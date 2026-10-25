Screen News 25.10.2026

Ο Tim Burton και ο Kazuo Ishiguro ετοιμάζουν μια μυστική κινηματογραφική συνεργασία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο εκκεντρικός σκηνοθέτης και ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια πρωτότυπη κινηματογραφική ιστορία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Tim Burton και ο Kazuo Ishiguro συνεργάζονται για μια νέα, πρωτότυπη ταινία.
  • Ο Ishiguro θα γράψει το σενάριο, ενώ ο Burton θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.
  • Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται στην Ιαπωνία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Η Jenna Ortega πιθανόν να πρωταγωνιστεί, καθώς συνδέει τους δύο δημιουργούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον κινηματογράφο, ορισμένες συνεργασίες προκαλούν ενθουσιασμό πριν καν ακουστεί το πρώτο «κλακέτα». Η είδηση ότι ο Tim Burton και ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Kazuo Ishiguro ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια νέα ταινία είναι αναμφίβολα μία από αυτές.

Λογότυπο της σειράς Wednesday του Netflix από τον επίσημο λογαριασμό της παραγωγής στο Instagram.
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Από τη μία πλευρά, έχουμε τον αρχιτέκτονα του σκοτεινού παραμυθιού, του γοτθικού σουρεαλισμού και της εκκεντρικής αισθητικής. Από την άλλη, έναν λογοτέχνη που διακρίνεται για το διακριτικό συναισθηματικό βάθος, την εσωτερικότητα και τη βαθιά εξερεύνηση της μνήμης. Η συνάντησή τους στη μεγάλη οθόνη υπόσχεται ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα που δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς.

Διάβασε επίσης: Η Zendaya ενώνει τις δυνάμεις της με τον Alex Garland για ένα νέο sci-fi project

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της βιομηχανίας, οι δύο δημιουργοί βρίσκονται στη φάση ανάπτυξης μιας πρωτότυπης ταινίας. Ο σχεδιασμός θέλει τον Ishiguro να υπογράφει το σενάριο, το οποίο δεν βασίζεται σε κάποιο από τα ήδη δημοσιευμένα βιβλία του, και τον Burton να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

kazuko_isigiro
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και δεν έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, υπάρχει ένας ενδιαφέρων «συνδετικός κρίκος» ανάμεσά τους: η ηθοποιός Jenna Ortega. Η Ortega πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Ishiguro «Η Κλάρα και ο Ήλιος», ενώ παράλληλα αποτελεί τη μούσα του Burton στη δημοφιλή σειρά Wednesday. Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο αν η νεαρή σταρ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη γνωριμία των δύο δημιουργών.

Το υπόβαθρο της ιστορίας

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατιούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, όπως συνηθίζεται στις παραγωγές του Burton,  οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιστορία θα εκτυλίσσεται στην Ιαπωνία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σκηνή από το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, όπου ένα αγόρι κοιτάζει τον σκύλο του.
IMDB

Το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο προσφέρει το ιδανικό υπόβαθρο για να συνδυαστεί η ικανότητα του Ishiguro στην αποτύπωση των συλλογικών τραυμάτων και της απώλειας με την ιδιόμορφη, ατμοσφαιρική σκηνοθετική ματιά του Burton.

Πότε να την περιμένουμε;

Η ταινία βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος διανομέας, ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε το cast (αν και πολλοί θεωρούν σχεδόν βέβαιη τη συμμετοχή της Jenna Ortega).

Μια σκηνή από το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας με τον Τζακ Σκελετόρου να δίνει δώρο σε ένα παιδί δίπλα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο.
IMDB

Όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά μέχρι να δούμε τα πρώτα πλάνα, όμως η προοπτική αυτής της δημιουργικής συνάντησης είναι ήδη αρκετή για να κρατήσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ στα ύψη.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kazuo Ishiguro Tim Burton ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το παραδοσιακό σνακ που είχε ξεχαστεί και τώρα επιστρέφει δυναμικά – Γιατί αξίζει να τρως λούπινα

Το παραδοσιακό σνακ που είχε ξεχαστεί και τώρα επιστρέφει δυναμικά – Γιατί αξίζει να τρως λούπινα

24.10.2026
Επόμενο
Η Taylor Swift απέναντι στους θρύλους της μουσικής: Το «Showgirl» μπαίνει σε μια ιστορική λίστα του Billboard

Η Taylor Swift απέναντι στους θρύλους της μουσικής: Το «Showgirl» μπαίνει σε μια ιστορική λίστα του Billboard

25.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

4 films που έγιναν viral πριν καν κυκλοφορήσουν
Cinema

4 films που έγιναν viral πριν καν κυκλοφορήσουν

24.10.2026
Ποιο cartoon του Netflix έχει «τρελάνει» σκύλους και γάτες – Τι υποστηρίζει η επιστήμη
Cinema

Ποιο cartoon του Netflix έχει «τρελάνει» σκύλους και γάτες – Τι υποστηρίζει η επιστήμη

24.10.2026
Πάνω από 1,2 δις λεπτά προβολής για την «Carrie»: Η σειρά που «σαρώνει» στο Prime Video
Cinema

Πάνω από 1,2 δις λεπτά προβολής για την «Carrie»: Η σειρά που «σαρώνει» στο Prime Video

23.10.2026
Alexander Skarsgård: Η νέα του ταινία «Wicker» κάνει θραύση στο διαδίκτυο
Cinema

Alexander Skarsgård: Η νέα του ταινία «Wicker» κάνει θραύση στο διαδίκτυο

23.10.2026
Το HBO ρίχνει «εκατομμύρια» στη νέα σειρά για τον Harry Potter – Πόσο κοστίζει κάθε επεισόδιο
Cinema

Το HBO ρίχνει «εκατομμύρια» στη νέα σειρά για τον Harry Potter – Πόσο κοστίζει κάθε επεισόδιο

23.10.2026
Ο επόμενος James Bond βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποκάλυψη
Cinema

Ο επόμενος James Bond βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποκάλυψη

23.10.2026
Η Disney ετοιμάζει την επιστροφή του «Halloweentown» 20 χρόνια μετά το φινάλε
Cinema

Η Disney ετοιμάζει την επιστροφή του «Halloweentown» 20 χρόνια μετά το φινάλε

23.10.2026
Το νέο trailer του «The Rings of Power» υπόσχεται χάος, δράκους και μια επική σύγκρουση
Cinema

Το νέο trailer του «The Rings of Power» υπόσχεται χάος, δράκους και μια επική σύγκρουση

23.10.2026
Η Julianne Moore τιμήθηκε με το Lifetime Achievement και το Hollywood υποκλίθηκε!
Cinema

Η Julianne Moore τιμήθηκε με το Lifetime Achievement και το Hollywood υποκλίθηκε!

23.10.2026
Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη