Ο Tim Burton και ο Kazuo Ishiguro ετοιμάζουν μια μυστική κινηματογραφική συνεργασία

Ο εκκεντρικός σκηνοθέτης και ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια πρωτότυπη κινηματογραφική ιστορία

Με μια ματιά Ο Tim Burton και ο Kazuo Ishiguro συνεργάζονται για μια νέα, πρωτότυπη ταινία.

Ο Ishiguro θα γράψει το σενάριο, ενώ ο Burton θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται στην Ιαπωνία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Jenna Ortega πιθανόν να πρωταγωνιστεί, καθώς συνδέει τους δύο δημιουργούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον κινηματογράφο, ορισμένες συνεργασίες προκαλούν ενθουσιασμό πριν καν ακουστεί το πρώτο «κλακέτα». Η είδηση ότι ο Tim Burton και ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Kazuo Ishiguro ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια νέα ταινία είναι αναμφίβολα μία από αυτές.

Από τη μία πλευρά, έχουμε τον αρχιτέκτονα του σκοτεινού παραμυθιού, του γοτθικού σουρεαλισμού και της εκκεντρικής αισθητικής. Από την άλλη, έναν λογοτέχνη που διακρίνεται για το διακριτικό συναισθηματικό βάθος, την εσωτερικότητα και τη βαθιά εξερεύνηση της μνήμης. Η συνάντησή τους στη μεγάλη οθόνη υπόσχεται ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα που δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της βιομηχανίας, οι δύο δημιουργοί βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης μιας πρωτότυπης ταινίας. Ο σχεδιασμός θέλει τον Ishiguro να υπογράφει το σενάριο, το οποίο δεν βασίζεται σε κάποιο από τα ήδη δημοσιευμένα βιβλία του, και τον Burton να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Αν και δεν έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, υπάρχει ένας ενδιαφέρων «συνδετικός κρίκος» ανάμεσά τους: η ηθοποιός Jenna Ortega. Η Ortega πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Ishiguro «Η Κλάρα και ο Ήλιος», ενώ παράλληλα αποτελεί τη μούσα του Burton στη δημοφιλή σειρά Wednesday. Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο αν η νεαρή σταρ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη γνωριμία των δύο δημιουργών.

Το υπόβαθρο της ιστορίας

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατιούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, όπως συνηθίζεται στις παραγωγές του Burton, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιστορία θα εκτυλίσσεται στην Ιαπωνία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο προσφέρει το ιδανικό υπόβαθρο για να συνδυαστεί η ικανότητα του Ishiguro στην αποτύπωση των συλλογικών τραυμάτων και της απώλειας με την ιδιόμορφη, ατμοσφαιρική σκηνοθετική ματιά του Burton.

Πότε να την περιμένουμε;

Η ταινία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος διανομέας, ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε το cast (αν και πολλοί θεωρούν σχεδόν βέβαιη τη συμμετοχή της Jenna Ortega).

Όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά μέχρι να δούμε τα πρώτα πλάνα, όμως η προοπτική αυτής της δημιουργικής συνάντησης είναι ήδη αρκετή για να κρατήσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ στα ύψη.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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