Valentino: Πώς ένα ξέφρενο party έγινε ο απρόσμενος καθρέφτης των αναταραχών στο Παρίσι

Με μια ματιά Η νέα καμπάνια του Valentino για την Cruise Holiday 2027 απεικονίζει την επόμενη μέρα ενός πάρτι, όχι την εορταστική λάμψη.

Το σκηνικό περιλαμβάνει ακαταστασία και σπασμένα αντικείμενα, συνδυάζοντας πολυτέλεια με αίσθηση αποδόμησης.

Ο Alessandro Michele εστιάζει στην ομορφιά που μπορεί να αναδειχθεί ακόμη και μέσα από το χάος, αμφισβητώντας την τέλεια εικόνα.

Η καμπάνια συνδέθηκε απρόσμενα με τις κοινωνικές αναταραχές στην Ευρώπη, προσδίδοντας πολλαπλές ερμηνείες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι γιορτινές καμπάνιες των μεγάλων οίκων μόδας έχουν συνήθως έναν κοινό στόχο. Να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα παραμυθιού, γεμάτη φως, πολυτέλεια, εντυπωσιακά σκηνικά και εορταστική διάθεση. Ο Valentino, ωστόσο, αποφασίζει να κινηθεί σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση για τη νέα του Cruise Holiday 2027 καμπάνια, προτείνοντας μια εικόνα που απέχει αρκετά από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτή την εποχή.

Με δημιουργική καθοδήγηση του Alessandro Michele, η καμπάνια δεν μας μεταφέρει στη διάρκεια ενός λαμπερού πάρτι, αλλά στην επόμενη ημέρα. Εκείνη τη στιγμή που η μουσική έχει σταματήσει, οι καλεσμένοι έχουν αποχωρήσει και το μόνο που απομένει είναι τα ίχνη μιας νύχτας που μάλλον ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

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Ένα πολυτελές palazzo μετά το τέλος του πάρτι

Μέσα από τον φωτογραφικό φακό της Liv Liberg, τα μοντέλα George Anderson, Joe Bottomer, Khadim, Libby Taverner και Dario Tonin πρωταγωνιστούν σε ένα σκηνικό που θυμίζει την επόμενη ημέρα μιας ιδιαίτερα έντονης γιορτής. Αντί για χαμόγελα και χορευτικές πόζες, τους βλέπουμε να χαλαρώνουν και να κινούνται με φυσικότητα στους χώρους ενός ιστορικού palazzo.

Γύρω τους, η εικόνα μοιάζει σχεδόν αποκαλυπτική. Σπασμένα ποτήρια, αναποδογυρισμένες καρέκλες, ασημένια σερβίτσια στο πάτωμα και πολυέλαιοι που έχουν πέσει από την οροφή συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτης ακαταστασίας. Η πολυτέλεια εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά πλέον συνυπάρχει με την αίσθηση της αποδόμησης.

Αυτή ακριβώς η αντίθεση αποτελεί και τον πυρήνα της ιδέας του Alessandro Michele. Η ομορφιά δεν βρίσκεται απαραίτητα στην τελειότητα ή στην άψογη εικόνα, αλλά μπορεί να αναδειχθεί ακόμη και μέσα από το χάος που αφήνει πίσω του κάτι έντονο.

Το μήνυμα πίσω από τις εικόνες του Alessandro Michele

Στο σημείωμα που συνοδεύει την καμπάνια, ο δημιουργικός διευθυντής περιγράφει εκείνη τη μετέωρη στιγμή κατά την οποία η ευφορία έχει πλέον υποχωρήσει, ενώ ο χώρος εξακολουθεί να διατηρεί τα σημάδια όσων προηγήθηκαν. Για τον ίδιο, όσα απομένουν μετά από μια ξέφρενη νύχτα δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο από αντικείμενα εκτός θέσης, αλλά την αφετηρία μιας νέας αφήγησης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν είναι ξένη προς τη δημιουργική ταυτότητα του Alessandro Michele. Ο σχεδιαστής αγαπά να δημιουργεί εικόνες με πολλαπλές αναγνώσεις, να αναμειγνύει διαφορετικές αναφορές και να αμφισβητεί τις καθιερωμένες αντιλήψεις γύρω από την ομορφιά. Έτσι, η νέα καμπάνια του Valentino ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης εορταστικής φωτογράφισης και αποκτά έναν πιο καλλιτεχνικό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Όταν η μόδα συναντά την κοινωνική πραγματικότητα

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ακόμη διάσταση που κάνει τη συγκεκριμένη καμπάνια να ξεχωρίζει. Κατά την περίοδο προετοιμασίας της, η Ευρώπη βρισκόταν αντιμέτωπη με κοινωνικές αναταραχές και διαδηλώσεις που συνδέονταν με το αυξημένο κόστος ζωής. Οι εικόνες από κατεστραμμένες βιτρίνες και δημόσιους χώρους που είχαν υποστεί ζημιές άρχισαν να δημιουργούν έναν απρόσμενο συνειρμό με το σκηνικό που είχε επιλέξει ο οίκος.

Η ομοιότητα ανάμεσα στην καταστροφή ενός ιδιωτικού χώρου διασκέδασης και στη δημόσια ένταση που αποτυπωνόταν στους δρόμους έφερε τον Alessandro Michele μπροστά σε ένα δημιουργικό δίλημμα. Ο ίδιος αναρωτήθηκε αν ήταν τελικά σωστό να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο υλικό, δεδομένων των κοινωνικών συνθηκών της περιόδου.

Αντί να αποστασιοποιηθεί από αυτή τη σύνδεση, επέλεξε να την εντάξει στον προβληματισμό του. Ανατρέχοντας στη σκέψη του φιλοσόφου Walter Benjamin και στην έννοια της «διαλεκτικής εικόνας», υπογράμμισε πως μια φωτογραφία δεν έχει απαραίτητα ένα σταθερό και αμετάβλητο νόημα. Η σημασία της μπορεί να μετατοπιστεί ανάλογα με όσα συμβαίνουν γύρω της και με τον τρόπο που επιλέγουμε να την ερμηνεύσουμε.

Κάπως έτσι, η Cruise Holiday 2027 καμπάνια του Valentino αποκτά μια διάσταση που ξεπερνά την αισθητική της. Δεν προσπαθεί να παρουσιάσει μια τέλεια γιορτινή πραγματικότητα, αλλά στρέφει το βλέμμα σε όσα ακολουθούν όταν η λάμψη υποχωρεί. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της, μια διαφορετική προσέγγιση στην εορταστική πολυτέλεια, όπου ακόμη και το χάος μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης.

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