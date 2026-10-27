Cinema 27.10.2026

Matthew Perry: Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix αποκαλύπτει την πιο σκοτεινή πλευρά της ζωής του

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Πίσω από το χιούμορ του Chandler Bing κρυβόταν ένας άνθρωπος που πάλευε για χρόνια με τον εθισμό και τις προσωπικές του δυσκολίες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Netflix κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry» για τη ζωή και τον εθισμό του ηθοποιού.
  • Η σειρά εστιάζει σε προσωπικές μαρτυρίες, αποφεύγοντας τις «θορυβώδεις» λεπτομέρειες και τις έρευνες.
  • Δεν εμφανίζονται οι συμπρωταγωνιστές του από το «Friends», αλλά άτομα που γνώρισαν τον Perry από κοντά.
  • Το ντοκιμαντέρ κρίνεται υπερβολικά εκτεταμένο, με την ουσία της ιστορίας να χάνεται.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry», μία τριμερή παραγωγή που επιχειρεί να εμβαθύνει στην πολυτάραχη ζωή και την πάλη του αγαπημένου ηθοποιού Matthew Perry με τον εθισμό. Παρόλο που η σειρά είναι ειλικρινής και προσπαθεί να αποφύγει την εκμετάλλευση της τραγικής του απώλειας, κρίνεται ως υπερβολικά εκτεταμένη, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία της ιστορίας του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια διαφορετική προσέγγιση στην αφήγηση

Σε αντίθεση με άλλες παραγωγές που εστιάζουν στην κωμική ιδιοφυΐα του Matthew Perry ή στη δράση γύρω από τον θάνατό του, το «The One About Matthew Perry» επιλέγει μια πιο διακριτική και προσωπική προσέγγιση. Η σκηνοθέτις Mary Robertson, γνωστή για το «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV», αποφεύγει τις «θορυβώδεις» λεπτομέρειες και τις αναφορές σε εγκληματικές έρευνες. Αντ’ αυτού, η σειρά επικεντρώνεται στις μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν τον Matthew Perry από κοντά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δεκαετούς μάχης του με τον εθισμό.

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Η απουσία συμπρωταγωνιστών και η εστίαση στους «άγνωστους»

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του ντοκιμαντέρ είναι η απουσία των συμπρωταγωνιστών του Matthew Perry από τη σειρά «Friends». Ούτε ένας από τους βασικούς ηθοποιούς της σειράς, όπως η Jennifer Aniston, ο Courteney Cox, ο Matt LeBlanc, η Lisa Kudrow ή ο David Schwimmer, δεν εμφανίζεται στην παραγωγή. Αυτή η επιλογή, αν και ίσως εσκεμμένη για να μην επισκιάσει την προσωπική ιστορία του Matthew Perry, αφήνει ένα κενό για πολλούς θεατές που περίμεναν να ακούσουν τις αναμνήσεις τους.

Αντ’ αυτών, η σειρά δίνει βήμα σε άτομα που δεν ανήκουν στον «φωτεινό» κόσμο του Χόλιγουντ, αλλά που είχαν ουσιαστική σχέση με τον Matthew Perry. Η Mia Perry Bowick, η μικρότερη αδερφή του Matthew Perry, η οποία επηρεάστηκε βαθιά από τις δυσκολίες του αδελφού της και ακολούθησε το επάγγελμα της ψυχοθεραπεύτριας, μοιράζεται συγκλονιστικές προσωπικές στιγμές. Επίσης, φίλοι από τα πρώτα του βήματα στο Λος Άντζελες, όπως ο Roger Castillo και ο David Pressman, καθώς και πρώην σύντροφοι που δεν είναι ευρέως γνωστοί, όπως η René Ashton, προσφέρουν μια πιο «γήινη» και ειλικρινή ματιά στη ζωή του.

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Η πάλη με τον εθισμό στο επίκεντρο

Το ντοκιμαντέρ δεν ωραιοποιεί την κατάσταση του Matthew Perry, αλλά παρουσιάζει την αλήθεια για την πάλη του με τον εθισμό. Η σειρά εξετάζει πώς η φήμη και ο πλούτος, ακόμη και εκατομμύρια δολάρια, δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν τα «μοχθηρά δαιμόνια» του εθισμού. Το κύριο μήνυμα που επιδιώκει να περάσει η Mary Robertson είναι η δυσκολία του να προσπαθείς συνεχώς για κάποιον που αγαπάς, χωρίς όμως να μπορείς να τον σώσεις από τον εαυτό του.

Matthew Perry
https://www.instagram.com/mattyperry4/

Υπερβολική επέκταση και χαμένες ευκαιρίες

Παρά την ειλικρίνεια και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζεται το θέμα, το ντοκιμαντέρ κρίνεται ως υπερβολικά εκτεταμένο. Η μετατροπή μιας δυνητικά ισχυρής, ωριαίας ταινίας σε μια τριμερή σειρά, αφήνει την εντύπωση ότι η ουσία της ιστορίας «χάνεται» ανάμεσα σε λιγότερο ενδιαφέρον υλικό. Η επανάληψη γνωστών ιστοριών από talk shows και η συμπερίληψη γενικών σχολίων για την επιτυχία του «Friends» και το ταλέντο του Matthew Perry, μοιάζουν περιττές.

Matthew Perry
https://www.instagram.com/mattyperry4/

Θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί ένα πιο περιεκτικό και οξυδερκές ντοκιμαντέρ, εστιάζοντας αποκλειστικά στις άγνωστες πτυχές της ζωής του Matthew Perry και στις συγκλονιστικές μαρτυρίες των ανθρώπων που τον γνώρισαν βαθιά. Ωστόσο, η σειρά «The One About Matthew Perry» παραμένει μια συγκινητική, αν και ατελής, προσπάθεια να τιμηθεί η μνήμη ενός αγαπημένου ηθοποιού και να φωτιστεί η σκληρή πραγματικότητα του εθισμού.

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Matthew Perry netflix
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