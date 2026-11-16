Μουσική 16.11.2026

Η Taylor Swift επιστρέφει στα CMA Awards μετά από 13 χρόνια

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Ο Travis Kelce τραυματίστηκε στον αγώνα των Chiefs και η Taylor Swift δεν ήταν στις κερκίδες καθώς ετοιμάζεται για τα CMA Awards
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift απουσιάζει από εκτός έδρας αγώνα του Travis Kelce λόγω προετοιμασιών για τα CMA Awards.
  • Ο Travis Kelce τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια αγώνα, αλλά επέστρεψε στο παιχνίδι.
  • Η Taylor Swift θα εμφανιστεί στα CMA Awards μετά από 13 χρόνια, σηματοδοτώντας την επιστροφή της.
  • Η τραγουδίστρια έχει παρακολουθήσει τέσσερις εντός έδρας αγώνες των Chiefs αυτή τη σεζόν.
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Η Taylor Swift δεν έδωσε το παρών σε αγώνα του Travis Kelce, κατά τη διάρκεια του οποίου ο σύντροφός της τραυματίστηκε, καθώς η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την επικείμενη εμφάνισή της στα Country Music Association (CMA) Awards, σηματοδοτώντας την πρώτη της παρουσία στην τελετή μετά από 13 χρόνια.

Η τραγουδίστρια αλληλεπιδρά με τους θαυμαστές της στο Eras Tour στη Βιέννη, καθώς μια κάμερα κινητού καταγράφει τη στιγμή.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Ο Travis Kelce, αγωνιζόμενος με τους Kansas City Chiefs, υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τους Atlanta Falcons, ο οποίος διεξήχθη στην Ατλάντα την Κυριακή. Ο τραυματισμός προκλήθηκε από ένα «βρώμικο» τάκλιν από τον αντίπαλο παίκτη DeMarcco Hellams, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Παρόλο που ο Travis Kelce είχε αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα στον αστράγαλό του τις προηγούμενες εβδομάδες, είχε λάβει την έγκριση να αγωνιστεί. Μετά το τάκλιν, ο αθλητής δυσκολεύτηκε να σηκωθεί και αποχώρησε εμφανώς κουτσαίνοντας, μεταφερόμενος στα αποδυτήρια για περαιτέρω εκτιμήσεις. Ευτυχώς για τους Chiefs, ο Travis Kelce επέστρεψε στο παιχνίδι πριν το τέλος του ημιχρόνου.

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Σύμφωνα με παλαιότερη πρακτική, η απουσία της Taylor Swift από τους εκτός έδρας αγώνες του Travis Kelce δεν αποτελεί έκπληξη. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια συχνά παραλείπει τέτοιες αναμετρήσεις, κυρίως για λόγους ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικής της ζωής, καθώς η διαχείριση της ασφάλειας σε άγνωστα γήπεδα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα περίπλοκη. Η Taylor Swift, η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε σε μια γλυκιά φωτογραφία με τον Travis Kelce όπου αποκαλύφθηκαν νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους, προτιμά το οικείο περιβάλλον του Arrowhead Stadium, όπου η ομάδα ασφαλείας της διαθέτει ήδη εδραιωμένα πρωτόκολλα.

Ο Travis Kelce ποζάρει μπροστά από φόντο με λογότυπα, καθώς ετοιμάζεται να γίνει event planner.
https://www.instagram.com/killatrav/

Ετοιμασίες για τη μεγάλη μουσική επιστροφή

Η απουσία της Taylor Swift από τον αγώνα των Chiefs συμπίπτει με τις εντατικές προετοιμασίες της για την επιστροφή της στη σκηνή των Country Music Association Awards. Η 60η τελετή απονομής, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, σηματοδοτεί την πρώτη της εμφάνιση στα βραβεία μετά το 2013. Τότε, η Taylor Swift είχε ερμηνεύσει μια ακουστική εκδοχή του τραγουδιού της «Red», έχοντας στο πλευρό της τους Vince Gill και Alison Krauss. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Taylor Swift είχε κάνει μια μη-εκτελεστική εμφάνιση στα βραβεία του Νάσβιλ το 2016, κατά την απονομή του βραβείου Entertainer of the Year στον Garth Brooks.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παρακολουθούν αγώνα, με τον Travis να φοράει καπέλο Gucci και την Taylor να έχει κόκκινο φόρεμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη φετινή σεζόν του NFL, η Taylor Swift έχει παρακολουθήσει τέσσερις αγώνες, όλοι τους εντός έδρας, απέναντι στους Denver Broncos, Indianapolis Colts, Los Angeles Chargers και New York Jets. Ένα στιγμιότυπο από τις 21 Σεπτεμβρίου, όπου η ποπ σταρ έδειχνε το δαχτυλίδι της από τη σουίτα VIP του Arrowhead Stadium κατά τη διάρκεια του αγώνα των Chiefs εναντίον των Colts, έγινε viral. Μετά από ένα touchdown που σημείωσε ο Travis Kelce στο πρώτο ημίχρονο, οι κάμερες εστίασαν στην Taylor Swift, η οποία φάνηκε να δείχνει το αριστερό της δαχτυλίδι και να ψιθυρίζει «Αυτός είναι ο σύζυγός μου!».

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift σε τρυφερή στιγμή, με φόντο λουλούδια και πράσινο, αφήνοντας υπονοούμενα για τον γάμο τους.
https://www.instagram.com/taylorswift

Από την πλευρά του, ο Travis Kelce έχει αποκαλύψει ότι συμβουλεύεται την Taylor Swift για επαγγελματικά ζητήματα, δείχνοντας την αμοιβαία τους υποστήριξη.

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Taylor Swift
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