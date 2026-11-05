Ποιος είπε ότι η τεχνολογία έχει ηλικία; Ο 102χρονος George και η 89χρονη Annie αποδεικνύουν το αντίθετο!

Τα σημειώματα της γιαγιάς, η επιλογή του μενού και η πρώτη παραγγελία που απέδειξε πως η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει χαρά σε κάθε ηλικία

Με μια ματιά 102χρονος και 89χρονη μαθαίνουν να παραγγέλνουν φαγητό online.

Η εγγονή τους δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, τα οποία έγιναν viral.

Η διαδικασία μάθησης περιλάμβανε σημειώσεις και ερωτήσεις από τη γιαγιά.

Η ιστορία αναδεικνύει τη διαγενεακή επικοινωνία και την επιθυμία για μάθηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι η τεχνολογία και οι σύγχρονες εφαρμογές παραγγελίας φαγητού ανήκουν αποκλειστικά στις νεότερες γενιές, τότε η ιστορία της Francesca Rietti και των αγαπημένων της παππούδων θα σε κάνει να χαμογελάσεις και να αναθεωρήσεις τελείως την άποψή σου. Ενώ οι περισσότεροι νέοι εξοικειώνονται με τα νέα smartphones και τα ψηφιακά εργαλεία μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι συχνά συναντούν εμπόδια που μοιάζουν ανυπέρβλητα. Ωστόσο, όταν υπάρχει η κατάλληλη διάθεση, η έμφυτη περιέργεια και ένας υπομονετικός δάσκαλος, τα ηλικιακά σύνορα εξαφανίζονται ακαριαία.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 102χρονος παππούς George και η 89χρονη γιαγιά Annie ζήτησαν από την εγγονή τους να τους μάθει να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες delivery για να παραγγέλνουν το αγαπημένο τους φαγητό. Η Francesca Rietti αποφάσισε να καταγράψει αυτή τη διαδρομή μάθησης σε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, προκαλώντας αληθινό κύμα ενθουσιασμού στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Επειδή τα iPhones του ζευγαριού ήταν παλαιότερης τεχνολογίας και δεν υποστήριζαν την εφαρμογή, τα μαθήματα ξεκίνησαν στον σταθερό υπολογιστή του σπιτιού, με τη γιαγιά Annie να κρατά σημειώσεις σε ένα τετράδιο με στυλό και να υποβάλλει συνεχώς ερωτήσεις.

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Η αυθεντική αντιμετώπιση, το χιούμορ και η δίψα των δύο ηλικιωμένων για μάθηση έκαναν τα βίντεο να γίνουν αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και θετικά σχόλια. Η ιστορία αυτή δεν έμεινε μόνο στην οθόνη, καθώς η Francesca Rietti βρίσκεται πλέον σε επαφή με ειδικούς για τη δημιουργία προγραμμάτων εκμάθησης που θα βοηθήσουν κι άλλους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με την ψηφιακή παραγγελία φαγητού.

Το πρώτο μάθημα και το σημειωματάριο της γιαγιάς Annie

Στο πρώτο βίντεο της σειράς, η Francesca Rietti κάθεται ανάμεσα στους δύο παππούδες της μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, εξηγώντας τους τη λειτουργία του φυλλομετρητή και την αναζήτηση καταστημάτων με φαγητό. Η εικόνα της γιαγιάς Annie να κρατά σημειώσεις με το στυλό στο χέρι συγκίνησε τους χρήστες, ενώ η ίδια αποδείχθηκε εξαιρετικά παρατηρητική όταν υπενθύμισε στην εγγονή της ότι η οθόνη του υπολογιστή ήταν αφής. Αφού περιηγήθηκαν στις επιλογές για πίτσα, σούσι και steak, αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα καλό εστιατόριο, μαθαίνοντας παράλληλα πώς να προσθέτουν πιάτα στο καλάθι και να υπολογίζουν το φιλοδώρημα.

Η μεγάλη στιγμή της παραγγελίας και το επιτυχημένο ραντεβού

Μετά την τεράστια απήχηση των πρώτων μαθημάτων, η οικογένεια συγκεντρώθηκε ξανά για να ολοκληρώσει την πρώτη της πραγματική παραγγελία φαγητού, αυτή τη φορά με τον 102χρονο παππού George στο τιμόνι του πληκτρολογίου. Ο παππούς επέλεξε τα steaks, τα ορεκτικά και τα επιδόρπια, διάβασε δυνατά την τελική παραγγελία και όρισε το φιλοδώρημα στο 10%, υποστηρίζοντας με χιούμορ ότι είναι η σωστή τιμή για διανομή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραγγελίας συνοδεύτηκε από τα πανηγυρικά σχόλια της γιαγιάς Annie, η οποία δήλωσε ενθουσιασμένη με την ευκολία της διαδικασίας, σφραγίζοντας ένα μοναδικό οικογενειακό δείπνο.

Ένα μάθημα αγάπης, υπομονής και επικοινωνίας των γενεών

Η τεράστια επιτυχία αυτών των βίντεο απέδειξε ότι το ενδιαφέρον του κοινού δεν εστίασε απλώς στην παραγγελία φαγητού, αλλά στην αξία της διαγενεακής επικοινωνίας και της υπομονής. Εκατοντάδες διανομείς, φοιτητές σχεδιασμού λογισμικού και απλοί χρήστες σχολίασαν πόσο συγκινήθηκαν, τονίζοντας ότι η ιστορία αυτή τους ώθησε να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους παππούδες. Η διάθεση των δύο ηλικιωμένων να μάθουν κάτι καινούργιο στα 102 και τα 89 τους χρόνια υπενθυμίζει ότι η επιθυμία για εξέλιξη δεν έχει ηλικία, αρκεί να υπάρχει δίπλα μας κάποιος διατεθειμένος να μας αφιερώσει χρόνο.

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