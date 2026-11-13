Ο χειμώνας του 2026 έχει «άγρια» διάθεση και τα animal prints το αποδεικνύουν

Με μια ματιά Ο χειμώνας 2026 φέρνει ποικιλία στα animal prints, πέρα από το κλασικό λεοπάρ.

Τίγρη, ζέβρα, αγελάδα, snow leopard και snakeskin κάνουν δυναμική εμφάνιση σε ρούχα και αξεσουάρ.

Τα animal prints εμφανίζονται σε διάφορες αποχρώσεις, υφές και απρόσμενες εφαρμογές.

Η τάση δεν περιορίζεται στα πανωφόρια, αλλά περιλαμβάνει φούστες, φορέματα, τσάντες και αξεσουάρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το λεοπάρ παλτό έχει σχεδόν μόνιμη θέση στη χειμερινή γκαρνταρόμπα, όμως φέτος δεν θα είναι το μοναδικό animal print που θα τραβήξει την προσοχή. Για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, οι σχεδιαστές διευρύνουν την αγαπημένη αυτή κατηγορία, φέρνοντας στο προσκήνιο μοτίβα που μέχρι πρότινος έμεναν στη σκιά του κλασικού leopard.

Τίγρη, ζέβρα, αγελάδα, snow leopard και snakeskin κάνουν δυναμική εμφάνιση στις νέες συλλογές, αποδεικνύοντας ότι τα animal prints έχουν πολύ περισσότερες εκδοχές από εκείνη που έχουμε συνηθίσει. Τα γνώριμα σχέδια αποκτούν διαφορετικές αποχρώσεις, νέες υφές και πιο απρόσμενες εφαρμογές, ενώ δεν περιορίζονται πλέον στα πανωφόρια. Εμφανίζονται σε φούστες, φορέματα, tops, τσάντες και αξεσουάρ που μπορούν να αλλάξουν εντελώς τον χαρακτήρα ενός outfit.

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Από τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης μέχρι το Μιλάνο και το Παρίσι, η μόδα δείχνει πως ο φετινός χειμώνας έχει διάθεση για πειραματισμούς. Αν έχεις ήδη επενδύσει σε ένα λεοπάρ παλτό, ίσως ήρθε η στιγμή να δώσεις χώρο και σε ένα διαφορετικό animal print.

Leopard

Η λεοπάρδαλη παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη εκπρόσωπος της κατηγορίας και δεν θα μπορούσε να λείπει από τις συλλογές της νέας σεζόν. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι σχεδιαστές απομακρύνονται από την απολύτως κλασική εκδοχή της, παίζοντας με τις αναλογίες, τις αποχρώσεις και τον τρόπο που ενσωματώνεται στο σύνολο. Στη συλλογή του Ralph Lauren, το leopard εμφανίζεται σε γούνινα πανωφόρια, γιλέκα και εσάρπες που συνδυάζονται με μακριά παλτό σε λαδί και γήινους τόνους. Η Nina Ricci παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό μακρύ λεοπάρ παλτό με τονισμένη μέση, ενώ ο οίκος Carolina Herrera ανατρέπει τα δεδομένα με μια ασπρόμαυρη εκδοχή του μοτίβου. Στην Balmain, το animal print αποκτά πιο αισθησιακή διάθεση μέσα από εφαρμοστά φορέματα και κεντημένες λεπτομέρειες, ενώ η Jacquemus προτείνει ένα τολμηρό total look με λεοπάρ φούστα και αντίστοιχο jacket.

Tiger

Αν το leopard είναι η ασφαλής επιλογή για όσους αγαπούν τα animal prints, το tiger print έρχεται να προσθέσει περισσότερη ένταση. Οι μακριές, ακανόνιστες μαύρες ρίγες πάνω σε πορτοκαλί και καραμελέ φόντο δημιουργούν ένα μοτίβο με δυναμική παρουσία, που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Η Nina Ricci το αξιοποίησε σε ένα εντυπωσιακό κοστούμι με έντονες αναφορές στην αισθητική του μπαρόκ, προσθέτοντας έναν γαλάζιο φιόγκο στον λαιμό και μια oversized πορτοκαλί γούνινη λεπτομέρεια στο μανίκι. Από την άλλη, η Balmain παρουσίασε ένα μακρύ παλτό με tiger stripes, φορεμένο ανοιχτό πάνω από μαύρα κομμάτια. Πρόκειται για ένα print που δεν χρειάζεται πολλές στιλιστικές προσθήκες, αφού από μόνο του μπορεί να γίνει το κεντρικό στοιχείο μιας εμφάνισης.

