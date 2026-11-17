Με μια ματιά Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Σάκης Ρουβάς συνεργάζονται στο MadWalk 2026.

Ο Ζούλιας παρουσιάζει 90s glamour με βινύλ, μπροκάρ και φουτουριστικά υφάσματα.

Ο Κονδυλάτος συνδυάζει κρυστάλλους με μικροτσίπ, εμπνευσμένος από το Matrix και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Σάκης Ρουβάς θα μεταμορφώσει τη σκηνή με την ενέργεια και την παρουσία του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν το εκρηκτικό 90s glamour, η φουτουριστική εικαστική πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η αστείρευτη pop κυριαρχία συναντιούνται στο ίδιο κάδρο, το αποτέλεσμα παύει να είναι απλώς μια σκηνική εμφάνιση και μετατρέπεται σε ιστορικό γεγονός. Ο αρχιτέκτονας της διαχρονικής κομψότητας Βασίλης Ζούλιας και ο οραματιστής δημιουργός κοσμημάτων Περικλής Κονδυλάτος ενώνουν φέτος τις δυνάμεις τους στο MadWalk 2026 by Three Cents με τον απόλυτο Έλληνα performer, Σάκη Ρουβά, σε μια τριπλή συμμαχία κορυφής. Σε αυτόν τον δημιουργικό διάλογο, τα βινύλ, τα μπροκάρ και τα φουτουριστικά υφάσματα που γεννούν οπτικά laser συνομιλούν με κρυστάλλους και μικροτσίπ, δημιουργώντας το ιδανικό αισθητικό σύμπαν για να ξεδιπλωθεί ο ακατέργαστος παλμός και η σκηνική μυθολογία του κορυφαίου σταρ.

Το ιδανικό πεδίο για να εκραγεί αυτή η δημιουργική χημεία δεν είναι άλλο από το MadWalk 2026 by Three Cents, το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο για 16η συνεχή χρονιά. Ο κορυφαίος εγχώριος θεσμός, που καθιέρωσε τoν διάλογο της μόδας με τη μουσική ως ένα ενιαίο καλλιτεχνικό ιδίωμα, στήνει φέτος ένα φαντασμαγορικό σκηνικό, μετατρέποντας την πασαρέλα σε χώρο υψηλής συγκίνησης και οπτικής υπέρβασης.

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Ο Βασίλης Ζούλιας υπογράφει την ολική επαναφορά του 90s glamour

Υπάρχουν δημιουργοί που υποκύπτουν στις εφήμερες επιταγές της εποχής, και υπάρχουν εκείνοι που μεταστοιχειώνουν την αισθητική μνήμη σε σύγχρονο μανιφέστο. Στη φετινή του κατάθεση στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Βασίλης Ζούλιας υπογράφει μια μεγαλοπρεπή ωδή στον glamorous κόσμο των 90s, ανακηρύσσοντας την ολική επιστροφή εκείνης της δεκαετίας ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν. Οι γνώριμες, αρχιτεκτονικές σιλουέτες του οίκου αποκτούν έναν νέο, ανατρεπτικό ρυθμό, ντυμένες με πολυτελή μπροκάρ, αριστοκρατικό ταφτά, αισθησιακή δαντέλα και βινύλ υφές, ενώ για πρώτη φορά, η συλλογή αποδομεί τα κλασικά του σύμβολα αφήνοντας εκτός κάθε φιόγκο.

Η φετινή κολεξιόν αντλεί τη δυναμική της από μια γυναίκα με ουσιαστική υπόσταση, η οποία τολμά και διεκδικεί τη διαφορετικότητά της, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αποστολή του οίκου να μεταμορφώνει σε αυθεντική star κάθε γυναίκα που τον εμπιστεύεται. Στο χρωματολόγιο κυριαρχούν οι εκρηκτικές μονοχρωμίες σε έντονο φούξια, πράσινο και μπλε ηλεκτρίκ, οι οποίες συνδιαλέγονται με δυναμικά leopard prints και έντονα πουά. Την παράσταση, ωστόσο, κλέβει ένα απόλυτα φουτουριστικό ύφασμα, σχεδιασμένο να αλληλεπιδρά άμεσα με τους σκηνικούς φωτισμούς, δημιουργώντας την οπτική ψευδαίσθηση ενός laser επί σκηνής.

Αυτή η τολμηρή αισθητική κατεύθυνση βρίσκει τον ιδανικό της καθρέφτη στη σύμπραξη με τον Σάκη Ρουβά, καθώς η pop κουλτούρα και η ακατέργαστη ενέργεια των 90s ταυτίζονται απόλυτα με το σκηνικό εκτόπισμα του κορυφαίου ερμηνευτή. Για τον Βασίλη Ζούλια, η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την αυθεντικότητα και τον χαρακτήρα, υπενθυμίζοντας πως η παραμονή στην κορυφή για δεκαετίες απαιτεί αδιάκοπη ανανέωση και τόλμη, στοιχεία που ο Σάκης Ρουβάς κατέχει στο απόλυτο.

