Η Bella Hadid έγινε ξανθιά και κανείς δεν κατάλαβε το μυστικό πίσω από τη μεγάλη αλλαγή

Με μια ματιά Η Bella Hadid εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά σε αγώνα χόκεϊ, προκαλώντας έκπληξη.

Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της ήταν προσωρινή, χάρη σε περούκα από κατάστημα αποκριάτικων.

Η περούκα, με ψυχρούς ασημί τόνους, κόστισε λίγα χρήματα και δημιούργησε την ψευδαίσθηση μόνιμης αλλαγής.

Η Bella Hadid έδειξε έναν εύκολο τρόπο πειραματισμού με το χρώμα των μαλλιών χωρίς μόνιμη δέσμευση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid ξέρει καλά πώς να τραβά την προσοχή ακόμη και όταν επιλέγει να κινηθεί μακριά από τα συνηθισμένα red carpet looks. Αυτή τη φορά, το supermodel έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε αγώνα χόκεϊ στο Ντένβερ του Κολοράντο, υιοθετώντας ένα εντελώς διαφορετικό hair look. Τα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά της έδωσαν τη θέση τους σε ένα ψυχρό ξανθό χρώμα, με μήκος μέχρι τους ώμους και ένα κούρεμα που θύμιζε μακρύ καρέ.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στο ετήσιο Hockey Fights Cancer Night της ομάδας Colorado Avalanche, στο Ball Arena, όπου παρακολούθησε τον αγώνα με τους Detroit Red Wings. Για την περίσταση, επέλεξε ένα χαλαρό αθλητικό σύνολο με φανέλα χόκεϊ πάνω από φούτερ και ένα baseball cap, θέλοντας να διατηρήσει ένα διακριτικό, σχεδόν incognito στιλ. Η ξανθιά μεταμόρφωση, ωστόσο, ήταν εκείνη που έκλεψε την παράσταση.

Η ξανθιά μεταμόρφωση της Bella Hadid είχε ένα απρόσμενο μυστικό

Αν αναρωτιέσαι αν η Bella Hadid αποφάσισε να αποχωριστεί το φυσικό χρώμα των μαλλιών της, η απάντηση είναι όχι. Το supermodel αποκάλυψε μέσα από τα Instagram Stories της ότι το νέο της look ήταν αποτέλεσμα μιας περούκας από το Spirit Halloween. Μάλιστα, συνόδευσε τη φωτογραφία της συσκευασίας με μια αρκετά χαλαρή παραδοχή, εξηγώντας ότι δεν είχε διάθεση να φτιάξει τα μαλλιά της.

Και κάπως έτσι, μια οικονομική περούκα κατάφερε να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωτικής αλλαγής στην εμφάνισή της. Το συγκεκριμένο ξανθό είχε ψυχρούς, σχεδόν ασημί τόνους, ενώ το μήκος του έφτανε περίπου στην κλείδα, ακολουθώντας την αισθητική του lob haircut. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά φυσικό για να ενσωματωθεί στο casual outfit της, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα μια επίσκεψη στο κομμωτήριο για να δοκιμάσεις ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα.

Το platinum blonde επιστρέφει, αλλά η συντήρησή του δεν είναι απλή υπόθεση

Το πλατινέ ξανθό παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές επιλογές στα μαλλιά, ειδικά όταν κινείται σε ψυχρές, ασημί αποχρώσεις. Δεν είναι, όμως, ένα χρώμα που μπορείς να υιοθετήσεις χωρίς να υπολογίσεις τη συντήρησή του. Οι συχνές ανανεώσεις στη ρίζα, τα toner για τη διατήρηση της επιθυμητής απόχρωσης και οι ενυδατικές θεραπείες αποτελούν βασικά κομμάτια της φροντίδας, καθώς οι διαδικασίες ξανοίγματος μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την τρίχα.

Αν, λοιπόν, σκέφτεσαι να δοκιμάσεις μια πιο ψυχρή ξανθιά απόχρωση, η ιδέα της περούκας δεν είναι καθόλου κακή. Μπορείς να πειραματιστείς με διαφορετικά μήκη και τόνους, να δεις πώς ταιριάζουν στο στιλ σου και να αποφασίσεις αν θέλεις πραγματικά να προχωρήσεις σε μια μόνιμη αλλαγή. Η Bella Hadid, τουλάχιστον, επέλεξε την πιο εύκολη λύση και μας έδωσε ένα καλό μάθημα στιλιστικού πειραματισμού χωρίς δεσμεύσεις.

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