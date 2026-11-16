Flashback: Όταν η Κατερίνα Λιόλιου έφερε τους Queen στην πασαρέλα του MadWalk 2023

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε το «The Show Must Go On» των Queen στο MadWalk 2023.

Η εμφάνισή της έδωσε μια εκρηκτική, θεατρική και ροκ διάσταση στο τραγούδι.

Οι δημιουργίες του Valtadoros παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.

Το MadWalk ενώνει διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες και σχεδιαστές, συνδέοντας μόδα και μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση μας δίνει την ιδανική αφορμή να θυμηθούμε μερικά από τα πιο ξεχωριστά fashion και music moments των προηγούμενων ετών. Το 2023, η σκηνή του MadWalk φιλοξένησε μια ιδιαίτερα δυναμική μουσική στιγμή, με ένα κλασικό ροκ τραγούδι να αποκτά νέα πνοή κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «The Show Must Go On» των Queen, βγαίνοντας από τα συνηθισμένα της νερά και δίνοντας μια εκρηκτική, θεατρική διάσταση στο θρυλικό κομμάτι. Η παρουσία της τραγουδίστριας έφερε στη σκηνή μια απρόσμενη ερμηνευτική ταυτότητα, μεταφέροντας έναν καθαρόαιμο ροκ ήχο απευθείας στον παλμό της βραδιάς και δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να την ακούσει σε ένα εντελώς διαφορετικό ρεπερτόριο.

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Την ίδια στιγμή, στην πασαρέλα παρουσιάζονταν οι δημιουργίες του Valtadoros, με τη μουσική να συνοδεύει την παρουσίαση της συλλογής και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του catwalk. Η live εμφάνιση έδωσε τον δικό της ξεχωριστό τόνο στο fashion show, συνδέοντας τη δυναμική ερμηνεία με τις υψηλής ραπτικής δημιουργίες που περνούσαν μπροστά από το κοινό.

Ένα ακόμη flashback από την ιστορία του MadWalk που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η διοργάνωση φέρνει κοντά διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες και σχεδιαστές, δημιουργώντας στιγμές όπου η μόδα και η μουσική αποκτούν κοινό σημείο αναφοράς. Γιατί, τελικά, αυτό που κάνει κάθε MadWalk ξεχωριστό είναι ακριβώς αυτές οι απρόσμενες συναντήσεις πάνω στην ίδια σκηνή.

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