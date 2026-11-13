Life 13.11.2026

Η «Ημέρα της Κρίσεως» του 2026: Η επιστημονική εξίσωση που έγινε viral

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μια ερευνητική εργασία του 1960, που αρχικά προέβλεπε την κατάρρευση του πληθυσμού, επαναδραστηριοποιήθηκε στα social media λόγω μιας «αξιοσημείωτης» ημερομηνίας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Επιστημονική δημοσίευση του 1960 προέβλεψε μαθηματικό άπειρο πληθυσμού στις 13 Νοεμβρίου 2026.
  • Η πρόβλεψη, γνωστή ως «Εξίσωση της Ημέρας της Κρίσεως», ήταν προειδοποίηση για τον ανεξέλεγκτο υπερπληθυσμό.
  • Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού από τη δεκαετία του '70 έκανε την πρόβλεψη λανθασμένη.
  • Η σύμπτωση της ημερομηνίας με την Παρασκευή και 13, και η pop κουλτούρα, αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 13η Νοεμβρίου 2026, μια Παρασκευή που συμπίπτει με την παραδοσιακή δεισιδαιμονία γύρω από τον αριθμό 13, έχει αναδειχθεί σε ένα διαδικτυακό φαινόμενο, με τον όρο «Doomsday» (Ημέρα της Κρίσεως) να κατακλύζει τα social media. Αυτή η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος δεν οφείλεται απλώς σε σύγχρονες τάσεις της pop κουλτούρας, αλλά έχει τις ρίζες της σε μια πραγματική επιστημονική δημοσίευση που χρονολογείται σχεδόν 7 δεκαετίες πίσω.

Unsplash
Unsplash

Η ιστορική πρόβλεψη του 1960

Η «Ημέρα της Κρίσεως» για την 13η Νοεμβρίου 2026 δεν είναι μια αυθαίρετη επιλογή, αλλά η χρονική στιγμή που προέκυψε από την ανάλυση μιας εξίσωσης του 1960. Τότε, ο αυστροαμερικανός φυσικός και φιλόσοφος Heinz von Foerster, μαζί με τους συνεργάτες του Patricia Mora και Lawrence Amiot, δημοσίευσαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science μια μελέτη με τον προκλητικό τίτλο «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026».

Διάβασε επίσης: Η πιο γλυκιά «άφιξη» της χρονιάς έγινε στην Αλόννησο – Γεννήθηκαν 2 φώκιες!

Στην εργασία τους, οι επιστήμονες είχαν μελετήσει την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού για διάστημα 2 χιλιετιών. Βασιζόμενοι στα δεδομένα του 1960, κατέληξαν σε μια μαθηματική φόρμουλα, γνωστή πλέον ως «Εξίσωση της Ημέρας της Κρίσεως». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, εάν ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού παρέμενε ο ίδιος, ο αριθμός των ανθρώπων στον πλανήτη θα έφτανε σε ένα μαθηματικό άπειρο την 13η Νοεμβρίου 2026, οδηγώντας στην απόλυτη κατάρρευση των πόρων και, κατά συνέπεια, στο τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι ερευνητές προειδοποίησαν με δραματικό τρόπο: «Οι δισέγγονοί μας δεν θα πεθάνουν από πείνα. Θα συμπιεστούν μέχρι θανάτου».

Η «αυτο-διορθούμενη» πρόβλεψη

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή δεν προοριζόταν ως προφητεία, αλλά ως μια ευφυής επιστημονική προειδοποίηση. Ο ίδιος ο Heinz von Foerster είχε σκοπό να αναδείξει τους κινδύνους του ανεξέλεγκτου υπερπληθυσμού. Και πράγματι, η εξίσωση αυτή βοήθησε στο να αποδειχθεί η ίδια λανθασμένη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και μετά, η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού άρχισε να επιβραδύνεται σημαντικά.

Unsplash
Unsplash

Οι ρυθμοί γεννήσεων μειώθηκαν, και σήμερα, η παγκόσμια γεννητικότητα είναι σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με το 1960. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο παγκόσμιος πληθυσμός, που σήμερα ανέρχεται περίπου σε 8,2 δισεκατομμύρια, αναμένεται να κορυφωθεί γύρω στα 10,3 δισεκατομμύρια στα μέσα της δεκαετίας του 2080, και στη συνέχεια να αρχίσει μια σταδιακή μείωση. Αυτή η εξέλιξη έκανε την αρχική πρόβλεψη ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πρόβλεψης που, μέσω της δημοσιοποίησής της, βοήθησε στην αποτροπή του προβλεπόμενου γεγονότος.

