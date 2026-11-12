Cinema 12.11.2026

Kυκλοφόρησε το νέο trailer του «Emily in Paris» – Δες τις πρώτες εικόνες από την τελευταία σεζόν

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Το Emily in Paris επιστρέφει με την 6η και τελευταία σεζόν του Netflix με την Μύκονο πρωταγωνιστεί στο νέο trailer
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της 6ης και τελευταίας σεζόν του "Emily in Paris".
  • Η Emily θα λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το επαγγελματικό και προσωπικό της μέλλον.
  • Μέρος της δράσης της τελευταίας σεζόν διαδραματίζεται στη Μύκονο, στην Ελλάδα.
  • Η πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix.
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Η πολυαναμενόμενη 6η και τελευταία σεζόν της σειράς «Emily in Paris» αποκτά πια οπτική υπόσταση, καθώς κυκλοφόρησε το πρώτο της επίσημο trailer. Οι φαν της σειράς έχουν πλέον μια πρώτη γεύση από το πώς θα ολοκληρωθεί η ιστορία της Emily Cooper, με την πρωταγωνίστρια να καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν έχει προγραμματιστεί για τις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix.

Η Lily Collins από τη σειρά Emily in Paris σε κυκλαδίτικο τοπίο στη Μύκονο
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Το trailer ξεκινά με μια νοσταλγική αναδρομή στην αρχική άφιξη της Emily στο Παρίσι. Μέσα από σύντομα αποσπάσματα από τις προηγούμενες σεζόν, το βίντεο υπενθυμίζει την πορεία της νεαρής Αμερικανίδας από το Σικάγο, η οποία μετακόμισε στην ευρωπαϊκή μητρόπολη για επαγγελματικούς λόγους, βιώνοντας ριζικές αλλαγές στη ζωή της.

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Στο επίκεντρο της αφήγησης παραμένουν οι σχέσεις που καθόρισαν την πορεία της Emily. Το trailer συνδυάζει στιγμές από παλιότερα επεισόδια με νέες, περιλαμβάνοντας σκηνές όπως βόλτες με βέσπα, έναν χορό μεταμφιεσμένων και την συμβουλή της Silvy προς την Έμιλι να αγκαλιάσει τον έρωτα και τα λάθη.

https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της τελευταίας σεζόν είναι η μεταφορά μέρους της δράσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Η ομορφιά του ελληνικού νησιού κοσμεί το τρέιλερ, ενισχύοντας την προσμονή για το πώς θα ενσωματωθεί το ελληνικό τοπίο στην τελική πράξη της ιστορίας.

emily_in_paris
https://www.instagram.com/emilyinparis

Η Emily φαίνεται να ταξιδεύει στην Ελλάδα μαζί με την παρέα της, ενώ μια ιδιαίτερη στιγμή στο teaser είναι η τυχαία συνάντηση της Emily με τον Gabriel μπροστά από ένα ανθοπωλείο στη Μύκονο. Αυτή η αναπάντεχη συνάντηση αναζωπυρώνει το ερώτημα για την εξέλιξη της σχέσης τους. Η παρουσία του Gabriel στην Ελλάδα είχε προαναγγελθεί από το φινάλε του προηγούμενου κύκλου, όταν είχε λάβει μια καρτ ποστάλ από την Ελλάδα, ενώ βρισκόταν εργαζόμενος σε γιοτ.

Η επίσημη περιγραφή της 6ης σεζόν παρουσιάζει την Emily να εισέρχεται σε μια νέα φάση φιλοδοξίας και ρομαντισμού. Η πρωταγωνίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με αποφάσεις ζωτικής σημασίας, καθώς επαγγελματικές συγκρούσεις και αλλαγές στις προσωπικές της σχέσεις την ωθούν να επανεξετάσει το μέλλον της.

Το κεντρικό δίλημμα επικεντρώνεται στην καριέρα της, στην καρδιά της και στη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι. Η τελευταία σεζόν αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις στα ανοιχτά ερωτήματα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική πορεία της πρωταγωνίστριας, κλείνοντας τις βασικές ιστορίες των χαρακτήρων. Η Mindy υπενθυμίζει στην Emily ότι η παραμονή της στο Παρίσι δεν είναι απλώς μια παρένθεση, αλλά η ίδια της η ζωή, τονίζοντας τη σημασία των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν.

Επιστροφές και νέες προσθήκες στο καστ

Ο δημιουργός Darren Star επιστρέφει ως σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ στο τελευταίο κύκλο θα εμφανιστούν ξανά αγαπημένα πρόσωπα του καστ, όπως οι Samuel Arnold, Bruno Gouery και William Abadie. Αναμένονται επίσης οι επιστροφές των Lucien Laviscount ως Alfie, Minnie Driver ως Princess Jane και Paul Forman ως Nicolas. Ο Lucas Bravo θα επανέλθει στον κεντρικό ρόλο του Gabriel, ο οποίος παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Έμιλι από την πρώτη σεζόν.

Μετά το Παρίσι και τη Ρώμη, η σειρά διευρύνει τους ευρωπαϊκούς της προορισμούς, εντάσσοντας την Ελλάδα στο χάρτη της. Η Μύκονος θα λειτουργήσει ως ένα από τα τελευταία κεφάλαια της Emily Cooper, λίγο πριν το τελικό φινάλε της σειράς στο Netflix.

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Emily in Paris
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