Beauty 13.11.2026

Τα glossy κόκκινα χείλη είναι η λεπτομέρεια που θα απογειώσει το γιορτινό σου μακιγιάζ

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Τα red glass lips ανανεώνουν το κλασικό κόκκινο κραγιόν με ένα λαμπερό, glossy φινίρισμα που ταιριάζει ιδανικά στα γιορτινά beauty looks
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η τάση "red glass lips" προσφέρει μια λαμπερή, ζουμερή εκδοχή του κλασικού κόκκινου κραγιόν.
  • Η τεχνική "classic red glass lips" συνδυάζει lip stain και gloss για έντονο χρώμα και λάμψη.
  • Η "red ombré lips" δημιουργεί αντίθεση με σκούρο περίγραμμα και φωτεινότερο κέντρο, δίνοντας διάσταση.
  • Και οι δύο τεχνικές είναι ιδανικές για γιορτινές εμφανίσεις και ανανεώνουν το κόκκινο κραγιόν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο κραγιόν είναι ένα από εκείνα τα beauty classics που δεν χάνουν ποτέ τη θέση τους. Μπορεί οι τάσεις να αλλάζουν και κάθε σεζόν να φέρνει νέες αποχρώσεις και τεχνικές, όμως τα κόκκινα χείλη επιστρέφουν ξανά και ξανά, βρίσκοντας κάθε φορά έναν διαφορετικό τρόπο να ξεχωρίζουν.

https://www.instagram.com/theslayinspo/
https://www.instagram.com/theslayinspo/

Αυτή τη φορά, αφήνουμε για λίγο στην άκρη το κλασικό ματ φινίρισμα και δίνουμε την προσοχή μας στα red glass lips. Πρόκειται για την πιο λαμπερή εκδοχή των κόκκινων χειλιών, με έντονο χρώμα και ένα glossy τελείωμα που θυμίζει γυαλί. Το αποτέλεσμα είναι πιο φρέσκο, ζουμερό και εντυπωσιακό, χωρίς να χάνει τη διαχρονική κομψότητα του κόκκινου.

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Η συγκεκριμένη τάση είναι ιδανική για τις γιορτινές εμφανίσεις, αλλά και για κάθε περίσταση που θέλεις το μακιγιάζ σου να έχει ένα ξεχωριστό στοιχείο. Το καλύτερο; Μπορείς να την υιοθετήσεις με δύο διαφορετικούς τρόπους.

https://www.instagram.com/michellenouws.muah/
https://www.instagram.com/michellenouws.muah/

Classic red glass lips

Αν αγαπάς το έντονο, ομοιόμορφο κόκκινο χρώμα, αυτή είναι η εκδοχή που θα σου ταιριάξει. Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό ενός κόκκινου lip stain με ένα gloss στην ίδια απόχρωση.

Ξεκίνα εφαρμόζοντας το stain σε καθαρά χείλη και άφησέ το για λίγα λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί και να αφήσει ένα έντονο χρωματικό αποτύπωμα. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ένα κόκκινο lip gloss για να χαρίσεις την απαραίτητη λάμψη και το χαρακτηριστικό glass effect.  Ένα επιπλέον πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι, ακόμη κι όταν το gloss αρχίσει να φεύγει, το stain θα εξακολουθεί να διατηρεί το κόκκινο χρώμα στα χείλη.

https://www.instagram.com/yana.andriyash/
https://www.instagram.com/yana.andriyash/

Red ombré lips

Για ένα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, μπορείς να επιλέξεις την ombré εκδοχή της τάσης. Εδώ, πρωταγωνιστεί η αντίθεση ανάμεσα σε ένα πιο σκούρο περίγραμμα και ένα φωτεινότερο κέντρο.

Χρησιμοποίησε ένα μολύβι χειλιών σε βαθύ μπορντό ή έντονο κόκκινο και σχημάτισε το φυσικό περίγραμμα των χειλιών σου. Δώσε λίγο μεγαλύτερη ένταση στις εξωτερικές γωνίες και με ένα πινέλο ή τα δάχτυλά σου σβήσε απαλά το χρώμα προς το εσωτερικό, δημιουργώντας μια ομαλή μετάβαση.

Ολοκλήρωσε με ένα διάφανο ή ελαφρώς χρωματισμένο gloss, αφήνοντας το πιο σκούρο περίγραμμα να παραμένει ορατό. Έτσι, τα χείλη αποκτούν μεγαλύτερη διάσταση και ένα εντυπωσιακό glossy φινίρισμα.

https://www.instagram.com/alionagris/
https://www.instagram.com/alionagris/

Είτε προτιμήσεις το κλασικό cherry red είτε το πιο δραματικό μπορντό περίγραμμα, τα red glass lips είναι ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις το αγαπημένο σου κόκκινο κραγιόν και να δώσεις λίγη παραπάνω λάμψη στα beauty looks της σεζόν.

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