Παράλληλα, η καθιερωμένη πλέον συμπόρευση με τον Περικλή Κονδυλάτο βασίζεται στη γόνιμη αντίθεση, αφού το ρούχο λειτουργεί ως μια ισχυρή, αδιαπραγμάτευτη βάση που δεν επισκιάζεται, επιτρέποντας στα punk-rock κοσμήματα να αναδειχθούν μέσα από ένα μοτίβο εξτρεμιστικής εναλλαγής ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Ο Περικλής Κονδυλάτος ενώνει τη λάμψη του κρυστάλλου με την τεχνολογία του Matrix

Για τον Περικλή Κονδυλάτο, το κόσμημα υπερβαίνει τη διακοσμητική του φύση και μετουσιώνεται σε αυτόνομο εικαστικό σχόλιο, ικανό να προκαλέσει βαθύ προβληματισμό και συγκίνηση. Στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, ο οραματιστής δημιουργός γεφυρώνει την υψηλή αισθητική των τελών της δεκαετίας του ’90 και των αρχών του 2000, μιας περιόδου που σημαδεύτηκε κινηματογραφικά από το Matrix, με τη σύγχρονη επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της υπερνοημοσύνης. Ενσωματώνοντας αυθεντικά μικροτσίπ και εξαρτήματα υπολογιστών πλάι στην επιβλητική, επίσημη λάμψη των κρυστάλλων, θέτει επί σκηνής ένα υπαρξιακό ερώτημα για το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε σε αυτή τη νέα εποχή και να μεταμορφωθούμε σε «μετανθρώπους».

Το πιο extravagant και απαιτητικό εγχείρημα της συλλογής συμπυκνώνεται σε δύο γλυπτές μάσκες φιλοτεχνημένες εξ ολοκλήρου από μητρικές κάρτες υπολογιστών (motherboards). Η κατασκευή τους απαίτησε πολύμηνους πειραματισμούς και ειδική μηχανική στήριξη, ώστε να διασφαλίζεται η άνετη κίνηση και η ορατότητα των μοντέλων στην πασαρέλα. Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, αυτή υπήρξε η πιο ριζοσπαστική πρόταση που κατέθεσε ποτέ στον Βασίλη Ζούλια, μια ιδέα που, παρότι ξεπερνούσε τα συμβατικά όρια, έγινε δεκτή με ακαριαίο ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως οι δημιουργίες που πηγάζουν από την καρδιά είναι εκείνες που τελικά τους ενώνουν.

Η πολυετής χημεία τους λειτουργεί ως μια ζωντανή καλλιτεχνική διάδραση, όπου τα βινύλ και τα γυαλιστερά μπροκάρ του Βασίλη Ζούλια δίνουν το αρχικό ερέθισμα, πριν ο Περικλής Κονδυλάτος αναλάβει να επιστεγάσει το όραμα, σε μια διαδικασία που συλλαμβάνεται κατά το ήμισυ εξαρχής και ανακαλύπτεται κατά το υπόλοιπο στην πορεία.

Αντιμετωπίζοντας τον εντυπωσιασμό όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως όχημα μεταφοράς του θεατή σε ένα ποιητικό σύμπαν, αναπολεί με συγκίνηση την περσινή τους σύμπραξη με τη Josephine, όταν απογείωσε σκηνικά ένα ρετρό κομμάτι σε σύγχρονη εκδοχή, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε φέτος μια δημιουργία του στον Σάκη Ρουβά, εκφράζοντας τον απεριόριστο θαυμασμό του για τον επαγγελματισμό και τη διαχρονική κυριαρχία του κορυφαίου σταρ.

Ο Σάκης Ρουβάς ως απόλυτος performer γράφει το επόμενο κεφάλαιο

Ο Σάκης Ρουβάς δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή του MadWalk, τη μεταμορφώνει σε πεδίο ηλεκτρισμού, αισθητικής κυριαρχίας και αστείρευτου παλμού. Από την πρώτη κιόλας διοργάνωση του 2011 μέχρι τη φετινή του εμβληματική συνάντηση με τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο, ο κορυφαίος Έλληνας performer αντιμετωπίζει τη μόδα όχι ως διακοσμητικό φόντο, αλλά ως φυσική προέκταση της ίδιας του της ύπαρξης. Με εμβληματικά catwalks, απρόσμενες μουσικές συμπράξεις και εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία, έχει καθιερώσει το δικό του vibe στον θεσμό, αποδεικνύοντας πως κάθε σκηνικό του βήμα γεννά εικόνες που μένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη.

Στη 16η διοργάνωση, στις 23 Νοεμβρίου, η επιστροφή του σηματοδοτεί μια νέα κορύφωση. Όταν το pop εκτόπισμα και η ακατέργαστη σωματική του ενέργεια συνομιλούν με την υψηλή ραπτική και την εικαστική πρόκληση, η πασαρέλα παύει να υπακούει σε κανόνες και μετατρέπεται σε ζωντανό μανιφέστο, εκεί όπου ο μύθος συναντά το σήμερα και το θέαμα αποκτά την ένταση μιας ανεπανάληπτης εμπειρίας.

Η σύγκλιση της λάμψης, της τεχνολογίας και του μύθου

Στις 23 Νοεμβρίου, η σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do θα γίνει ο καθρέφτης μιας συνάντησης που συνοψίζει ολόκληρη την εξέλιξη της σύγχρονης ποπ αισθητικής, στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents. Ο Βασίλης Ζούλιας, ο Περικλής Κονδυλάτος και ο Σάκης Ρουβάς δεν ενώνονται απλώς για να παρουσιάσουν ένα act, αλλά για να αποδείξουν πως η 90s υψηλή ραπτική, η φουτουριστική εικαστική πρόκληση και η ακατέργαστη σκηνική κυριαρχία μπορούν να συνυπάρξουν σε απόλυτη αρμονία.

Πιστή στο όραμα του «WE ARE ALL MADE OF STARS», αυτή η τριπλή καλλιτεχνική συμμαχία υπενθυμίζει πως η πραγματική λάμψη γεννιέται από το θάρρος της ανανέωσης, τη διαχρονική αλήθεια και τη δύναμη του ονείρου, χαρίζοντας στο κοινό μια εμπειρία υψηλής αισθητικής μέθεξης που υπόσχεται να μείνει χαραγμένη στην ιστορία του θεσμού.

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