Από την επιστήμη στα social media

Παρά το γεγονός ότι η επιστημονική βάση της πρόβλεψης έχει ξεπεραστεί, η σύμπτωση της 13ης Νοεμβρίου 2026 με την παραδοσιακά «γρουσούζικη» Παρασκευή και 13, έχει δώσει νέα ώθηση σε viral αναρτήσεις στα TikTok και X. Η φρενίτιδα αυτή ενισχύθηκε και από τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, με την ίδια τη χρονιά του 2026 να συνδέεται στο μυαλό πολλών με τον όρο «Doomsday», μέσω της επερχόμενης ταινίας της Marvel Avengers: Doomsday, αλλά και μέσω θεματικών εκδηλώσεων σε δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια.

Unsplash
Unsplash

Ενώ η «εξίσωση της ημέρας της κρίσεως» παραμένει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό και πολιτισμικό φαινόμενο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι υπαρκτοί κίνδυνοι για την ανθρωπότητα παραμένουν. Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» του Bulletin of the Atomic Scientists, για παράδειγμα, βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ, λόγω των σύγχρονων γεωπολιτικών εντάσεων, της κλιματικής αλλαγής και των απρόβλεπτων συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

2026 news Ημέρα της Κρίσεως πλανήτης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Daphne Valente μιλάει στο MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents

Η Daphne Valente μιλάει στο MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents

13.11.2026
Επόμενο
Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία

Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία

13.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα glossy κόκκινα χείλη είναι η λεπτομέρεια που θα απογειώσει το γιορτινό σου μακιγιάζ
Beauty

Τα glossy κόκκινα χείλη είναι η λεπτομέρεια που θα απογειώσει το γιορτινό σου μακιγιάζ

13.11.2026
Flashback στο MadWalk 2021: Το εκρηκτικό opening act της Ελένης Φουρέιρα και της Evangelia που έβαλε «Φωτιά» στη σκηνή
Life

Flashback στο MadWalk 2021: Το εκρηκτικό opening act της Ελένης Φουρέιρα και της Evangelia που έβαλε «Φωτιά» στη σκηνή

13.11.2026
Η Kim Kardashian αναβίωσε ένα από τα πιο εμβληματικά fashion looks του οίκου Louis Vuitton
Fashion

Η Kim Kardashian αναβίωσε ένα από τα πιο εμβληματικά fashion looks του οίκου Louis Vuitton

13.11.2026
Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία
Life

Flashback: Η ανατρεπτική σκηνική ιδέα της Τάμτα στο MadWalk 2020 που μετέτρεψε το hair styling σε χορογραφία

13.11.2026
Από σακουλάκια καπνού σε fashion αξεσουάρ: Η δημιουργός που δίνει δεύτερη ζωή σε ό,τι οι άλλοι πετούν
Fashion

Από σακουλάκια καπνού σε fashion αξεσουάρ: Η δημιουργός που δίνει δεύτερη ζωή σε ό,τι οι άλλοι πετούν

13.11.2026
Daphne Valente: «Η Kate Hudson αγόρασε φόρεμά μου και μου άνοιξε πολλές πόρτες»
Life

Daphne Valente: «Η Kate Hudson αγόρασε φόρεμά μου και μου άνοιξε πολλές πόρτες»

13.11.2026
Γιατί σε κάνει block κάθε ζώδιο; Τα 12 διαφορετικά red flags που μπορεί να σε βάλουν στη black list!
Life

Γιατί σε κάνει block κάθε ζώδιο; Τα 12 διαφορετικά red flags που μπορεί να σε βάλουν στη black list!

13.11.2026
Η Ariana Grande επαναφέρει το πιο ρομαντικό αξεσουάρ μαλλιών και δίνει έμπνευση για τα γιορτινά looks
Beauty

Η Ariana Grande επαναφέρει το πιο ρομαντικό αξεσουάρ μαλλιών και δίνει έμπνευση για τα γιορτινά looks

13.11.2026
Ο χειμώνας του 2026 έχει «άγρια» διάθεση και τα animal prints το αποδεικνύουν
Fashion

Ο χειμώνας του 2026 έχει «άγρια» διάθεση και τα animal prints το αποδεικνύουν

13.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες