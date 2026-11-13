Η «Ημέρα της Κρίσεως» του 2026: Η επιστημονική εξίσωση που έγινε viral

Μια ερευνητική εργασία του 1960, που αρχικά προέβλεπε την κατάρρευση του πληθυσμού, επαναδραστηριοποιήθηκε στα social media λόγω μιας «αξιοσημείωτης» ημερομηνίας

Με μια ματιά Επιστημονική δημοσίευση του 1960 προέβλεψε μαθηματικό άπειρο πληθυσμού στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Η πρόβλεψη, γνωστή ως «Εξίσωση της Ημέρας της Κρίσεως», ήταν προειδοποίηση για τον ανεξέλεγκτο υπερπληθυσμό.

Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού από τη δεκαετία του '70 έκανε την πρόβλεψη λανθασμένη.

Η σύμπτωση της ημερομηνίας με την Παρασκευή και 13, και η pop κουλτούρα, αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 13η Νοεμβρίου 2026, μια Παρασκευή που συμπίπτει με την παραδοσιακή δεισιδαιμονία γύρω από τον αριθμό 13, έχει αναδειχθεί σε ένα διαδικτυακό φαινόμενο, με τον όρο «Doomsday» (Ημέρα της Κρίσεως) να κατακλύζει τα social media. Αυτή η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος δεν οφείλεται απλώς σε σύγχρονες τάσεις της pop κουλτούρας, αλλά έχει τις ρίζες της σε μια πραγματική επιστημονική δημοσίευση που χρονολογείται σχεδόν 7 δεκαετίες πίσω.

Η ιστορική πρόβλεψη του 1960

Η «Ημέρα της Κρίσεως» για την 13η Νοεμβρίου 2026 δεν είναι μια αυθαίρετη επιλογή, αλλά η χρονική στιγμή που προέκυψε από την ανάλυση μιας εξίσωσης του 1960. Τότε, ο αυστροαμερικανός φυσικός και φιλόσοφος Heinz von Foerster, μαζί με τους συνεργάτες του Patricia Mora και Lawrence Amiot, δημοσίευσαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science μια μελέτη με τον προκλητικό τίτλο «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026».

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Στην εργασία τους, οι επιστήμονες είχαν μελετήσει την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού για διάστημα 2 χιλιετιών. Βασιζόμενοι στα δεδομένα του 1960, κατέληξαν σε μια μαθηματική φόρμουλα, γνωστή πλέον ως «Εξίσωση της Ημέρας της Κρίσεως». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, εάν ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού παρέμενε ο ίδιος, ο αριθμός των ανθρώπων στον πλανήτη θα έφτανε σε ένα μαθηματικό άπειρο την 13η Νοεμβρίου 2026, οδηγώντας στην απόλυτη κατάρρευση των πόρων και, κατά συνέπεια, στο τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι ερευνητές προειδοποίησαν με δραματικό τρόπο: «Οι δισέγγονοί μας δεν θα πεθάνουν από πείνα. Θα συμπιεστούν μέχρι θανάτου».

Debunked study predicted “doomsday” on Friday the 13th (tomorrow) https://t.co/yV232aAEJr November 13, 2026

Η «αυτο-διορθούμενη» πρόβλεψη

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή δεν προοριζόταν ως προφητεία, αλλά ως μια ευφυής επιστημονική προειδοποίηση. Ο ίδιος ο Heinz von Foerster είχε σκοπό να αναδείξει τους κινδύνους του ανεξέλεγκτου υπερπληθυσμού. Και πράγματι, η εξίσωση αυτή βοήθησε στο να αποδειχθεί η ίδια λανθασμένη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και μετά, η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού άρχισε να επιβραδύνεται σημαντικά.

Οι ρυθμοί γεννήσεων μειώθηκαν, και σήμερα, η παγκόσμια γεννητικότητα είναι σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με το 1960. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο παγκόσμιος πληθυσμός, που σήμερα ανέρχεται περίπου σε 8,2 δισεκατομμύρια, αναμένεται να κορυφωθεί γύρω στα 10,3 δισεκατομμύρια στα μέσα της δεκαετίας του 2080, και στη συνέχεια να αρχίσει μια σταδιακή μείωση. Αυτή η εξέλιξη έκανε την αρχική πρόβλεψη ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πρόβλεψης που, μέσω της δημοσιοποίησής της, βοήθησε στην αποτροπή του προβλεπόμενου γεγονότος.

In 1960, scientists predicted humanity’s end, and they set the data as November 13, 2026 — tomorrow. In November 1960, physicist Heinz von Foerster and his colleagues Patricia Mora and Lawrence Amiot published a paper in Science with an unforgettable title: “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026.” They had fitted an equation to estimates of world population going back two thousand years and found that humanity wasn’t just growing, it was growing faster and faster. Followed to its end, their curve shot to infinity on one specific date. “Our great-great-grandchildren will not starve,” they wrote. “They will be squeezed to death.” The math was a warning, not a prophecy, and the world changed course. Starting around the 1990s, population growth fell behind their curve as birth rates dropped, and today the global birth rate is a little under half what it was in 1960. The United Nations now expects the world’s population, about 8.2 billion people, to peak at around 10.3 billion in the mid-2080s and then slowly decline. To be clear, the authors never expected people to literally be crushed on a Friday; the date showed where unchecked growth would lead. And their remedy, halving the birth rate, is roughly what happened. That makes their paper one of the most striking examples of a forecast that helped prove itself wrong. source: von Foerster, H., Mora, P. M., & Amiot, L. W. (1960). Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026. Science, 132(3436), 1291–1295. November 12, 2026

Από την επιστήμη στα social media

Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική βάση της πρόβλεψης έχει ξεπεραστεί, η σύμπτωση της 13ης Νοεμβρίου 2026 με την παραδοσιακά «γρουσούζικη» Παρασκευή και 13, έχει δώσει νέα ώθηση σε viral αναρτήσεις στα TikTok και X. Η φρενίτιδα αυτή ενισχύθηκε και από τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, με την ίδια τη χρονιά του 2026 να συνδέεται στο μυαλό πολλών με τον όρο «Doomsday», μέσω της επερχόμενης ταινίας της Marvel Avengers: Doomsday, αλλά και μέσω θεματικών εκδηλώσεων σε δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια.

Ενώ η «εξίσωση της ημέρας της κρίσεως» παραμένει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό και πολιτισμικό φαινόμενο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι υπαρκτοί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα παραμένουν. Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» του Bulletin of the Atomic Scientists, για παράδειγμα, βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ, λόγω των σύγχρονων γεωπολιτικών εντάσεων, της κλιματικής αλλαγής και των απρόβλεπτων συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης.

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