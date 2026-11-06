Cinema 06.11.2026

«KPop Demon Hunters»: Το Netflix επιστρέφει στον κόσμο των HUNTR/X με 13 νέα επεισόδια

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Μάθε για το νέο bonus υλικό του KPop Demon Hunters στο Netflix, μετά την επιτυχία της ταινίας, με 78 λεπτά επιπλέον περιεχομένου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix κυκλοφόρησε bonus υλικό 78 λεπτών για το "KPop Demon Hunters", με short-form ιστορίες και παιχνίδια.
  • Το "KPop Demon Hunters PLAYlist" περιλαμβάνει 13 επεισόδια με τις Rumi, Mira και Zoey να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
  • Προσφέρονται 9 βίντεο χορογραφίας, συμπεριλαμβανομένων live-action εκδοχών και ανάλυση από χορογράφους.
  • Το Netflix επιβεβαίωσε τη συνέχεια της ταινίας, η οποία είχε 325 εκατομμύρια προβολές και επιτυχία στα βραβεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix επεκτείνει την εμπειρία του επιτυχημένου animated φιλμ «KPop Demon Hunters», κυκλοφορώντας την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ένα εκτενές πακέτο bonus υλικού. Το νέο περιεχόμενο, συνολικής διάρκειας 78 λεπτών, περιλαμβάνει μια ποικιλία από short-form ιστορίες, παιχνίδια, επίσημα βίντεο χορογραφίας και mini-episodes, προσφέροντας στους θαυμαστές μια βαθύτερη βουτιά στον κόσμο της ταινίας.

Τρεις γυναίκες πολεμίστριες με φωτεινά σπαθιά στέκονται μπροστά από μια οθόνη με εικόνες, στο πλαίσιο του KPop Demon Hunters 2.

Το επίκεντρο του νέου υλικού είναι το «KPop Demon Hunters PLAYlist», μια σειρά 13 επεισοδίων διάρκειας 49 λεπτών. Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «HUNTER/X Backstage Pass», ακολουθεί τις Rumi, Mira και Zoey καθώς αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τη μάχη με αντίπαλα μουσικά συγκροτήματα, την αντιμετώπιση της δημιουργικής αδιαθεσίας, τις fashion emergencies και μια έντονη φωτογράφιση με τους ανταγωνιστές τους, τους Saja Boys. Εκτός από τις μικρού μήκους ιστορίες, το bonus υλικό περιλαμβάνει επίσης stop-motion animation εκδοχές των χαρακτήρων της ταινίας να αναπαριστούν στιγμές από την ταινία, καθώς και διαδραστικά παιχνίδια που εστιάζουν στην παρασκηνιακή ζωή των χαρακτήρων.

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Εκτός από τις αφηγηματικές ιστορίες, η Netflix προσφέρει ένα bundle 9 βίντεο χορογραφίας, διάρκειας σχεδόν 30 λεπτών. Σε αυτά, το animated K-pop girl group HUNTR/X παρουσιάζει μια χορογραφία για το τραγούδι «How It’s Done», με κινήσεις που δεν εμφανίζονταν στην αρχική ταινία.

KPOP DEMON HUNTERS
Εικαστικό concept art για animated ταινία δράσης με τίτλο Demon Hunters II.

Επιπλέον, οι φανς μπορούν να παρακολουθήσουν live-action βίντεο χορογραφίας για δημοφιλή τραγούδια όπως τα «Golden», «Takedown», «Soda Pop» και «Your Idol». Σε αυτά τα βίντεο, οι καταξιωμένοι χορογράφοι Leejung Lee, Nail και K-Tigers αναλύουν τις κινήσεις των Mira, Rumi και Zoey, εξηγώντας την τεχνική και την καλλιτεχνική τους προσέγγιση.

Η αρχική ταινία, που κυκλοφόρησε στο Netflix το 2025, γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία, μετρώντας 325 εκατομμύρια προβολές, ενώ προβλήθηκε και σε κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως. Οι παραγωγοί έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι μια συνέχεια βρίσκεται στα σκαριά, γεγονός που καθιστά την ταινία τον πιο δημοφιλή τίτλο στην ιστορία της πλατφόρμας. Παρόλο που δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη sequel, οι σκηνοθέτες Maggie Kang και Chris Applehans αναμένεται να επιστρέψουν.

Το αρχικό φιλμ περιλάμβανε το τραγούδι «Golden», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για οκτώ εβδομάδες και απέσπασε βραβεία στα 2026 Academy Awards, Critic’s Choice Awards, Grammys και Golden Globes, αναδεικνύοντας την ισχυρή σύνδεση της ταινίας με τον κόσμο της μουσικής.

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KPop Demon Hunters netflix
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