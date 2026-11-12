Μουσική 12.11.2026

Η Beyoncé μεταμορφώνεται σε Sade και αναβιώνει το θρυλικό εξώφυλλο του «Love Deluxe»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Beyoncé αναδημιουργεί το εξώφυλλο του «Love Deluxe» της Sade για το i-D Magazine και αποκαλύπτει τη διαχρονική επιρροή της στη μουσική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Beyoncé αναδημιούργησε το εξώφυλλο του άλμπουμ «Love Deluxe» της Sade για το i-D Magazine.
  • Η Beyoncé έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Sade είναι πηγή έμπνευσής της.
  • Η φωτογράφιση περιλαμβάνει επίσης αναφορά στο εξώφυλλο του box set «Forever» της Diana Ross.
  • Η Sade αναμένεται να ενταχθεί στο Rock Hall of Fame στις 14 Νοεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Beyoncé συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές της, αυτή τη φορά με μια εντυπωσιακή αναδημιουργία του εμβληματικού εξωφύλλου του άλμπουμ «Love Deluxe» της Sade, το οποίο κυκλοφόρησε το 1992. Η νέα φωτογράφιση, που δημοσιεύτηκε στο i-D Magazine, αποτελεί μια άλλη απόδειξη του βαθύ θαυμασμού και της έμπνευσης που αντλεί η παγκόσμια σούπερ σταρ από την θρυλική βρετανίδα τραγουδίστρια.

Η Beyoncé ποζάρει με εντυπωσιακό χρυσό κολιέ και καφέ φόρεμα, προωθώντας προϊόντα ομορφιάς.
https://www.instagram.com/beyonce/

Η σχέση της Beyoncé με την Sade δεν είναι καινούργια. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα πόσο σημαντική είναι η Sade για εκείνη, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως πηγή έμπνευσης. Σε μια συγκινητική επιστολή που δημοσίευσε στο προσωπικό της site το 2012, η Beyoncé έγραφε: «Για χρόνια, έχω στραφεί στην Sade για έμπνευση. Δεν μπορώ καν να αρχίσω να μετρώ τις νύχτες, τις μέρες, τις δυσκολίες – όταν την χρειάζομαι – είναι εκεί, για να με εμπνεύσει, και να με φωτίσει. Η μουσική της υπήρξε μια αληθινή φίλη, όπως ακριβώς πρέπει να είναι όλη η αληθινή μουσική».

Διάβασε επίσης: Rock Hall 2026: Η λίστα που συζητιέται ήδη παντού

Η πρόσφατη αναδημιουργία του εξωφύλλου του «Love Deluxe» δεν είναι η μόνη αναφορά στην Sade που κάνει η Beyoncé. Παράλληλα, στην ίδια φωτογράφιση για το i-D Magazine, η Beyoncé τιμά και την Diana Ross, αναπαριστώντας το εξώφυλλο του box set της τελευταίας, με τίτλο «Forever».

Pitchfork
Pitchfork

Αν και η συνέντευξη της Beyoncé στο i-D Magazine επικεντρώνεται κυρίως στην νέα της σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών, Cécred, δεν παραλείπει να ενσωματώσει αυτές τις καλλιτεχνικές αναφορές, υπογραμμίζοντας τις επιρροές που διαμορφώνουν την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

 

Η Sade, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στο Rock Hall of Fame στις 14 Νοεμβρίου, αν και δεν θα παραστεί στην τελετή, συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο για πολλές γενιές καλλιτεχνών. Η Beyoncé είναι μία από αυτές, και η συνεχής αναγνώριση της συμβολής της Sade στη μουσική σκηνή, μέσω των δικών της καλλιτεχνικών κινήσεων, αποδεικνύει την ισχυρή και διαχρονική επίδραση της βρετανίδας ντίβας.

https://www.instagram.com/beyonce/
https://www.instagram.com/beyonce/

Η Beyoncé έχει αναδείξει την αγάπη της για την Sade και σε προηγούμενες περιστάσεις. Όπως είχαμε γράψει, η Beyoncé έχει αναφερθεί στην Sade και σε συνεντεύξεις της για το Harper’s Bazaar, τονίζοντας τη σημασία της μουσικής της στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Beyonce
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Bella Hadid έγινε ξανθιά και κανείς δεν κατάλαβε το μυστικό πίσω από τη μεγάλη αλλαγή

Η Bella Hadid έγινε ξανθιά και κανείς δεν κατάλαβε το μυστικό πίσω από τη μεγάλη αλλαγή

12.11.2026
Επόμενο
Flashback: Όταν η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά συναντήθηκαν στη σκηνή του MadWalk 2018

Flashback: Όταν η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά συναντήθηκαν στη σκηνή του MadWalk 2018

12.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Eurovision Asia 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον 1ο διαγωνισμό τραγουδιού στην Ασία
Μουσικά Νέα

Eurovision Asia 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον 1ο διαγωνισμό τραγουδιού στην Ασία

12.11.2026
Flashback: Όταν η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά συναντήθηκαν στη σκηνή του MadWalk 2018
Life

Flashback: Όταν η Ευρυδίκη και η Τζώρτζια Κεφαλά συναντήθηκαν στη σκηνή του MadWalk 2018

12.11.2026
Rita Ora: Το νέο της τραγούδι για την ταινία «The ViQueens» και ο ρόλος – έκπληξη στο animation
Μουσικά Νέα

Rita Ora: Το νέο της τραγούδι για την ταινία «The ViQueens» και ο ρόλος – έκπληξη στο animation

12.11.2026
Η Katerine Duska έρχεται με ένα μοναδικό live event για το νέο της album «Bring Your Trauma»
Μουσικά Νέα

Η Katerine Duska έρχεται με ένα μοναδικό live event για το νέο της album «Bring Your Trauma»

12.11.2026
H Νάσια Μάτσα μιλά στο MadWalk26 Vidcast by Three Cents
MadWalk

H Νάσια Μάτσα μιλά στο MadWalk26 Vidcast by Three Cents

12.11.2026
Απόψε τα μεσάνυχτα κυκλοφορεί το «Mpastard0s» – Τέλος η αναμονή για το νέο major release του ΛΕΞ
Μουσικά Νέα

Απόψε τα μεσάνυχτα κυκλοφορεί το «Mpastard0s» – Τέλος η αναμονή για το νέο major release του ΛΕΞ

12.11.2026
Το νέο hit των θρύλων της latin pop: Ο Enrique Iglesias και ο Pitbull επιστρέφουν με το «Ooh Laka Laka La!»
Μουσικά Νέα

Το νέο hit των θρύλων της latin pop: Ο Enrique Iglesias και ο Pitbull επιστρέφουν με το «Ooh Laka Laka La!»

12.11.2026
Θοδωρής Φέρρης: Το δώρο που ετοιμάζει για τα γενέθλιά του – Πού θα τραγουδήσει δωρεάν
Μουσικά Νέα

Θοδωρής Φέρρης: Το δώρο που ετοιμάζει για τα γενέθλιά του – Πού θα τραγουδήσει δωρεάν

12.11.2026
«Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη
Μουσικά Νέα

«Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη

12.11.2026
Φτιάξε τη δική σου πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι – Είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι!

Φτιάξε τη δική σου πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι – Είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι!

Το μυστικό για έναν ενοχλητικό βήχα μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

Το μυστικό για έναν ενοχλητικό βήχα μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

Layered bedding: Το μυστικό των διακοσμητών για ένα κρεβάτι που μεταμορφώνει το χώρο

Layered bedding: Το μυστικό των διακοσμητών για ένα κρεβάτι που μεταμορφώνει το χώρο

Τρεμοπαίζουν τα αστέρια ή το παιχνίδι του φωτός στο διάστημα σε ξεγελάει;

Τρεμοπαίζουν τα αστέρια ή το παιχνίδι του φωτός στο διάστημα σε ξεγελάει;

Η πιο γλυκιά «άφιξη» της χρονιάς έγινε στην Αλόννησο – Γεννήθηκαν 2 φώκιες!

Η πιο γλυκιά «άφιξη» της χρονιάς έγινε στην Αλόννησο – Γεννήθηκαν 2 φώκιες!

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες