rare Beauty – Soft Pinch Liquid Blush

Το υγρό ρουζ με την απίστευτη χρωματική απόδοση, όπου μία μόνο σταγόνα αρκεί για φυσικό, υγιές χρώμα στα μάγουλα. Αξίζει να το κυνηγήσετε τη Black Friday γιατί σπάνια βρίσκεται σε χαμηλότερη τιμή τον υπόλοιπο χρόνο και η κανονική του συσκευασία πρακτικά δεν τελειώνει ποτέ.

Clinique – Almost Lipstick (Black Honey)

Το διαχρονικό υβρίδιο κραγιόν και lip balm που προσαρμόζεται στον φυσικό τόνο των χειλιών, χαρίζοντας ένα ανεπιτήδευτο, διάφανο αποτέλεσμα. Αποτελεί το απόλυτο καθημερινό staple για την τσάντα σου και οι εκπτώσεις της περιόδου είναι η ιδανική αφορμή για να το αποκτήσετε ή να το αντικαταστήσετε.

Περιποίηση Μαλλιών

Olaplex – No. 3 Hair Perfector

Η κλασική θεραπεία αναδόμησης για το σπίτι που επανορθώνει τους σπασμένους δεσμούς της τρίχας από τη θερμότητα και τις τεχνικές εργασίες. Η κανονική συσκευασία των 100ml είναι απαραίτητη για όσες βάφουν τα μαλλιά τους.

Kérastase – Elixir Ultime L’Huile Originale

Ένα πολυτελές έλαιο μαλλιών πολλαπλών χρήσεων που προσφέρει λάμψη, θρέψη και προστασία από το φριζάρισμα και τη θερμότητα. Αξίζει την επένδυση στην πλήρη συσκευασία του γιατί απαιτεί ελάχιστη ποσότητα σε κάθε χρήση, προσφέροντας αποτέλεσμα κομμωτηρίου για πολλούς μήνες.

Αρώματα

Yves Saint Laurent – Libre Eau de Parfum

Ένα σύγχρονο, δυναμικό άρωμα με νότες λεβάντας, άνθους πορτοκαλιάς και βανίλιας που έχει κατακτήσει το κοινό. Επιλέγοντας το κανονικό μπουκάλι των 50ml ή 100ml τη Black Friday, κερδίζεις πολύ καλύτερη τιμή ανά ml σε σχέση με τις μικρότερες συσκευασίες, αποκτώντας ένα signature άρωμα για όλο τον χρόνο.

Lancôme – La Vie Est Belle Eau de Parfum

Μια από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες γλυκές αρωματικές συνθέσεις της παγκόσμιας αγοράς, με ίριδα, πατσουλί και πραλίνα. Παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων και αποτελεί μια από τις πιο ασφαλείς επιλογές της Black Friday, είτε για να ανανεώσεις το δικό σου μπουκάλι είτε για να προετοιμαστείς έγκαιρα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα.

Το μυστικό για επιτυχημένες beauty αγορές τη Black Friday δεν βρίσκεται στην ποσότητα, αλλά στη στρατηγική επιλογή. Επενδύοντας σε διαχρονικά, full-size προϊόντα που γνωρίζεις ότι λειτουργούν για εσένα, προστατεύεις το πορτοφόλι σου από άσκοπες σπατάλες και εξασφαλίζετε ότι το νεσεσέρ σας θα παραμείνει γεμάτο με τα αγαπημένα σου essentials για τους επόμενους μήνες. Αρκεί μια καλή λίστα, λίγη έρευνα τιμών και η διάθεση να επιβραβεύσετε τον εαυτό σας με ποιότητα που αντέχει στον χρόνο.

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