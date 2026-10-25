Μουσικά Νέα 25.10.2026

Η Taylor Swift απέναντι στους θρύλους της μουσικής: Το «Showgirl» μπαίνει σε μια ιστορική λίστα του Billboard

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Taylor Swift γίνεται η μοναδική καλλιτέχνιδα με περισσότερα από 1 άλμπουμ που έχουν παραμείνει τουλάχιστον 15 εβδομάδες στην κορυφή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift παραμένει 15 εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200.
  • Η Taylor Swift είναι η μοναδική καλλιτέχνης με πολλαπλά άλμπουμ άνω των 15 εβδομάδων στην κορυφή του chart.
  • Το άλμπουμ αυτό είναι το 30ο στην ιστορία του Billboard 200 που επιτυγχάνει αυτή την επίδοση.
  • Η επιτυχία αυτή εντάσσει την Swift δίπλα σε θρύλους όπως Michael Jackson και Adele.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και να γράφει ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Το τελευταίο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl», έχει καταφέρει να παραμείνει στην κορυφή του δημοφιλούς αμερικανικού chart Billboard 200 για 15 συνεχόμενες εβδομάδες. Αυτή η επιτυχία το καθιστά το 30ο άλμπουμ στην 70χρονη ιστορία του chart που επιτυγχάνει κάτι τέτοιο, ενώ παράλληλα η Taylor Swift γίνεται η μοναδική καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να έχει πολλαπλά άλμπουμ με τουλάχιστον 15 εβδομάδες παραμονής στην πρώτη θέση.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η επίδοση του «The Life of a Showgirl» είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστούμε ότι η Taylor Swift βρίσκεται ήδη πολλά χρόνια στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Το άλμπουμ αυτό, που είναι το 12ο στούντιο άλμπουμ της (χωρίς να υπολογίζονται οι επανηχογραφημένες εκδόσεις «Taylor’s Version»), κατάφερε να παραμείνει στο Νο. 1 για 15 εβδομάδες, ένα επίτευγμα που σπάνια βλέπουμε, ειδικά για καλλιτέχνες που έχουν διαγράψει ήδη μια μακρά πορεία.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ των The Beatles στο Billboard 200

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο στούντιο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department», είχε επίσης σημειώσει τεράστια επιτυχία, παραμένοντας στο Νο. 1 για 17 εβδομάδες. Το γεγονός ότι η Taylor Swift κατάφερε να επαναλάβει αυτό το θρίαμβο με δύο συνεχόμενα στούντιο άλμπουμ, και μάλιστα σε αυτό το «βάθος» της καριέρας της, αποτελεί απόδειξη της αδιαμφισβήτητης δυναμικής της και της απήχησης που έχει το μουσικό της έργο στο κοινό.

taylor_swift_enchore
https://www.instagram.com/taylorswift

Άλμπουμ που Έγραψαν Ιστορία στο Billboard 200

Η λίστα των άλμπουμ που έχουν παραμείνει για 15 ή περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 είναι εντυπωσιακή και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα της μουσικής ιστορίας. Κάποια από αυτά είναι:

  • «West Side Story» (Movie Soundtrack): 54 εβδομάδες στο Νο. 1. Η κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ του Leonard Bernstein και Stephen Sondheim, που κέρδισε 10 Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Φιλμ, έκανε το soundtrack του να κυριαρχήσει στα charts.
  • Michael Jackson, «Thriller»: 37 εβδομάδες στο Νο. 1. Το αριστούργημα του King of Pop, που σάρωσε τα βραβεία Grammy, παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών.
  • Harry Belafonte, «Calypso»: 31 εβδομάδες στο Νο. 1. Το άλμπουμ αυτό, που έφερε την αφρο-καραϊβική μουσική στην πρώτη γραμμή, ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Harry Belafonte.
  • Fleetwood Mac, «Rumours»: 31 εβδομάδες στο Νο. 1. Το εμβληματικό άλμπουμ του συγκροτήματος, που κέρδισε Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα.
  • Adele, «21»: 24 εβδομάδες στο Νο. 1. Η Adele κατέκτησε τον κόσμο με το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, κερδίζοντας πολλαπλά Grammy.
  • Whitney Houston, «The Bodyguard» (Movie Soundtrack): 20 εβδομάδες στο Νο. 1. Η φωνή της Whitney Houston και η ταινία που πρωταγωνίστησε, δημιούργησαν ένα soundtrack που έσπασε κάθε ρεκόρ.
Η Taylor Swift τραγουδάει με εντυπωσιακή μωβ τουαλέτα σε σκηνή με φόντο αμερικανικό ποδόσφαιρο.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Ειδικές περιπτώσεις

