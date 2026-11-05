Cynthia Erivo: Ο ρόλος-έκπληξη στη νέα ταινία για τον Snoop Dogg και τον Tupac

Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί την Afeni Shakur στη νέα βιογραφική ταινία για τον Snoop Dogg που ετοιμάζει η Universal Pictures

Με μια ματιά Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί την Afeni Shakur, μητέρα του Tupac, σε νέα βιογραφική ταινία.

Η ταινία εστιάζει στον Snoop Dogg και περιλαμβάνει πλούσιο καστ ηθοποιών.

Η Afeni Shakur ήταν ακτιβίστρια και η σχέση της με τον Tupac ήταν στενή.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Craig Brewer, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cynthia Erivo είναι η επιλογή για να υποδυθεί την Afeni Shakur, τη μητέρα του Tupac Shakur, στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία που ετοιμάζει η Universal Pictures και εστιάζει στον Snoop Dogg. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το The Hollywood Reporter, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την επερχόμενη παραγωγή.

Η Cynthia Erivo θα ενταχθεί σε ένα πλούσιο καστ ηθοποιών, που περιλαμβάνει τους Jonathan Daviss, Myles Bullock, Lauren London, Camron Jones, Algee Smith, Tre Hale, Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne, Jonica Booth και SwayvoTwain.

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Η Afeni Shakur υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, γνωστή για τη δράση της ως πρώην μέλος των Black Panthers και ως πολιτική ακτιβίστρια. Η σχέση της με τον γιο της, Tupac Shakur, ήταν στενή και καθοριστική, με τον ίδιο να της αφιερώνει πολλά από τα τραγούδια του, συμπεριλαμβανομένου του πασίγνωστου «Dear Mama» του 1995. Λίγο μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο Tupac Shakur έχασε τη ζωή του στη Λας Βέγκας, γεγονός που συγκλόνισε τον κόσμο της μουσικής. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του γιου της, η Afeni Shakur ίδρυσε το Tupac Amaru Shakur Foundation, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν την κληρονομιά του. Η Afeni Shakur έφυγε από τη ζωή το 2016, σε ηλικία 69 ετών.

Στην ταινία, τον ρόλο του Snoop Dogg θα ερμηνεύσει ο Jonathan Daviss, γνωστός από τη σειρά «Outer Banks», ενώ ο Camron Jones, από το «Panic», θα αναλάβει τον ρόλο του Tupac Shakur. Ο SwayvoTwain, γιος των αείμνηστων καλλιτεχνών D’Angelo και Angie Stone, θα υποδυθεί τον Notorious B.I.G., σηματοδοτώντας τη συμμετοχή του στη μεγάλη οθόνη.

Επιπλέον, ο Myles Bullock θα εμφανιστεί ως Dr. Dre, ο Tre Hale ως Suge Knight, η Lauren London ως η μητέρα του Snoop, Beverly Tate, και η Laya DeLeon Hayes ως η σύζυγος του Snoop, Shante.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Craig Brewer, βρίσκεται ήδη σε παραγωγή στην Καλιφόρνια. Στους παραγωγούς συγκαταλέγονται ο ίδιος ο Snoop Dogg, ο πρόεδρος της Death Row Pictures, Sara Ramaker, καθώς και οι Allan Mandelbaum και Brian Grazer από την Imagine Entertainment, γνωστός για την παραγωγή του «8 Mile» με τον Eminem. Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται τον Αύγουστο του 2027.

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