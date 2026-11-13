Η Kim Kardashian αναβίωσε ένα από τα πιο εμβληματικά fashion looks του οίκου Louis Vuitton

Με μια ματιά Η Kim Kardashian αναβίωσε ένα εμβληματικό look του Louis Vuitton από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008.

Το σύνολο, εμπνευσμένο από τη σειρά "Nurse Paintings" του Richard Prince, περιλάμβανε πλαστικές στολές και μάσκες LV.

Η συλλογή του Marc Jacobs για τον οίκο Louis Vuitton σηματοδότησε τη συνεργασία του με τον καλλιτέχνη.

Η Kim Kardashian, με τη βοήθεια του stylist Law Roach, αναδημιούργησε σχεδόν ολόκληρη την αισθητική της πασαρέλας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian συνεχίζει να εξερευνά τον κόσμο της αρχειακής μόδας, με τη βοήθεια του διάσημου stylist Law Roach, και αυτή τη φορά επέλεξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα looks στην ιστορία του Louis Vuitton. Η επιχειρηματίας και reality star εμφανίστηκε με ένα σύνολο εμπνευσμένο από την πασαρέλα του οίκου για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008, αποδεικνύοντας πως η vintage μόδα εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στις εμφανίσεις της.

Το συγκεκριμένο look είχε παρουσιαστεί αρχικά από τον Marc Jacobs, τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, μέσα από μια συλλογή που έμεινε στην ιστορία για τις ιδιαίτερες αναφορές της στην pop art. Στην πασαρέλα είχαν περπατήσει μοντέλα όπως η Naomi Campbell και η Stephanie Seymour, φορώντας πλαστικές στολές νοσοκόμας, καπέλα με τα ονόματά τους και μαύρες δαντελένιες μάσκες με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα LV.

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Η συλλογή αποτελούσε φόρο τιμής στη σειρά έργων Nurse Paintings του Αμερικανού καλλιτέχνη Richard Prince, ενώ παράλληλα σηματοδότησε τη συνεργασία του με τον γαλλικό οίκο.

Η συλλογή Louis Vuitton που έγινε fashion σημείο αναφοράς

Η συνεργασία Louis Vuitton και Richard Prince δεν περιορίστηκε στα ρούχα της πασαρέλας. Ξεχωριστή θέση είχαν οι τσάντες που επαναπροσδιόρισαν το κλασικό μονόγραμμα του οίκου, μέσα από ξεθωριασμένα υδατογραφικά χρώματα και σχέδια εμπνευσμένα από τη σειρά Jokes του καλλιτέχνη.

Με τα χρόνια, οι συγκεκριμένες δημιουργίες απέκτησαν συλλεκτική αξία και εξακολουθούν να εμφανίζονται στις επιλογές fashion insiders και celebrities. Ανάμεσά τους, η Bella Hadid, η Alex Consani και η Βρετανίδα ράπερ FakeMink έχουν εντάξει αντίστοιχες vintage δημιουργίες στις εμφανίσεις τους.

Η Kim Kardashian, ωστόσο, πήγε την αναφορά ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν περιορίστηκε σε μια αρχειακή τσάντα ή ένα μεμονωμένο αξεσουάρ. Με τη συμβολή του Law Roach, αναδημιούργησε σχεδόν ολόκληρη την αισθητική της ιστορικής πασαρέλας.

Η επιλογή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Kim βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προωθώντας τη δεύτερη σεζόν της σειράς All’s Fair, ενώ οι πρόσφατες εμφανίσεις της κινούνται ανάμεσα σε θεατρικά σύνολα και πιο απρόσμενες street style επιλογές.

Για ακόμη μία φορά, η συνεργασία της με τον Law Roach αποδεικνύει ότι η αρχειακή μόδα δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό ταξίδι στο παρελθόν. Μπορεί να επιστρέψει στην επικαιρότητα μέσα από μια σύγχρονη ματιά, ειδικά όταν πρόκειται για looks που έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία.

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