Η Beyoncé μεταμορφώνεται σε Sade και αναβιώνει το θρυλικό εξώφυλλο του «Love Deluxe»

Η Beyoncé αναδημιουργεί το εξώφυλλο του «Love Deluxe» της Sade για το i-D Magazine και αποκαλύπτει τη διαχρονική επιρροή της στη μουσική

Με μια ματιά Η Beyoncé αναδημιούργησε το εξώφυλλο του άλμπουμ «Love Deluxe» της Sade για το i-D Magazine.

Η Beyoncé έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Sade είναι πηγή έμπνευσής της.

Η φωτογράφιση περιλαμβάνει επίσης αναφορά στο εξώφυλλο του box set «Forever» της Diana Ross.

Η Sade αναμένεται να ενταχθεί στο Rock Hall of Fame στις 14 Νοεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές της, αυτή τη φορά με μια εντυπωσιακή αναδημιουργία του εμβληματικού εξωφύλλου του άλμπουμ «Love Deluxe» της Sade, το οποίο κυκλοφόρησε το 1992. Η νέα φωτογράφιση, που δημοσιεύτηκε στο i-D Magazine, αποτελεί μια άλλη απόδειξη του βαθύ θαυμασμού και της έμπνευσης που αντλεί η παγκόσμια σούπερ σταρ από την θρυλική βρετανίδα τραγουδίστρια.

Η σχέση της Beyoncé με την Sade δεν είναι καινούργια. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο σημαντική είναι η Sade για εκείνη, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως πηγή έμπνευσης. Σε μια συγκινητική επιστολή που δημοσίευσε στο προσωπικό της site το 2012, η Beyoncé έγραφε: «Για χρόνια, έχω στραφεί στην Sade για έμπνευση. Δεν μπορώ καν να αρχίσω να μετρώ τις νύχτες, τις μέρες, τις δυσκολίες – όταν την χρειάζομαι – είναι εκεί, για να με εμπνεύσει, και να με φωτίσει. Η μουσική της υπήρξε μια αληθινή φίλη, όπως ακριβώς πρέπει να είναι όλη η αληθινή μουσική».

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Η πρόσφατη αναδημιουργία του εξωφύλλου του «Love Deluxe» δεν είναι η μόνη αναφορά στην Sade που κάνει η Beyoncé. Παράλληλα, στην ίδια φωτογράφιση για το i-D Magazine, η Beyoncé τιμά και την Diana Ross, αναπαριστώντας το εξώφυλλο του box set της τελευταίας, με τίτλο «Forever».

Αν και η συνέντευξη της Beyoncé στο i-D Magazine επικεντρώνεται κυρίως στην νέα της σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών, Cécred, δεν παραλείπει να ενσωματώσει αυτές τις καλλιτεχνικές αναφορές, υπογραμμίζοντας τις επιρροές που διαμορφώνουν την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Beyoncé loves a Sade tribute https://t.co/oBfhG4LJsF — Pitchfork (@pitchfork) November 11, 2026

Η Sade, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στο Rock Hall of Fame στις 14 Νοεμβρίου, αν και δεν θα παραστεί στην τελετή, συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο για πολλές γενιές καλλιτεχνών. Η Beyoncé είναι μία από αυτές, και η συνεχής αναγνώριση της συμβολής της Sade στη μουσική σκηνή, μέσω των δικών της καλλιτεχνικών κινήσεων, αποδεικνύει την ισχυρή και διαχρονική επίδραση της βρετανίδας ντίβας.

Η Beyoncé έχει αναδείξει την αγάπη της για την Sade και σε προηγούμενες περιστάσεις. Όπως είχαμε γράψει, η Beyoncé έχει αναφερθεί στην Sade και σε συνεντεύξεις της για το Harper’s Bazaar, τονίζοντας τη σημασία της μουσικής της στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

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