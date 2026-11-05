Beauty 05.11.2026

Πεντικιούρ τον χειμώνα; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις

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10 κομψές αποχρώσεις πεντικιούρ για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, από το βαθύ μπορντό μέχρι το σοκολατί και το midnight blue
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το πεντικιούρ δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, αλλά και για το φθινόπωρο/χειμώνα με ζεστές αποχρώσεις.
  • Κομψές επιλογές για χειμερινό πεντικιούρ περιλαμβάνουν σκούρο μπλε, μαύρο κεράσι, κεραμιδί και κλασικό κόκκινο.
  • Το μπορντό, οι σοκολατί αποχρώσεις και το ανθρακί είναι επίσης δημοφιλείς επιλογές για τη χειμερινή σεζόν.
  • Μεταλλικές αποχρώσεις, όπως το χρυσό, προσθέτουν λάμψη, ειδικά την περίοδο των γιορτών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι το πεντικιούρ είναι αποκλειστικά καλοκαιρινή υπόθεση; Μπορεί τους ζεστούς μήνες τα σανδάλια και τα ανοιχτά παπούτσια να αφήνουν τα πόδια μας σε πρώτο πλάνο, όμως η περιποίηση των νυχιών δεν χρειάζεται να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα όταν πέφτει η θερμοκρασία. Αντίθετα, το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι η ιδανική περίοδος για να πειραματιστούμε με πιο βαθιές, ζεστές και ιδιαίτερες αποχρώσεις.

chrome_pedicure
https://www.instagram.com/millymason_/

Άλλωστε, ένα περιποιημένο πεντικιούρ είναι μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση, ακόμη κι όταν περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας με ζεστές κάλτσες και κλειστά παπούτσια. Επιπλέον, οι γιορτινές έξοδοι, τα επίσημα καλέσματα και οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν πολλές ευκαιρίες για να φορέσουμε τα αγαπημένα μας πέδιλα ή τις ψηλοτάκουνες γόβες.

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Αυτή τη σεζόν, οι επιλογές δεν περιορίζονται στις κλασικές αποχρώσεις. Από το βαθύ μπλε και το μπορντό μέχρι το κεραμιδί και το διαχρονικό κόκκινο, υπάρχουν πολλές ιδέες για ένα κομψό χειμερινό πεντικιούρ.

1. Midnight blue

Το σκούρο μπλε είναι μία από τις πιο κομψές επιλογές για τους ψυχρότερους μήνες. Θυμίζει τον χειμωνιάτικο ουρανό και προσφέρει μια διακριτική εναλλακτική στο μαύρο. Μπορείς να επιλέξεις μια κρεμώδη, ομοιόμορφη υφή ή ένα βερνίκι με ανεπαίσθητη λάμψη για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Pexles
Pexles

2. Black cherry

Αν αγαπάς τις σκούρες αποχρώσεις, το μαύρο κεράσι είναι μια πρόταση που συνδυάζει το μπορντό με τις βαθιές καφέ και σχεδόν μαύρες αποχρώσεις. Έχει ένταση, θηλυκότητα και μια ιδιαίτερη πολυτέλεια, χωρίς να χρειάζεται περίπλοκο nail art.

https://www.instagram.com/mstudio_nyc/
https://www.instagram.com/mstudio_nyc/

3. Burnt orange

Οι αποχρώσεις του καμένου πορτοκαλί παραπέμπουν στα φύλλα των δέντρων και δημιουργούν μια ζεστή, γήινη αισθητική. Από το κεραμιδί μέχρι το βαθύ pumpkin orange, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσες θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα κόκκινα και καφέ.

https://www.instagram.com/chinatsu_joll/
https://www.instagram.com/chinatsu_joll/

4. Brick red

Το κεραμιδί είναι ιδανικό για ένα φθινοπωρινό πεντικιούρ με χαρακτήρα. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο κόκκινο και το πορτοκαλί, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει ιδιαίτερα κομψό. Ταιριάζει υπέροχα με ουδέτερα ρούχα, γήινες αποχρώσεις και χειμερινά σύνολα.

https://www.instagram.com/zrobsepazur/
https://www.instagram.com/zrobsepazur/

5. Κλασικό κόκκινο

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα και το κόκκινο είναι σίγουρα μία από αυτές. Φωτεινό, καθαρό και λαμπερό, μπορεί να συνοδεύσει τόσο τις καθημερινές εμφανίσεις όσο και τα πιο επίσημα looks. Είναι επίσης ιδανικό για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

https://www.instagram.com/veronakstudio/
https://www.instagram.com/veronakstudio/

6. Βουργουνδί

Το βαθύ μπορντό αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες αποχρώσεις του χειμώνα. Έχει έντονο χαρακτήρα, αλλά παραμένει διακριτικό και εκλεπτυσμένο. Είτε επιλέξεις μια πιο κόκκινη είτε μια πιο μωβ εκδοχή του, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά κομψό.

https://www.instagram.com/inbeautmag/
https://www.instagram.com/inbeautmag/

8. Σκούρο καφέ

Οι σοκολατί αποχρώσεις έχουν ξεχωριστή θέση στη χειμερινή παλέτα. Από το γάλακτος μέχρι το πολύ σκούρο espresso, το καφέ προσφέρει μια ήσυχη πολυτέλεια και ταιριάζει ιδανικά με τις ζεστές υφές και τα πλεκτά της εποχής.

https://www.instagram.com/esthetiquebelle.nails/
https://www.instagram.com/esthetiquebelle.nails/

9. Μεταλλικό χρυσό

Οι μεταλλικές αποχρώσεις βρίσκουν τη θέση τους στο χειμερινό πεντικιούρ, ειδικά όσο πλησιάζουν οι γιορτές. Το χρυσό μπορεί να φορεθεί σε ολόκληρη την επιφάνεια των νυχιών ή ως διακριτική λεπτομέρεια, χαρίζοντας λάμψη χωρίς υπερβολές.

10. Ανθρακί

Το ανθρακί αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσες δεν θέλουν να επιλέξουν μαύρο, αλλά αναζητούν μια εξίσου δυναμική απόχρωση. Είναι μοντέρνο, minimal και συνδυάζεται εύκολα με κάθε χρωματική παλέτα.

https://www.instagram.com/nail.culture.atl/
https://www.instagram.com/nail.culture.atl/

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