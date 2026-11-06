Life 06.11.2026

Γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή και από που προέρχεται τελικά το αλάτι;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το ταξίδι των μεταλλικών στοιχείων από τις κορυφές των βουνών μέχρι τον βυθό αποκαλύπτει το θαύμα της φυσικής χημείας που διαμορφώνει τον πλανήτη μας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η θάλασσα έγινε αλμυρή σταδιακά, μέσω φυσικών και χημικών διεργασιών εκατομμυρίων ετών.
  • Η βροχή, διαβρώνοντας πετρώματα, μεταφέρει διαλυμένα μέταλλα (νάτριο, χλώριο) μέσω ποταμών στη θάλασσα.
  • Υποθαλάσσια ηφαίστεια και θερμικές πηγές εμπλουτίζουν το νερό με ορυκτά στοιχεία από το εσωτερικό της Γης.
  • Η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια της θάλασσας αφήνει πίσω τα άλατα, αυξάνοντας την αλμυρότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις βρεθεί έστω και μία φορά στη ζωή σου στη θάλασσα και δοκίμασες κατά λάθος μια γουλιά νερό ενώ κολυμπούσες, σίγουρα σου έχει μείνει αξέχαστη αυτή η έντονη, αλμυρή γεύση που σου προκάλεσε δίψα. Είναι ένα από τα πιο αδιάσειστα χαρακτηριστικά των ωκεανών μας, ένα στοιχείο που θεωρούμε δεδομένο από τα παιδικά μας χρόνια. Κι όμως, αν σταθείς για λίγο και αναλογιστείς ότι όλα τα ποτάμια και οι λίμνες που τροφοδοτούν συνεχώς τις θάλασσες περιέχουν γλυκό νερό, εύλογα δημιουργείται μια τεράστια απορία στο μυαλό σου σχετικά με το πώς συνέβη αυτή η εντυπωσιακή μεταμόρφωση.

Unsplash
Unsplash

Η απάντηση σε αυτό το πανάρχαιο ερώτημα δεν κρύβεται σε κάποιον μύθο, αλλά σε μια συναρπαστική φυσική και χημική διεργασία που λαμβάνει χώρα στον πλανήτη μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η γη, τα πετρώματα, η ατμόσφαιρα και οι βροχές συνεργάζονται αδιάκοπα σε έναν τεράστιο κύκλο, διαλύοντας μέταλλα και ορυκτά στοιχεία τα οποία καταλήγουν σταδιακά στις θαλάσσιες λεκάνες. Η θάλασσα δεν γεννήθηκε απλώς αλμυρή, αλλά έγινε στην πορεία του χρόνου, μαζεύοντας τη «συλλογή» της από άλατα.

Διάβασε επίσης: Ποιος είπε ότι η τεχνολογία έχει ηλικία; Ο 102χρονος George και η 89χρονη Annie αποδεικνύουν το αντίθετο!

Κατανοώντας τον μηχανισμό με τον οποίο τα στοιχεία αυτά συσσωρεύονται και παραμένουν εγκλωβισμένα στους ωκεανούς, συνειδητοποιείς πόσο τέλεια ρυθμισμένο είναι το οικοσύστημα της Γης. Για να λύσεις μια για πάντα αυτή την απορία και να εντυπωσιάσεις την παρέα σου την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην παραλία, συγκέντρωσα τις τρεις κύριες επιστημονικές αιτίες που εξηγούν το φαινόμενο.

Unsplash
Unsplash

Η βροχή, η διάβρωση των πετρωμάτων και τα ποτάμια

Όλα ξεκινάνε από τον ουρανό. Το νερό της βροχής δεν είναι εντελώς ουδέτερο, καθώς απορροφά διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, γινόμενο ελαφρώς ορθολογικά ομαλά οξύ. Όταν αυτή η βροχή πέφτει πάνω στα βράχια και στα πετρώματα της ξηράς, προκαλεί τη χημική τους διάβρωση, διαλύοντας τα μέταλλα που περιέχουν, με κυριότερα το νάτριο και το χλώριο. Στη συνέχεια, το νερό της βροχής παρασύρει αυτά τα διαλυμένα στοιχεία προς τα ρυάκια και τα ποτάμια, τα οποία με τη σειρά τους τα μεταφέρουν και τα εκβάλλουν στους ωκεανούς.

Unsplash
Unsplash

Τα υποθαλάσσια ηφαίστεια και οι θερμικές πηγές του βυθού

Εκτός από την ξηρά, μια τεράστια ποσότητα αλάτων και μεταλλικών στοιχείων πηγάζει απευθείας από το εσωτερικό της Γης, στον βυθό των ωκεανών. Στα βάθη της θάλασσας υπάρχουν αμέτρητα υποθαλάσσια ηφαίστεια και υδροθερμικές πηγές. Το θαλασσινό νερό εισχωρεί στις ρωγμές του φλοιού της Γης, θερμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες από το μάγμα, εμπλουτίζεται με πληθώρα ορυκτών στοιχείων και στη συνέχεια εκτοξεύεται ξανά πίσω στον ωκεανό, αυξάνοντας δραστικά την περιεκτικότητα σε αλάτι.