Zebra

Οι χαρακτηριστικές ρίγες της ζέβρας αποκτούν νέα ταυτότητα για τον χειμώνα του 2026. Το κλασικό ασπρόμαυρο παραμένει μια αγαπημένη επιλογή, όμως οι σχεδιαστές δοκιμάζουν και διαφορετικές χρωματικές προσεγγίσεις. Η Nina Ricci παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό παλτό με γαλάζιες και μαύρες ρίγες, συνδυάζοντάς το ακόμη και με leopard κορσέ, σε ένα τολμηρό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο διαφορετικά animal prints. Η Isabel Marant προτιμά μια πιο ανεπιτήδευτη αισθητική, εντάσσοντας το zebra σε ένα διάφανο πουκάμισο με μεταλλικές λεπτομέρειες, denim παντελόνι και μαύρα μποτάκια. Στη Fendi, το μοτίβο εμφανίζεται σε πανωφόρια, τσάντες, γιλέκα και παπούτσια, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά σε ρούχα και αξεσουάρ.

Cow

Το μοτίβο της αγελάδας, με τις χαρακτηριστικές ακανόνιστες μαύρες ή καφέ επιφάνειες πάνω σε λευκό φόντο, είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες προτάσεις της σεζόν. Στην Aknvas, τα cow prints μεταμορφώνονται σε μακριά, χνουδωτά πανωφόρια με έντονο όγκο, τα οποία συνδυάζονται με mini φορέματα και Mary Jane παπούτσια. Η συλλογή έχει μια παραμυθένια χειμερινή αναφορά, χωρίς να χάνει τον fashion-forward χαρακτήρα της. Στη Marni, το μοτίβο εμφανίζεται σε παλτό από cowhide, αλλά και σε μικρότερες λεπτομέρειες σε τσάντες και παπούτσια. Είναι μια επιλογή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και μπορεί να δώσει ενδιαφέρον ακόμη και στο πιο απλό σύνολο.

Snow leopard

Το snow leopard είναι η ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν το λεοπάρ, αλλά αναζητούν μια διαφορετική χρωματική προσέγγιση. Οι χαρακτηριστικές ροζέτες παραμένουν, όμως το ζεστό καφέ φόντο δίνει τη θέση του σε αποχρώσεις του λευκού, του γκρι και του ψυχρού μπεζ. Η Bottega Veneta το μετατρέπει σε πρωταγωνιστή μιας ολόκληρης εμφάνισης, παρουσιάζοντας ένα oversized, ιδιαίτερα χνουδωτό παλτό με αντίστοιχο καπέλο. Η Acne Studios επιλέγει μια πιο δημιουργική εκδοχή, με το μοτίβο να εμφανίζεται σε μπλούζα με σούρες και ασύμμετρη φούστα. Το αποτέλεσμα είναι πιο ψυχρό χρωματικά, χωρίς να χάνει την ένταση που χαρακτηρίζει τα animal prints.

Snakeskin

Το snakeskin επιστρέφει με μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση, αφήνοντας χώρο τόσο στα ρούχα όσο και στα αξεσουάρ. Η χαρακτηριστική όψη των φολίδων του προσφέρει διαφορετική υφή από τα υπόλοιπα animal prints και λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε μικρότερες επιφάνειες. Η Acne Studios παρουσίασε ένα cropped jacket με python print, συνδυασμένο με πράσινο ζιβάγκο και καρό φούστα, ενώ η Prada αξιοποίησε το μοτίβο σε τσάντες. Στην Khaite, τα snakeskin γάντια μέχρι τον αγκώνα αποτέλεσαν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια σε ένα κατά τα άλλα total black σύνολο. Αν δεν είσαι έτοιμη να φορέσεις ένα ολόκληρο snakeskin outfit, μια τσάντα ή ένα ζευγάρι γάντια είναι αρκετά για να εντάξεις την τάση στην εμφάνισή σου.

Ostrich leather

Δεν εκφράζονται όλα τα animal-inspired trends μέσα από prints. Το ostrich leather, με τις χαρακτηριστικές ανάγλυφες κουκκίδες στην επιφάνειά του, φέρνει στο προσκήνιο μια διαφορετική πλευρά της τάσης, όπου η υφή έχει τον πρώτο λόγο. Ο οίκος Hermès αξιοποίησε το συγκεκριμένο υλικό σε jackets, παντελόνια και ολόσωμες φόρμες, αποδεικνύοντας ότι δεν προορίζεται αποκλειστικά για πολυτελείς τσάντες και μικρά δερμάτινα αξεσουάρ. Οι συνδυασμοί με shearling, mohair και λείο δέρμα δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις στην ίδια εμφάνιση, ενώ η Bottega Veneta έδωσε νέα όψη σε μια από τις χαρακτηριστικές τσάντες της, παρουσιάζοντας την εκδοχή της από γκρι ostrich leather.

Cheetah

Παρότι συχνά συγχέεται με το leopard, το cheetah print έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Η βασική διαφορά βρίσκεται στις κηλίδες του, οι οποίες είναι μικρές, συμπαγείς και μαύρες, χωρίς τον χαρακτηριστικό ανοιχτόχρωμο πυρήνα που συναντάμε στις ροζέτες της λεοπάρδαλης. Μία από τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις του στις πασαρέλες ήταν στη συλλογή της Nina Ricci για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, όπου ένα χρυσό τσαντάκι με μαύρες κηλίδες συνδυάστηκε με ασπρόμαυρο zebra παλτό. Το αποτέλεσμα έδειξε πως δύο διαφορετικά animal prints μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια εμφάνιση, δημιουργώντας έναν πιο τολμηρό συνδυασμό.

Ocelot

Ένα από τα λιγότερο γνωστά animal prints, το ocelot συχνά περνά για leopard, όμως οι λεπτομέρειές του το κάνουν να ξεχωρίζει. Τα σχέδιά του είναι πιο μακρόστενα, θυμίζουν μικρές αλυσίδες και σχηματίζουν σειρές πάνω σε ένα φόντο σε αποχρώσεις του μπεζ και του καφέ. Η Celine αξιοποίησε το συγκεκριμένο μοτίβο σε ένα εντυπωσιακό jacket με πλούσια υφή, αφήνοντας το σχέδιο να πρωταγωνιστήσει στην εμφάνιση. Συνδυασμένο με μαύρο ζιβάγκο, χρυσά σκουλαρίκια και μια τσάντα με χρυσές λεπτομέρειες, αποκτά έναν πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική για όσους θέλουν να απομακρυνθούν από το συνηθισμένο λεοπάρ.

Bambi print

Το Bambi print, γνωστό και ως deer ή fawn print, έχει μια πιο ήπια αισθητική σε σχέση με τα υπόλοιπα animal μοτίβα. Χαρακτηρίζεται από μικρές, ακανόνιστες λευκές κηλίδες πάνω σε ζεστό καφέ φόντο, θυμίζοντας το τρίχωμα ενός μικρού ελαφιού. Αν και δεν αποτελεί καινούργια προσθήκη στη μόδα, τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει στις συλλογές, με τις Tory Burch και David Koma να το εντάσσουν σε παλτό, φορέματα και πιο ιδιαίτερα κομμάτια. Οι γήινες αποχρώσεις του το κάνουν εύκολο στους συνδυασμούς, καθώς ταιριάζει με camel, σοκολατί και denim, προσφέροντας μια πιο διακριτική εκδοχή της animal print τάσης.

Abstract animal prints

Για όσους δεν θέλουν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο ζώο, τα abstract animal prints αποτελούν μια διαφορετική πρόταση. Εδώ, οι σχεδιαστές κρατούν την αίσθηση της γούνας, δημιουργώντας ακανόνιστα σχέδια σε μαύρο, λευκό και γκρι, χωρίς να αντιγράφουν πιστά κάποιο φυσικό μοτίβο. Στη Louis Vuitton, ο Nicolas Ghesquière παρουσίασε shaggy tops και πανωφόρια με έντονους όγκους και αφηρημένες επιφάνειες, ενώ στη Fendi εμφανίστηκε ένα παλτό με μαύρες ακανόνιστες κηλίδες πάνω σε κρεμ φόντο. Η συγκεκριμένη εκδοχή είναι ιδανική για όσους θέλουν να πειραματιστούν με την τάση, χωρίς να καταφύγουν στα πιο αναγνωρίσιμα animal prints.

Το συμπέρασμα από τις πασαρέλες είναι σαφές. Το animal print δεν περιορίζεται πλέον στη λεοπάρδαλη ούτε χρειάζεται να εμφανίζεται αποκλειστικά σε ένα statement παλτό. Μπορεί να βρίσκεται σε μια τσάντα, σε μια φούστα ή σε ένα μικρό αξεσουάρ, δίνοντας διαφορετικό χαρακτήρα ακόμη και στα πιο απλά χειμερινά σύνολα. Και αν υπάρχει μία σεζόν που αξίζει να δοκιμάσεις ένα νέο μοτίβο, αυτή είναι ο χειμώνας του 2026.

Κεντρική Εικόνα: ninaricci.com

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