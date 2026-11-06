Ο Tim Burton και ο οίκος Loewe ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ανατρεπτική συνεργασία

Ο Loewe συνεργάζεται με τον Tim Burton και την Disney για μια συλλογή εμπνευσμένη από το The Nightmare Before Christmas, με τσάντες και αξεσουάρ

Με μια ματιά Ο οίκος Loewe συνεργάζεται με τον Tim Burton και τη Disney για μια capsule collection.

Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από την ταινία «The Nightmare Before Christmas» και κυκλοφορεί στις 12 Νοεμβρίου.

Περιλαμβάνει τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ και κεριά με χαρακτήρες της ταινίας.

Η συνεργασία τονίζει τη χειροποίητη δημιουργία και τη δεξιοτεχνία, όπως και προηγούμενες του Loewe με τον κινηματογράφο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο σκοτεινά παραμυθένιος κόσμος του Tim Burton συναντά την πολυτέλεια του Loewe σε μια νέα συνεργασία που αναμένεται να ενθουσιάσει τους λάτρεις της μόδας και του κινηματογράφου. Ο ισπανικός οίκος ενώνει τις δυνάμεις του με τον διάσημο δημιουργό και την Disney για μια capsule collection εμπνευσμένη από την εμβληματική ταινία «The Nightmare Before Christmas» του 1993.

Η συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει τσάντες, ready-to-wear κομμάτια, δερμάτινα είδη, αξεσουάρ και αρωματικά κεριά, μεταφέροντας την ιδιαίτερη αισθητική της Halloween Town στον κόσμο της μόδας.

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Ο Jack Skellington γίνεται fashion πρωταγωνιστής

Ανάμεσα στις δημιουργίες που έχουν αποκαλυφθεί ξεχωρίζει μια τσάντα με τον Jack Skellington να κρύβεται στο εσωτερικό της, ένα πλεκτό μπρελόκ σε μορφή Wolfman, αλλά και μια ιδιαίτερη bucket bag από μαύρο και πορτοκαλί πλεγμένο δέρμα, διακοσμημένη με φίδια. Οι χαρακτήρες Zero και Harlequin Demon αποτελούν επίσης πηγή έμπνευσης, με τα σχέδια να συνδυάζουν το χιούμορ, τη θεατρικότητα και την εκκεντρική αισθητική της ταινίας.

Η αγάπη για τη χειροποίητη δημιουργία

Η συνεργασία φέρνει κοντά τον Tim Burton και τους δημιουργικούς διευθυντές του Loewe, Jack McCollough και Lazaro Hernandez, μέσα από μια κοινή προσέγγιση που δίνει έμφαση στη χειροποίητη δημιουργία και τη δεξιοτεχνία.

Ο Burton έχει εκφράσει την ιδιαίτερη αγάπη του για την τεχνική του stop-motion, καθώς οι φιγούρες και τα σκηνικά κατασκευάζονται στο χέρι, με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό θεωρεί να διατηρηθεί η ανθρώπινη πλευρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η κινηματογραφική πλευρά του Loewe

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Loewe αντλεί έμπνευση από τον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διεύθυνσης του Jonathan Anderson, ο οίκος συνεργάστηκε με το ιαπωνικό Studio Ghibli για συλλογές εμπνευσμένες από τις ταινίες «My Neighbor Totoro», «Spirited Away» και «Howl’s Moving Castle».

Η σχέση του με τη μεγάλη οθόνη επεκτάθηκε και μέσα από τη συνεργασία του Anderson με τον σκηνοθέτη Luca Guadagnino, για τον οποίο σχεδίασε τα κοστούμια των ταινιών «Challengers» και «Queer».

Με τη νέα capsule collection, ο Loewe αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η μόδα μπορεί να συναντήσει τον κινηματογράφο με δημιουργικούς και απρόσμενους τρόπους. Και ο κόσμος του Tim Burton είναι ίσως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πηγές έμπνευσης για μια τέτοια συνάντηση.

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