Unsplash
Unsplash

Ο κύκλος του νερού και η αδιάκοπη εξάτμιση

Γιατί όμως τα ποτάμια παραμένουν γλυκά ενώ η θάλασσα γίνεται όλο και πιο αλμυρή; Η απάντηση βρίσκεται στον μηχανισμό της εξάτμισης. Όταν ο ήλιος θερμαίνει την επιφάνεια των ωκεανών, το νερό μετατρέπεται σε υδρατμούς και ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα για να σχηματίσει σύννεφα, αφήνοντας όμως πίσω του όλα τα βαρέα μεταλλικά στοιχεία και τα άλατα. Καθώς αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για εκατομμύρια χρόνια, το αλάτι παραμένει εγκλωβισμένο στη θάλασσα, διατηρώντας τη σταθερή αλμυρή της γεύση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

yolo αλάτι θάλασσα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η σύζυγος του Matt Damon έδωσε μάχη με εγκεφαλικό ανεύρυσμα – Η άγνωστη ιστορία της Luciana Barroso

Η σύζυγος του Matt Damon έδωσε μάχη με εγκεφαλικό ανεύρυσμα – Η άγνωστη ιστορία της Luciana Barroso

06.11.2026
Επόμενο
«Πρέπει να προσαρμοστείς»: Η Κωνσταντίνα Μπουμάκη μιλά στο «Restart» για τη ζωή με τον διαβήτη

«Πρέπει να προσαρμοστείς»: Η Κωνσταντίνα Μπουμάκη μιλά στο «Restart» για τη ζωή με τον διαβήτη

06.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Tim Burton και ο οίκος Loewe ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ανατρεπτική συνεργασία
Fashion

Ο Tim Burton και ο οίκος Loewe ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ανατρεπτική συνεργασία

06.11.2026
10 ιδέες για dates που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ακόμη περισσότερο τον χειμώνα
Life

10 ιδέες για dates που θα σε κάνουν να αγαπήσεις ακόμη περισσότερο τον χειμώνα

06.11.2026
3 λιοντάρια ακούνε Guns N’ Roses και αντιδρούν με τον πιο απρόσμενο τρόπο!
Life

3 λιοντάρια ακούνε Guns N’ Roses και αντιδρούν με τον πιο απρόσμενο τρόπο!

06.11.2026
«Δεν έχω χρόνο για χάσιμο»: Πώς η τακτική «burned haystack» σώζει την ψυχική σου ηρεμία από τα red flags
Life

«Δεν έχω χρόνο για χάσιμο»: Πώς η τακτική «burned haystack» σώζει την ψυχική σου ηρεμία από τα red flags

06.11.2026
Τα 4 ζώδια που γεννήθηκαν για να διοικούν και να κατακτούν την κορυφή
Life

Τα 4 ζώδια που γεννήθηκαν για να διοικούν και να κατακτούν την κορυφή

06.11.2026
Η Megan των KATSEYE πρωταγωνιστεί στη νέα συνεργασία Rare Beauty x Warby Parker!
Celeb News

Η Megan των KATSEYE πρωταγωνιστεί στη νέα συνεργασία Rare Beauty x Warby Parker!

06.11.2026
7 έξυπνα διατροφικά swaps για να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου γεύματα με λιγότερες θερμίδες!
Life

7 έξυπνα διατροφικά swaps για να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου γεύματα με λιγότερες θερμίδες!

06.11.2026
«Digital travel kit»: Τα 5 apps που πρέπει να κατεβάσεις πριν πατήσεις το πόδι σου στο αεροδρόμιο
Life

«Digital travel kit»: Τα 5 apps που πρέπει να κατεβάσεις πριν πατήσεις το πόδι σου στο αεροδρόμιο

06.11.2026
Μόλις δοκιμάσεις αυτές τις πένες στο air fryer, θα τις φτιάχνεις συνέχεια
Food

Μόλις δοκιμάσεις αυτές τις πένες στο air fryer, θα τις φτιάχνεις συνέχεια

06.11.2026
Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΓΣ ΕΔΟΕΑΠ: Υπερψηφίστηκαν ηλεκτρονικά ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός-Συνέλευση χωρίς φυσική παρουσία των μελών

ΓΣ ΕΔΟΕΑΠ: Υπερψηφίστηκαν ηλεκτρονικά ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός-Συνέλευση χωρίς φυσική παρουσία των μελών

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Η αμυντική ισχύς δεν θέλει μόνο όπλα, θέλει και πολιτική βούληση

Η αμυντική ισχύς δεν θέλει μόνο όπλα, θέλει και πολιτική βούληση

Μπορεί μία εξέταση αίματος να αλλάξει το μέλλον της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου;

Μπορεί μία εξέταση αίματος να αλλάξει το μέλλον της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου;