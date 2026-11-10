Cinema 10.11.2026

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Οβολός» – Η ιστορία 5 φίλων που κερδίζουν το λαχείο

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Ο Πάνος Βλάχος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Οβολός» του Κώστα Χαραλάμπους που φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία για την οικονομική κρίση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Πάνος Βλάχος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Οβολός» του Κώστα Χαραλάμπους.
  • Η ταινία αφορά πέντε φίλους που κερδίζουν το λαχείο εν μέσω οικονομικής κρίσης.
  • Εξερευνά τις επιπτώσεις της κρίσης, την απάθεια και τα ηθικά διλήμματα στις σχέσεις.
  • Το σενάριο διαδραματίζεται στην Ελλάδα του 2014, εστιάζοντας στην «κοινοτοπία του κακού».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία του σκηνοθέτη Κώστα Χαραλάμπους, με τίτλο «Οβολός». Η ταινία, που αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 3 Δεκεμβρίου, αποτελεί ένα σύγχρονο σχόλιο πάνω στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία, και συγκεκριμένα στην ανθρώπινη απάθεια και τα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν.

Ο Πάνος Βλάχος με γυαλιά ηλίου και μαύρο πουκάμισο, ποζάρει δίπλα στη θάλασσα για το νέο του άλμπουμ.
https://www.instagram.com/panos_vlahos_official/

Η πλοκή της ταινίας «Οβολός» επικεντρώνεται σε μια ομάδα 5  απολυμένων συναδέλφων, των οποίων οι ζωές ανατρέπονται όταν κερδίζουν ένα λαχείο. Το ερώτημα που τίθεται αμέσως είναι αν πρόκειται για τύχη ή κατάρα, και κυρίως, σε ποιον ανήκουν τα κέρδη. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που διαλύεται, το χρήμα αναδεικνύεται ως ο απόλυτος καταλύτης, αποκαλύπτοντας κρυφές προθέσεις, σαμποτάροντας τις ανθρώπινες σχέσεις και μετατρέποντας την φιλία σε πεδίο μάχης.

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Η «κοινοτοπία του κακού» και η απάθεια στην εποχή της κρίσης

Ο σκηνοθέτης Κώστας Χαραλάμπους περιγράφει την ταινία ως μια ιστορία που διαδραματίζεται στην Ελλάδα του 2014, στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης. Επισημαίνει ότι το κακό δεν είναι πάντα εμφανές, αλλά συχνά εκδηλώνεται ως σιωπηλή αδιαφορία, ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου και άρνηση της ενσυναίσθησης. Αναφερόμενος στην έννοια της «κοινοτοπίας του κακού» που ανέδειξε η Hannah Arendt, ο Κώστας Χαραλάμπους τονίζει πώς αυτή η απάθεια μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα και να γίνει αποδεκτή ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης.

Ο Πάνος Βλάχος τραγουδάει σε συναυλία μπροστά σε ενθουσιώδες κοινό που τον παρακολουθεί με κινητά.
https://www.instagram.com/panos_vlahos_official/

«Σε εποχές κρίσης, αυτή η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της», δηλώνει ο σκηνοθέτης. «Κατά κανόνα, ξεκινάει από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η ζωή μας στον Δυτικό Πολιτισμό: είναι μια απάθεια, γέννημα αυτού του σάπιου πολιτισμού, που συντηρείται με την ανοχή μας και ταΐζεται από τις πολιτικές επιλογές». Προσθέτει ότι ο φόβος και η ανασφάλεια οδηγούν την παρέα των φίλων στα όριά τους.

Εκτός από τον Πάνο Βλάχο, στο «Οβολός» συμμετέχει ένα ευρύ και αξιόλογο καστ ηθοποιών. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.

Ο Πάνος Βλάχος με γυαλιά ηλίου και σκούρο μπλουζάκι, ετοιμάζεται για την προσωπική του μουσική πλευρά.
https://www.instagram.com/panos_vlahos_official/

Η ταινία «Οβολός» φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο, διερευνώντας με αιχμηρό τρόπο τις συνέπειες της οικονομικής δυσπραγίας στις ανθρώπινες σχέσεις και την ηθική υπόσταση.

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