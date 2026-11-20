Με μια ματιά Ο FY και 12 Μολυβένιοι Στρατιώτες θα εμφανιστούν στο MadWalk 2026 με ένα χριστουγεννιάτικο act.

Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες, με στολές του Paris Valtadoros, θα βγουν από παραμύθι στην πασαρέλα.

Ο FY εκφράζει τη χαρά του για την επιστροφή του στο MadWalk και τη συνεργασία με το ΣΚΡΑΤΣ.

Η εμφάνιση θα συνδυάζει μόδα, μουσική και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με ενέργεια "Party, Χριστούγεννα, έξαλλο". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ΣΚΡΑΤΣ φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων στην πιο λαμπερή πασαρέλα της χρονιάς! Στο MadWalk 2026 by Three Cents, η μουσική συναντά τη μόδα και το χριστουγεννιάτικο παραμύθι ζωντανεύει μέσα από ένα ξεχωριστό act, με πρωταγωνιστές τον FY και 12 Μολυβένιους Στρατιώτες. Μια γιορτινή συνάντηση γεμάτη φαντασία, ρυθμό, λάμψη και εκπλήξεις, που υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό σε έναν κόσμο όπου όλα μπορούν να συμβούν.

ΣΚΡΑΤΣ: Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες βγαίνουν από το παραμύθι και κατακτούν την πασαρέλα

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που οι ευχές αποκτούν φτερά, τα όνειρα βρίσκουν τον δρόμο τους και η μαγεία κρύβεται στις πιο απρόσμενες στιγμές. Αυτή ακριβώς τη γιορτινή ατμόσφαιρα έρχεται να μεταφέρει το ΣΚΡΑΤΣ στο MadWalk 2026, μέσα από το «Christmas Act by ΣΚΡΑΤΣ».

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12 Μολυβένιοι Στρατιώτες αφήνουν πίσω τους τις σελίδες ενός χριστουγεννιάτικου παραμυθιού και κάνουν την είσοδό τους στην πασαρέλα, φορώντας εντυπωσιακές στολές που έχει επιμεληθεί ο σχεδιαστής Paris Valtadoros. Η αισθητική της μόδας συναντά τη θεατρικότητα των Χριστουγέννων και η σκηνή μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο σκηνικό, όπου κάθε βήμα αφηγείται τη δική του ιστορία.

Και φυσικά, κάθε παραμύθι χρειάζεται τον δικό του ρυθμό! Τη μουσική ενέργεια αναλαμβάνει ο FY, δίνοντας το beat σε ένα act που συνδυάζει τη γιορτινή διάθεση με τη σύγχρονη μουσική ταυτότητα.

FY: Η επιστροφή στο MadWalk και η ξεχωριστή συνεργασία με το ΣΚΡΑΤΣ

Για τον FY, η παρουσία στο MadWalk έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για έναν θεσμό που βρίσκεται σε ξεχωριστή θέση στην καλλιτεχνική του διαδρομή. Όπως είπε και ο ίδιος, «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να επιστρέφω στο MadWalk. Είναι ένας θεσμός που με στήριξε και με ανέδειξε από τα πρώτα μου κιόλας βήματα και η πρώτη μου εμφάνιση μέχρι και σήμερα είναι χαραγμένη στη μνήμη μου σαν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή της πορείας μου».

Μάλιστα, όπως ανέφερε, στόχος του είναι κάθε φορά να ανεβάζει τον πήχη και να παρουσιάζει εμφανίσεις που το κοινό θα απολαμβάνει και θα θυμάται. Η φετινή συνεργασία με το MAD και το ΣΚΡΑΤΣ γεννήθηκε μέσα από την επιθυμία να δημιουργηθεί κάτι διαφορετικό, με κεντρική έμπνευση το πνεύμα των Χριστουγέννων.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις αγαπημένες μου εποχές, γι’ αυτό ήθελα να υπάρχει κι ένα τέτοιο τραγούδι στη δισκογραφία μου, οπότε με μεγάλη χαρά έγινα μέρος αυτού του project», εξήγησε ο FY, αποκαλύπτοντας τη χαρά του για τη συμμετοχή του σε αυτή τη γιορτινή μουσική και fashion σύμπραξη.

Για τον ίδιο, άλλωστε, η μουσική και η μόδα αποτελούν δύο αλληλένδετους κόσμους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Τόσο η μουσική όσο και η μόδα είναι τρόποι έκφρασης», εξηγώντας πως μέσα από μια ολοκληρωμένη εμφάνιση κάθε καλλιτέχνης επικοινωνεί με το κοινό και εκφράζει την προσωπικότητά του.

FY: «Party, Χριστούγεννα, έξαλλο» – Η ενέργεια πίσω από το Christmas Act

Τι είναι, όμως, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον FY όταν ανεβαίνει στη σκηνή; Όπως αποκάλυψε, προτεραιότητά του είναι η ενέργεια που θέλει να μεταδώσει στο κοινό, καθώς αυτή καθορίζει και την επιλογή των τραγουδιών του. Μάλιστα, το κομμάτι του που θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο στην αισθητική και την ενέργεια του MadWalk είναι το «Δεν με θέλουν».

Όπως ανέφερε, είτε εμφανίζεται σε μια συναυλία είτε σε ένα fashion event, αντιμετωπίζει το κοινό με την ίδια ενέργεια και τον ίδιο σεβασμό. Η διαφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πως ένα fashion event προσφέρει περισσότερο χώρο για δημιουργικότητα και πιο τολμηρά fashion statements.

Και όταν κλήθηκε να περιγράψει με τρεις λέξεις την ατμόσφαιρα που θέλει να δημιουργήσει, η απάντησή του ήταν απολαυστικά χαρακτηριστική: «Party, Χριστούγεννα, έξαλλο». Τρεις λέξεις που συμπυκνώνουν όσα πρόκειται να συμβούν στη σκηνή του MadWalk 2026.

Στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents, δώδεκα Μολυβένιοι Στρατιώτες θα συναντήσουν τον FY, η μόδα θα ντυθεί στα χρώματα των Χριστουγέννων και το ΣΚΡΑΤΣ θα χαρίσει στη βραδιά τη δική του ξεχωριστή μαγεία. Γιατί, τελικά, οι πιο όμορφες ευχές είναι εκείνες που γίνονται πραγματικότητα!

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