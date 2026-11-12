Μουσική 12.11.2026

Το Battle of the Best επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 21η χρονιά

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Πρωτότυπες χοροθεατρικές δημιουργίες, καλλιτεχνικός πειραματισμός και 3 τιμητικά βραβεία αναδεικνύουν τη δημιουργική πλευρά του street dance
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Με μια ματιά
  • Το Battle of the Best επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 21η χρονιά στις 13 Δεκεμβρίου 2026.
  • Θα διεξαχθούν εντυπωσιακά street dance battles και Street Dance Theater Awards με χρηματικά έπαθλα.
  • Συμμετέχουν διεθνείς καλεσμένοι όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής breaking Menno και ο Majid.
  • Η διοργάνωση περιλαμβάνει μουσική από DJs και παρουσίαση από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Battle of the Best, ένα από τα μακροβιότερα street dance festivals στην Ελλάδα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026, γιορτάζοντας 21 χρόνια παρουσίας στη χορευτική σκηνή. Η Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από τις 12:00 μια με γάλη γιορτή του street dance, με διεθνώς αναγνωρισμένους χορευτές, εντυπωσιακά battles, χορογραφικές δημιουργίες και σεμινάρια χορού. Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

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Street Dance Theater Awards – Η δημιουργικότητα στο επίκεντρο

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχουν τα Street Dance Theater Awards 2026, ένας θεσμός που αναδεικνύει την καλλιτεχνική πλευρά του street dance και ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση. Χορευτές και χορογράφοι καλούνται να ξεπεράσουν τα όρια των παραδοσιακών διαγωνισμών, παρουσιάζοντας πρωτότυπες χοροθεατρικές δημιουργίες που συνδυάζουν την τεχνική, τη φαντασία και τον πειραματισμό. Μια διεθνής κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα απονείμει τρία τιμητικά βραβεία, στο πλαίσιο πέντε ηλικιακών κατηγοριών.

Δυναμικά Dance Battles για όλες τις ηλικίες

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναμετρήσεις σε διαφορετικά είδη street dance, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε έμπειρους όσο και σε νεότερους χορευτές.

Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν:

  • Breaking 2 vs 2 – All Ages
  • Breaking 2 vs 2 – Τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες για παιδιά και νέους
  • Dancehall Battle 1 vs 1
  • Hip Hop Battle 1 vs 1
  • Youth All Style 2 vs 2
  • Experimental Solo Contest

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Σπουδαίοι διεθνείς καλεσμένοι

Το Battle of the Best 2026 υποδέχεται σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας street dance σκηνής.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Menno από την Ολλανδία, παγκόσμιος πρωταθλητής στο breaking, καθώς και ο Majid από τη Γερμανία, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του hip-hop και freestyle dance.

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Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επίσης ο χορογράφος Rudo από την Ουκρανία, ο Niako από τη Γαλλία και η Hanna Vien από τη Γερμανία, φέρνοντας διαφορετικές χορευτικές προσεγγίσεις και εμπειρίες στο φεστιβάλ.

Τη διεθνή παρουσία συμπληρώνουν επτά καταξιωμένοι εκπρόσωποι της ελληνικής χορευτικής σκηνής, που θα συμμετάσχουν στην κριτική επιτροπή: Μαρία Φιλιππίδου, Ράνια Τραχιώτη, Ζινέτα, Chris Kross, Εύα Δαουλτζή, Haribo και Tsili Smile.

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Μουσική και παρουσίαση

Τον μουσικό παλμό των battles θα δώσουν τρεις DJs από τη Θεσσαλονίκη: DJ Amazeme, DJ Hako και DJ Cron.

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν ο George Perin από τους Nasa Funk, ο b-boy Saspens από το All Styles Battle και η Jo από το Bounce / HHI.

Πληροφορίες διοργάνωσης

Ημερομηνία: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Έναρξη: 12:00 – Είσοδος: 20€

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad TV & Mad.gr

 

 

 

 

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BATTLE OF THE BEST
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