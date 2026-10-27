Cinema 27.10.2026

«Clayface»: Η ταινία τρόμου που σαρώνει το παγκόσμιο box office με 43 εκατομμύρια δολάρια

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Η νέα ταινία τρόμου της DC κατέκτησε την κορυφή του παγκόσμιου box office με εισπράξεις 43 εκατομμυρίων δολαρίων
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ταινία τρόμου «Clayface» έκανε πρεμιέρα με 43 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατακτώντας την κορυφή του box office.
  • Η ταινία έχει χαμηλό κόστος παραγωγής (44 εκατομμύρια δολάρια) και έλαβε θετική βαθμολογία A- από το κοινό.
  • Οι επικεφαλής της DC, Gunn και Safran, φέρονται να σοκαρίστηκαν από τις σκηνές της ταινίας κατά την πρώτη προβολή.
  • Το «Clayface» ξεπέρασε σε εισπράξεις το «Other Mommy» σε διεθνείς αγορές, αλλά υστέρησε σε κάποιες άλλες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή κινηματογραφική χρονιά βρίσκει την Paramount Skydance, τη νέα δύναμη που προέκυψε από τη συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros. Discovery, να σημειώνει μια εντυπωσιακή πορεία, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του παγκόσμιου box office. Το κατόρθωμα αυτό επιτεύχθηκε χάρη στο ντεμπούτο της ταινίας τρόμου «Clayface», η οποία απέσπασε συνολικά 43 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η επιτυχία του «Clayface» και η στρατηγική της Skydance

Παρόλο που οι αρχικές προσδοκίες για το άνοιγμα της ταινίας «Clayface» ήταν ελαφρώς υψηλότερες, φτάνοντας τα 45 εκατομμύρια δολάρια, οι εισπράξεις των 43 εκατομμυρίων κρίνονται ως εξαιρετικά θετικές, δεδομένου του σχετικά χαμηλού κόστους παραγωγής της ταινίας (44 εκατομμύρια δολάρια, προ κινήσεων μάρκετινγκ και προώθησης). Η ταινία, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα και «αηδιαστικά» στοιχεία τρόμου, απέσπασε ένα εξαιρετικό A- από το κοινό, κάτι που αποτελεί σπάνια διάκριση για το είδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικεφαλής της DC, James Gunn και Peter Safran, φέρονται να είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους κατά την πρώτη προβολή της ταινίας, σοκαρισμένοι από τις σκηνές της, γεγονός που φαίνεται να έχει ενθουσιάσει τους φαν και τους σινεμάφιλ.

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Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Clayface» κατάφερε να ξεπεράσει τις αρχικές επιδόσεις του Other Mommy της Blumhouse Atomic Monster, η οποία είχε ανοίξει με 45,6 εκατομμύρια δολάρια. Συγκεκριμένα, το «Clayface» απέσπασε 19 εκατομμύρια δολάρια από 76 διεθνείς αγορές, ενώ το Other Mommy είχε συγκεντρώσει 17,8 εκατομμύρια δολάρια από 50 αγορές. Στην εγχώρια αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, το «Clayface» κατέκτησε την πρώτη θέση με 24 εκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας πίσω το ντοκιμαντέρ You Can See Everything, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του.

Διεθνείς επιδόσεις και συγκρίσεις

Σε σύγκριση με το Other Mommy, το «Clayface» σημείωσε καλύτερες επιδόσεις σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (2,6 εκατομμύρια δολάρια), η Αυστραλία (1,3 εκατομμύρια δολάρια), η Γαλλία (1,2 εκατομμύρια δολάρια) και η Βραζιλία (879.000 δολάρια). Ωστόσο, υστέρησε σε αγορές όπως το Μεξικό, η Ιταλία, η Ισπανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και η Ταϊβάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Clayface» άνοιξε στη Γερμανία με 593.000 δολάρια και στη Νότια Κορέα με 589.000 δολάρια, αγορές όπου το Other Mommy δεν είχε προλάβει να κυκλοφορήσει ακόμα.

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Το ντοκιμαντέρ You Can See Everything

Στο μεταξύ, το ντοκιμαντέρ You Can See Everything, σε σκηνοθεσία Nathan Fielder και Lance Oppenheim, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο εξωτερικό στις 12 Νοεμβρίου στην Αυστραλία και στις 20 Νοεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω της A24. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Palace Cinemas στην Αυστραλία έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ προπωλήσεων εισιτηρίων για την ταινία, ξεπερνώντας ακόμη και το Taylor Swift: Eras Tour.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Άλλες ταινίες στο παγκόσμιο box office

Στην τρίτη θέση του παγκόσμιου box office βρίσκεται το Street Fighter, με εισπράξεις 16,8 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δεύτερη εβδομάδα προβολής του, φτάνοντας συνολικά τα 76,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία, παρά τη σημαντική πτώση 72% στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, διατήρησε τη δυναμική της σε διεθνές επίπεδο, με καλές επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Γαλλία, το Μεξικό και τη Γερμανία.

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Η ταινία κινουμένων σχεδίων Wildwood της Laika έκανε ντεμπούτο με 11,3 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια από 11 διεθνείς αγορές, φτάνοντας συνολικά τα 14,3 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία αναμένεται να έχει καλές επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Τέλος, το Resident Evil της Sony/Constantin σημείωσε 13,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στην έκτη εβδομάδα προβολής του, φτάνοντας συνολικά τα 384,5 εκατομμύρια δολάρια, με την Κίνα να συνεισφέρει 65 εκατομμύρια δολάρια. Το Verity της Amazon MGM Studios συμπλήρωσε 10,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, φτάνοντας το συνολικό άθροισμα στα 162,7 εκατομμύρια δολάρια, με τη Νότια Κορέα να καταγράφει το μεγαλύτερο άνοιγμα για μεταφορά έργου της Colleen Hoover.

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