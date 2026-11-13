Life 13.11.2026

Η Kim Kardashian αναβίωσε ένα από τα πιο εμβληματικά fashion looks του οίκου Louis Vuitton

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Kim Kardashian επέλεξε ένα εμβληματικό αρχειακό look του Louis Vuitton από το 2008, τιμώντας τον καλλιτέχνη Richard Prince
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian αναβίωσε ένα εμβληματικό look του Louis Vuitton από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008.
  • Το σύνολο, εμπνευσμένο από τη σειρά "Nurse Paintings" του Richard Prince, περιλάμβανε πλαστικές στολές και μάσκες LV.
  • Η συλλογή του Marc Jacobs για τον οίκο Louis Vuitton σηματοδότησε τη συνεργασία του με τον καλλιτέχνη.
  • Η Kim Kardashian, με τη βοήθεια του stylist Law Roach, αναδημιούργησε σχεδόν ολόκληρη την αισθητική της πασαρέλας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian συνεχίζει να εξερευνά τον κόσμο της αρχειακής μόδας, με τη βοήθεια του διάσημου stylist Law Roach, και αυτή τη φορά επέλεξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα looks στην ιστορία του Louis Vuitton. Η επιχειρηματίας και reality star εμφανίστηκε με ένα σύνολο εμπνευσμένο από την πασαρέλα του οίκου για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008, αποδεικνύοντας πως η vintage μόδα εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στις εμφανίσεις της.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Το συγκεκριμένο look είχε παρουσιαστεί αρχικά από τον Marc Jacobs, τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, μέσα από μια συλλογή που έμεινε στην ιστορία για τις ιδιαίτερες αναφορές της στην pop art. Στην πασαρέλα είχαν περπατήσει μοντέλα όπως η Naomi Campbell και η Stephanie Seymour, φορώντας πλαστικές στολές νοσοκόμας, καπέλα με τα ονόματά τους και μαύρες δαντελένιες μάσκες με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα LV.

Διάβασε επίσης: Ο χειμώνας του 2026 έχει «άγρια» διάθεση και τα animal prints το αποδεικνύουν

Η συλλογή αποτελούσε φόρο τιμής στη σειρά έργων Nurse Paintings του Αμερικανού καλλιτέχνη Richard Prince, ενώ παράλληλα σηματοδότησε τη συνεργασία του με τον γαλλικό οίκο.

Η συλλογή Louis Vuitton που έγινε fashion σημείο αναφοράς

Η συνεργασία Louis Vuitton και Richard Prince δεν περιορίστηκε στα ρούχα της πασαρέλας. Ξεχωριστή θέση είχαν οι τσάντες που επαναπροσδιόρισαν το κλασικό μονόγραμμα του οίκου, μέσα από ξεθωριασμένα υδατογραφικά χρώματα και σχέδια εμπνευσμένα από τη σειρά Jokes του καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Με τα χρόνια, οι συγκεκριμένες δημιουργίες απέκτησαν συλλεκτική αξία και εξακολουθούν να εμφανίζονται στις επιλογές fashion insiders και celebrities. Ανάμεσά τους, η Bella Hadid, η Alex Consani και η Βρετανίδα ράπερ FakeMink έχουν εντάξει αντίστοιχες vintage δημιουργίες στις εμφανίσεις τους.

Η Kim Kardashian, ωστόσο, πήγε την αναφορά ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν περιορίστηκε σε μια αρχειακή τσάντα ή ένα μεμονωμένο αξεσουάρ. Με τη συμβολή του Law Roach, αναδημιούργησε σχεδόν ολόκληρη την αισθητική της ιστορικής πασαρέλας.

louis_vuitton_2008
https://www.instagram.com/luxurylaw/

Η επιλογή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Kim βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προωθώντας τη δεύτερη σεζόν της σειράς All’s Fair, ενώ οι πρόσφατες εμφανίσεις της κινούνται ανάμεσα σε θεατρικά σύνολα και πιο απρόσμενες street style επιλογές.

Για ακόμη μία φορά, η συνεργασία της με τον Law Roach αποδεικνύει ότι η αρχειακή μόδα δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό ταξίδι στο παρελθόν. Μπορεί να επιστρέψει στην επικαιρότητα μέσα από μια σύγχρονη ματιά, ειδικά όταν πρόκειται για looks που έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kim Kardashian Louis Vuitton
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία

Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία

13.11.2026
Επόμενο
Ο Eminem γυρίζει 30 χρόνια πίσω – Η ιστορική EP επανέκδοση του «Infinite» που έγραψε ιστορία

Ο Eminem γυρίζει 30 χρόνια πίσω – Η ιστορική EP επανέκδοση του «Infinite» που έγραψε ιστορία

13.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα glossy κόκκινα χείλη είναι η λεπτομέρεια που θα απογειώσει το γιορτινό σου μακιγιάζ
Beauty

Τα glossy κόκκινα χείλη είναι η λεπτομέρεια που θα απογειώσει το γιορτινό σου μακιγιάζ

13.11.2026
Flashback στο MadWalk 2021: Το εκρηκτικό opening act της Ελένης Φουρέιρα και της Evangelia που έβαλε «Φωτιά» στη σκηνή
Life

Flashback στο MadWalk 2021: Το εκρηκτικό opening act της Ελένης Φουρέιρα και της Evangelia που έβαλε «Φωτιά» στη σκηνή

13.11.2026
Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία
Life

Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία

13.11.2026
Η «Ημέρα της Κρίσεως» του 2026: Η επιστημονική εξίσωση που έγινε viral
Life

Η «Ημέρα της Κρίσεως» του 2026: Η επιστημονική εξίσωση που έγινε viral

13.11.2026
Από σακουλάκια καπνού σε fashion αξεσουάρ: Η δημιουργός που δίνει δεύτερη ζωή σε ό,τι οι άλλοι πετούν
Fashion

Από σακουλάκια καπνού σε fashion αξεσουάρ: Η δημιουργός που δίνει δεύτερη ζωή σε ό,τι οι άλλοι πετούν

13.11.2026
Daphne Valente: «Η Kate Hudson αγόρασε φόρεμά μου και μου άνοιξε πολλές πόρτες»
Life

Daphne Valente: «Η Kate Hudson αγόρασε φόρεμά μου και μου άνοιξε πολλές πόρτες»

13.11.2026
Γιατί σε κάνει block κάθε ζώδιο; Τα 12 διαφορετικά red flags που μπορεί να σε βάλουν στη black list!
Life

Γιατί σε κάνει block κάθε ζώδιο; Τα 12 διαφορετικά red flags που μπορεί να σε βάλουν στη black list!

13.11.2026
Η Ariana Grande επαναφέρει το πιο ρομαντικό αξεσουάρ μαλλιών και δίνει έμπνευση για τα γιορτινά looks
Beauty

Η Ariana Grande επαναφέρει το πιο ρομαντικό αξεσουάρ μαλλιών και δίνει έμπνευση για τα γιορτινά looks

13.11.2026
Ο χειμώνας του 2026 έχει «άγρια» διάθεση και τα animal prints το αποδεικνύουν
Fashion

Ο χειμώνας του 2026 έχει «άγρια» διάθεση και τα animal prints το αποδεικνύουν

13.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες