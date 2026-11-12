Μουσικά Νέα 12.11.2026

Ο Eminem έγινε ο 3ος εμπορικότερος άνδρας καλλιτέχνης όλων των εποχών

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Ο Eminem έγινε ο τρίτος εμπορικότερος άνδρας solo καλλιτέχνης όλων των εποχών, με 237,3 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Eminem κατέκτησε την τρίτη θέση στους εμπορικότερους άνδρες solo καλλιτέχνες όλων των εποχών.
  • Ξεπέρασε τον Frank Sinatra, ενώ οι Michael Jackson και Elvis Presley παραμένουν στην κορυφή.
  • Έχει συγκεντρώσει περίπου 237,3 εκατομμύρια ισοδύναμες πωλήσεις άλμπουμ.
  • Ο Eminem κατέχει την υψηλότερη θέση που έχει φτάσει ποτέ rapper σε συνολική κατάταξη καλλιτεχνών.
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Μια ακόμη σημαντική διάκριση προστίθεται στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του Eminem, ο οποίος καταφέρνει να βρεθεί ανάμεσα στα μεγαλύτερα εμπορικά ονόματα στην ιστορία της μουσικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ChartMasters, ο διάσημος rapper κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατάταξη των εμπορικότερων ανδρών solo καλλιτεχνών όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του τον Frank Sinatra.

Ράπερ στη σκηνή με μπάντα και ντραμερ πίσω του, 24 χρόνια από την ιστορική επιτυχία του «Lose Yourself».
https://www.instagram.com/eminem/

Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας παραμένουν δύο θρυλικές προσωπικότητες της μουσικής, ο Michael Jackson και ο Elvis Presley, με τον Eminem να ακολουθεί πλέον στην τρίτη θέση. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του καλλιτέχνη, ο οποίος, παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει από τα πρώτα του βήματα, εξακολουθεί να διατηρεί μια εξαιρετικά ισχυρή παρουσία στη μουσική βιομηχανία.

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Οι εντυπωσιακές πωλήσεις που έφεραν τον Eminem στην κορυφή

Οι αριθμοί πίσω από αυτή τη διάκριση είναι εξίσου εντυπωσιακοί. Ο Eminem έχει συγκεντρώσει περίπου 237,3 εκατομμύρια ισοδύναμες πωλήσεις άλμπουμ, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη συνολική κατάταξη όλων των καλλιτεχνών, ανεξαρτήτως φύλου. Μάλιστα, πρόκειται για την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ rapper στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διαδρομή του από την εποχή του Slim Shady μέχρι τη σημερινή του καθιέρωση ως ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες παγκοσμίως είναι ενδεικτική της επιρροής του. Με επιτυχίες που ξεπέρασαν τα όρια της hip-hop σκηνής, εκατομμύρια πωλήσεις και μια χαρακτηριστική μουσική ταυτότητα, ο Eminem κατάφερε να δημιουργήσει ένα κοινό που διατηρεί τη σχέση του με τη μουσική του εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο ράπερ Eminem ο οποίος κατέθεσε αγωγή κατά εταιρείας για το όνομα Slim Shady.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η είσοδός του στην πρώτη τριάδα των εμπορικότερων ανδρών solo καλλιτεχνών δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα προσωπικό ρεκόρ. Είναι μια διάκριση που αναδεικνύει τη θέση της hip-hop στη σύγχρονη μουσική ιστορία και επιβεβαιώνει πως ο Eminem έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα πολύ πέρα από τα όρια του είδους του.

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