Η τίγρης με τη γούνα-«φράουλα» που ξετρέλανε το internet: Γνώρισε την Ava από την Ταϊλάνδη!

Η αλήθεια πίσω από το εντυπωσιακό χρυσαφένιο τρίχωμα με τις ανοιχτές ρίγες, ο λόγος που οι ειδικοί την αποκαλούν «strawberry tiger» και η viral αποθέωση στα social media

Με μια ματιά Η Ava, 4χρονη τίγρης από την Ταϊλάνδη, έχει γίνει viral στα social media λόγω της σπάνιας εμφάνισής της.

Η Ava ανήκει στη σπάνια χρωματική παραλλαγή golden tabby, γνωστή και ως "strawberry tiger".

Ο μοναδικός χρωματισμός της οφείλεται σε υπολειπόμενο γενετικό παράγοντα που αλλοιώνει τις χρωστικές της τρίχας.

Η Ava αποτελεί υπενθύμιση της ποικιλομορφίας της φύσης και της ανάγκης προστασίας σπάνιων ειδών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ορισμένες σπάνιες στιγμές στον ψηφιακό κόσμο όπου η φύση καταφέρνει να μας αφήσει εντελώς άφωνους, ξεπερνώντας ακόμα και τις πιο ευφάνταστες δημιουργίες του κινηματογράφου ή της τέχνης. Τις τελευταίες μέρες, τα social media έχουν κατακλυστεί από τις φωτογραφίες ενός ζώου που μοιάζει σαν να ξεπήδησε από σελίδες παραμυθιού, κάνοντας εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον πλανήτη να σταματούν το ατελείωτο σκρολάρισμα για να το θαυμάσουν. Δεν πρόκειται για κάποιο ψηφιακά επεξεργασμένο πλάσμα ούτε για οφθαλμαπάτη, αλλά για μια πραγματική, ζωντανή παρουσία που έχει κλέψει τις καρδιές όλων με τα μαγευτικά της χρώματα.

Πρωταγωνίστρια σε αυτό το παγκόσμιο κύμα λατρείας είναι η Ava, μια πανέμορφη, 4χρονη τίγρης που ζει στο Chiang Mai Night Safari στην Ταϊλάνδη και της οποίας η εξωτερική εμφάνιση έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση. Σε αντίθεση με τις κλασικές, μεγαλόπρεπες τίγρης που έχεις συνηθίσει να βλέπεις στα ντοκιμαντέρ με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τις κατάμαυρες ρίγες, η Ava διαθέτει μια εντελώς διαφορετική, ονειρική παλέτα που θυμίζει περισσότερο φθινοπωρινό τοπίο παρά άγριο θηρίο. Το παρουσιαστικό της είναι τόσο ασυνήθιστο, που πολλοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για αληθινό ζώο της ζούγκλας.

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Αν αναρωτιέσαι τι ακριβώς κάνει αυτή την τίγρη τόσο διαφορετική από οτιδήποτε άλλο έχεις δει μέχρι σήμερα και ποια είναι η γενετική ιστορία πίσω από τα μαγευτικά της χρώματα, ήρθε η ώρα να μάθεις τα πάντα. Στη συνέχεια, αποκαλύπτουμε τα 3 βασικά στοιχεία που εξηγούν το φαινόμενο της Ava και γιατί έχει γίνει το πιο πολυσυζητημένο αιλουροειδές του πλανήτη.

Η γενετική σπανιότητα της golden tabby και ο μύθος της «strawberry tiger»

Η Ava δεν είναι μια τυπική τίγρης της Βεγγάλης, καθώς ανήκει σε μια εξαιρετικά σπάνια χρωματική παραλλαγή γνωστή ως golden tabby, η οποία αποκαλείται συχνά και «strawberry tiger» από τους ειδικούς και το κοινό. Αυτός ο μοναδικός χρωματισμός οφείλεται σε έναν υποcessive (υπολειπόμενο) γενετικό παράγοντα που επηρεάζει τις χρωστικές ουσίες της τρίχας, αμβλύνοντας το μαύρο χρώμα σε ανοιχτές καφέ αποχρώσεις και κάνοντας το πορτοκαλί υπόστρωμα να μοιάζει απαλό, κρεμώδες και χρυσαφένιο.

Η τεράστια παγκόσμια απήχηση στα social media και η Ava του σήμερα

Στην ηλικία των 4 ετών, η Ava έχει εξελιχθεί στην απόλυτη βασίλισσα του πάρκου στην Ταϊλάνδη, συγκεντρωνόντας χιλιάδες επισκέπτες που σχηματίζουν ουρές μόνο και μόνο για να την αντικρίσουν από κοντά. Τα βίντεο που την δείχνουν να περπατάει χαλαρά στον φυσικό της χώρο ή να ποζάρει με τα υπέροχα, διαπεραστικά της μάτια γίνονται μέσα σε λίγες ώρες viral, αποδεικνύοντας ότι η φυσική ομορφιά της άγριας ζωής εξακολουθεί να μαγεύει τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η προστασία και η σπανιότητα αυτών των μοναδικών πλασμάτων στον πλανήτη

Πέρα από την εντυπωσιακή της εμφάνιση και το πόσο φωτογενής είναι στις οθόνες μας, η παρουσία της Ava λειτουργεί ως μια πολύτιμη υπενθύμιση για την τεράστια ποικιλομορφία και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα σπάνια ζώα. Τέτοιες γενετικές παραλλαγές εμφανίζονται εξαιρετικά σπάνια στη φύση ή σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα φροντίδας, γεγονός που καθιστά κάθε τέτοια ύπαρξη ανεκτίμητη για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την προστασία των απειλούμενων ειδών.

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