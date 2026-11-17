Με μια ματιά Το Penny Lane coat, γνωστό και ως Afghan coat, είναι ένα iconic πανωφόρι των '70s με γούνινες λεπτομέρειες.

Η ονομασία του έγινε δημοφιλής από την ταινία «Almost Famous» και την ηρωίδα Penny Lane.

Το πανωφόρι επιστρέφει δυναμικά στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, με νέους πειραματισμούς σε υφές και χρώματα.

Το κοντό Penny Lane coat υιοθετείται από celebrities, ενώ συνδυάζεται εύκολα με vintage και σύγχρονα κομμάτια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που καταφέρνουν να ξεπεράσουν την εποχή τους και να επιστρέψουν στη μόδα ξανά και ξανά. Ένα από αυτά είναι το Penny Lane coat, το χαρακτηριστικό πανωφόρι με τις γούνινες λεπτομέρειες που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ανεπιτήδευτη αισθητική των ’70s. Με αναφορές στη rock κουλτούρα, τη boho διάθεση και το vintage στιλ, το συγκεκριμένο πανωφόρι επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, διεκδικώντας μια θέση στην γκαρνταρόμπα του χειμώνα.

Η ονομασία του έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την ταινία «Almost Famous» του Cameron Crowe, η οποία κυκλοφόρησε το 2000 και μας ταξίδεψε πίσω στο 1973. Εκεί, η Kate Hudson υποδύθηκε την Penny Lane, ένα κορίτσι που ακολουθεί μια rock μπάντα στις περιοδείες της και ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό bohemian στιλ της. Ανάμεσα στα crochet tops, τις suede φούστες και τα bootcut jeans, το πανωφόρι με τις γούνινες λεπτομέρειες έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της εμφάνισής της, αποκτώντας τελικά το όνομά της.

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Στην πραγματικότητα, τα Penny Lane coats, γνωστά και ως Afghan coats, έχουν ακόμη παλαιότερη ιστορία. Έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τη δεκαετία του ’70, όταν μουσικοί και rock stars επέστρεφαν από τις ευρωπαϊκές περιοδείες τους φέρνοντας μαζί τους επιρροές από διαφορετικές κουλτούρες. Η χαρακτηριστική τους σιλουέτα, οι γούνινες λεπτομέρειες στον γιακά και στις μανσέτες, αλλά και οι βάσεις από suede, δέρμα ή denim, τα καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο ξεχωριστά πανωφόρια της εποχής.

Το Penny Lane coat επιστρέφει στις πασαρέλες του 2026

Η επιστροφή του δεν περιορίζεται μόνο στη νοσταλγία για τα ’70s. Στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, οι σχεδιαστές επαναπροσδιορίζουν το συγκεκριμένο πανωφόρι, δίνοντάς του πιο τολμηρό χαρακτήρα και πειραματιζόμενοι με χρώματα, υφές και prints.

Στην πασαρέλα του Kim Shui, ένα κόκκινο jacket με έντονη γυαλάδα και γούνινες λεπτομέρειες σε tiger print έδωσε μια πιο δυναμική εκδοχή στην τάση. Από την άλλη, η Anna Sui παρουσίασε ένα λεοπάρ παλτό με κρεμ γούνινο τελείωμα, συνδυάζοντας την αισθητική του vintage με μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση.

Μια διαφορετική προσέγγιση παρουσίασε και ο Connor Ives στη συλλογή του για τη σεζόν Fall/Winter 2026. Αντί για την κλασική suede ή δερμάτινη εκδοχή, επέλεξε ένα butter yellow μεταξωτό πανωφόρι με γούνινες λεπτομέρειες και κεντήματα με λουλούδια και κύκνους. Το ιδιαίτερο αυτό σχέδιο πέρασε πρόσφατα και εκτός πασαρέλας, με την Kendall Jenner να το επιλέγει, επιβεβαιώνοντας πως η τάση μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο ρομαντικό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Από την Elsa Hosk μέχρι την Kylie Jenner, το κοντό Penny Lane coat κερδίζει έδαφος

Οι fashion insiders έχουν ήδη αρχίσει να υιοθετούν την τάση, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιλέξεις ένα μακρύ, oversized πανωφόρι για να πετύχεις το χαρακτηριστικό στιλ. Η Elsa Hosk εμφανίστηκε με μια κοντή μαύρη μάλλινη εκδοχή, με καφέ γούνινες λεπτομέρειες, ενώ η Kylie Jenner προτίμησε ένα αντίστοιχο σχέδιο από καφέ δέρμα με πιο ανοιχτόχρωμο γούνινο τελείωμα.

Το ενδιαφέρον με το Penny Lane coat είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ως το κεντρικό κομμάτι ενός χειμερινού outfit. Συνδυάζεται με flare jeans και μπότες για ένα αυθεντικό ’70s αποτέλεσμα, αλλά και με πιο σύγχρονα κομμάτια, όπως tailored παντελόνια, μίνι φούστες και chunky παπούτσια. Είτε προτιμάς την κλασική καφέ suede εκδοχή είτε ένα πιο ανατρεπτικό σχέδιο με animal print, το συγκεκριμένο πανωφόρι έχει τον τρόπο να μεταμορφώνει ακόμη και τον πιο απλό συνδυασμό.

Και κάπως έτσι, ένα κομμάτι που ξεκίνησε ως σύμβολο της rock αισθητικής των ’70s επιστρέφει για να γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion items του χειμώνα 2026-2027. Για όσες αγαπούν το vintage στιλ, αλλά θέλουν να του δώσουν μια σύγχρονη διάσταση, το Penny Lane coat είναι σίγουρα μια τάση που αξίζει την προσοχή τους.

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