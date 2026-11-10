«Godzilla Minus Zero»: Ιστορικό ρεκόρ στο αμερικανικό box office με εισπράξεις 31,6 εκατ. δολαρίων

Η νέα ταινία του Takashi Yamazaki ξεπέρασε τις προσδοκίες στην πρεμιέρα της και κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού box office

Με μια ματιά Το «Godzilla Minus Zero» έκανε ιστορικό ρεκόρ στο αμερικανικό box office με 31,6 εκατ. δολάρια.

Είναι η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που καταγράφει τέτοιο ρεκόρ εισπράξεων στο άνοιγμά της στη Βόρεια Αμερική.

Η ταινία σημείωσε επίσης το μεγαλύτερο άνοιγμα πρώτης ημέρας για live-action ταινία στην Ιαπωνία.

Η επιτυχία του «Godzilla Minus Zero» επιβεβαιώνει το ισχυρό παγκόσμιο ενδιαφέρον για το franchise. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησε το «Godzilla Minus Zero», κατακτώντας την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office και γράφοντας ιστορία για τον ιαπωνικό κινηματογράφο. Η νέα ταινία του δημοφιλούς franchise συγκέντρωσε 31,6 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στη Βόρεια Αμερική, σημειώνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει καταγράψει ποτέ ξενόγλωσση ταινία στην περιοχή.

Η παραγωγή της Toho, σε σκηνοθεσία του Takashi Yamazaki, αποτελεί τη συνέχεια του βραβευμένου με Όσκαρ «Godzilla Minus One» (2023) και κατάφερε να ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες της κινηματογραφικής αγοράς. Μάλιστα, άφησε πίσω της την animated ταινία «The Cat in the Hat» της Warner Bros., η οποία έκανε ντεμπούτο με 20,5 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και επιπλέον 10 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές.

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Η επιστροφή του Godzilla και η νέα απειλή

Η ιστορία του «Godzilla Minus Zero» μεταφέρεται στην Ιαπωνία του 1949, δύο χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας. Η χώρα προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από τις καταστροφικές συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Godzilla επιστρέφει, έχοντας αναγεννηθεί χάρη στη ραδιενέργεια.

Αυτή τη φορά, το θρυλικό τέρας έρχεται αντιμέτωπο με έναν ακόμη πιο επικίνδυνο αντίπαλο, τον Γκιντόρα, ένα τρικέφαλο πλάσμα που μοιάζει με δράκο και μπορεί να εκτοξεύει κεραυνούς από τα στόματά του. Η αναμέτρηση των δύο τεράτων απειλεί να μετατρέψει τις πόλεις σε ερείπια, ενώ οι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα καταστροφή.

Ρεκόρ και στην Ιαπωνία

Η επιτυχία της ταινίας είχε φανεί ήδη από την πρώτη ημέρα προβολής της στην Ιαπωνία, στις 3 Νοεμβρίου. Το «Godzilla Minus Zero» συγκέντρωσε 5,75 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα πρώτης ημέρας για live-action ταινία στη χώρα. Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής Toho, οι εισπράξεις ήταν υπερδιπλάσιες σε σχέση με εκείνες του «Godzilla Minus One» κατά την αντίστοιχη ημέρα κυκλοφορίας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα παραγωγή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε πραγματικές τοποθεσίες για τα γυρίσματά της. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένα αθλητικό πάρκο στην επαρχία Ιμπαράκι, όπου πραγματοποιήθηκαν σκηνές με μεγάλο αριθμό κομπάρσων, αλλά και ένας ναός στο Μαϊζούρου της επαρχίας Κιότο.

Η διεθνής επιτυχία του ιαπωνικού franchise

Η εμπορική πορεία του «Godzilla Minus Zero» αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για το ιαπωνικό σινεμά, με το παγκόσμιο ενδιαφέρον να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις. Ο πρόεδρος της Toho Global, Koji Ueda, χαρακτήρισε το ιστορικό άνοιγμα απόδειξη της ισχυρής σύνδεσης του κοινού με τον Godzilla και το κινηματογραφικό όραμα του Takashi Yamazaki.

Παράλληλα, η ταινία έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό μεγάλων διεθνών παραγωγών, όπως το ινδικό έπος «Ramayana: Rise of a Legend», το οποίο συγκέντρωσε 55,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Με ένα ιστορικό άνοιγμα στη Βόρεια Αμερική και εντυπωσιακές επιδόσεις στην Ιαπωνία, το «Godzilla Minus Zero» επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον για το θρυλικό κινηματογραφικό τέρας παραμένει ισχυρό, σχεδόν επτά δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη.

Κεμτρική Εικόνα: IMDB

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