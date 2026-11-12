Cinema 12.11.2026

Στον «αέρα» η βιογραφική ταινία για τη Madonna – Τι δήλωσε η Julia Garner

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Η Julia Garner μίλησε για την αβεβαιότητα γύρω από τη βιογραφική ταινία της Madonna και παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν θα πραγματοποιηθεί
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η βιογραφική ταινία για τη Madonna παραμένει στον «αέρα», με την πρωταγωνίστρια Julia Garner να εκφράζει αβεβαιότητα.
  • Η παραγωγή, που ανακοινώθηκε το 2020, αντιμετώπισε εμπόδια και ακυρώθηκε από την Universal Pictures το 2023.
  • Η Julia Garner περιέγραψε την απαιτητική διαδικασία επιλογής της, που περιλάμβανε τραγούδι και χορό.
  • Παρά την αβεβαιότητα, η Garner και η Madonna διατηρούν στενή σχέση και έχουν συνεργαστεί σε άλλα πρότζεκτ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία που ετοιμάζεται για τη ζωή της Madonna παραμένει στον «αέρα», με την πρωταγωνίστρια, Julia Garner, να παραδέχεται ότι η ίδια δεν γνωρίζει την τελική της κατάληξη. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «CBS Sunday Morning», η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός περιέγραψε την αβεβαιότητα που επικρατεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κατά κάποιον τρόπο, κάθε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα».

Η Madonna με μοβ γυαλιά ηλίου και ξανθά μαλλιά κατά την προετοιμασία της
https://www.instagram.com/madonna/

Το κινηματογραφικό εγχείρημα, που αρχικά ανακοινώθηκε το 2020, έχει αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια. Η ίδια η Madonna είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ συμμετείχε και στη συγγραφή του σεναρίου μαζί με τις Diabo Cody και Erin Cressida Wilson. Η επιλογή της Julia Garner για τον ρόλο της pop icon έγινε το 2022, μετά από μια εξαντλητική διαδικασία οντισιόν. Ωστόσο, το 2023, η Universal Pictures ακύρωσε την προγραμματισμένη παραγωγή, αφήνοντας την ταινία σε εκκρεμότητα. Παρά τις διάφορες φήμες για πιθανή επανεκκίνηση, καμία οριστική ανακοίνωση δεν έχει γίνει.

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Η Julia Garner εξέφρασε την επιθυμία της να δει την ταινία να ολοκληρώνεται: «Δεν εξαρτάται από εμένα. Προφανώς θα ήθελα πολύ να γυριστεί η ταινία. Όμως, ό,τι κι αν συμβεί, αισθάνομαι ότι απέκτησα μια υπέροχη φίλη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αγαπάει τη Madonna και τη θεωρεί απίστευτη.

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https://www.instagram.com/madonna/

Η διαδικασία επιλογής της Julia Garner για τον ρόλο της Madonna ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να τραγουδήσει, να χορέψει και να υποδυθεί τη διάσημη τραγουδίστρια μπροστά στους υπευθύνους της παραγωγής. «Δεν ήμουν εκπαιδευμένη χορεύτρια», παραδέχτηκε, τονίζοντας ότι η προετοιμασία αποτέλεσε σημαντική πρόκληση. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι πάντα προσπαθεί να εκπλήσσει τον εαυτό της με όσα πετυχαίνει.

 

Η συνεργασία της με τη Madonna φαίνεται να ήταν καθοριστική για την ηθοποιό. Η Julia Garner στάθηκε ιδιαίτερα στην εργατικότητα της pop star, λέγοντας: «Δουλεύει πολύ. Μου έμαθε πραγματικά πώς να δουλεύω σωστά».

Παρά την αβεβαιότητα γύρω από τη βιογραφική ταινία, η Julia Garner και η Madonna έχουν διατηρήσει στενή σχέση και έχουν συνεργαστεί σε διάφορα καλλιτεχνικά πρότζεκτ. Η Julia Garner εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τη Madonna κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Celebration Tour» και συμμετείχε στο μικρού μήκους φιλμ «Confessions II – The Film».

madonna
https://www.instagram.com/madonna/

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2026, η ηθοποιός τίμησε τη Madonna στα MTV Video Music Awards, εμφανιζόμενη με ένα look εμπνευσμένο από την εμβληματική περιοδεία «Blond Ambition Tour» του 1990. Εκεί, βρέθηκε στη σκηνή μαζί με καλλιτέχνιδες όπως η Sabrina Carpenter και η Charli XCX, τιμώντας την πολυετή πορεία της «βασίλισσας της ποπ».

Στο μεταξύ, η Julia Garner συνεχίζει την καριέρα της, πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά του Netflix «The Altruists», η πρεμιέρα της οποίας αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου.

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Julia Garner Madonna ΤΑΙΝΙΑ
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