Η λίστα των άλμπουμ που έχουν παραμείνει για 15 ή περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200, περιλαμβάνει και κάποιες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν διευκρίνισης:

  • The Beatles, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»: Αν και το 12ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος στις ΗΠΑ, ήταν το όγδοο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Capitol Records, η αμερικανική τους εταιρεία, είχε δημιουργήσει επιπλέον άλμπουμ για την αμερικανική αγορά.
  • Bee Gees, «Saturday Night Fever» (Movie Soundtrack): Παρόλο που το άλμπουμ κυριαρχείται από τις επιτυχίες των Bee Gees, η Billboard το κατέταξε ως «Various Artists», καθώς οι Bee Gees είχαν κυκλοφορήσει 14 προηγούμενα στούντιο άλμπουμ, εκ των οποίων τα 12 διεθνώς.
https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η επιτυχία της Taylor Swift με το «The Life of a Showgirl» δεν είναι μόνο μια προσωπική της νίκη, αλλά και μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης της μουσικής να αγγίζει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Billboard Chart Taylor Swift
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Tim Burton και ο Kazuo Ishiguro ετοιμάζουν μια μυστική κινηματογραφική συνεργασία

Ο Tim Burton και ο Kazuo Ishiguro ετοιμάζουν μια μυστική κινηματογραφική συνεργασία

25.10.2026
Επόμενο
Sunday reset routine: Το πλάνο της Κυριακής που σου εξασφαλίζει μια εβδομάδα χωρίς άγχος

Sunday reset routine: Το πλάνο της Κυριακής που σου εξασφαλίζει μια εβδομάδα χωρίς άγχος

25.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το club των 100 hits έχει μόλις 25 μέλη – Ποιοι stars κατάφεραν να μπουν στη λίστα του Billboard
Μουσικά Νέα

Το club των 100 hits έχει μόλις 25 μέλη – Ποιοι stars κατάφεραν να μπουν στη λίστα του Billboard

25.10.2026
Από τα 90s μέχρι σήμερα: 10 τραγούδια που έγιναν «η φωνή» αγαπημένων σειρών
Μουσικά Νέα

Από τα 90s μέχρι σήμερα: 10 τραγούδια που έγιναν «η φωνή» αγαπημένων σειρών

24.10.2026
Ποιος θα αναδειχθεί «Producer of the Year» στα Grammy 2027; Τα ονόματα που ξεχωρίζουν
Μουσικά Νέα

Ποιος θα αναδειχθεί «Producer of the Year» στα Grammy 2027; Τα ονόματα που ξεχωρίζουν

24.10.2026
«Pump it»: Πώς το hit των των Black Eyed Peas συνεχίζει να γράφει ιστορία 20 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

«Pump it»: Πώς το hit των των Black Eyed Peas συνεχίζει να γράφει ιστορία 20 χρόνια μετά

24.10.2026
Η Christina Aguilera και η Chappell Roan μαζί στη σκηνή: Η εμφάνιση-έκπληξη με το «Beautiful»
Μουσικά Νέα

Η Christina Aguilera και η Chappell Roan μαζί στη σκηνή: Η εμφάνιση-έκπληξη με το «Beautiful»

23.10.2026
Ο capétte επιστρέφει με το «FILA ME» και μάς βάζει στον κόσμο της «ANHEDONIA»
Μουσικά Νέα

Ο capétte επιστρέφει με το «FILA ME» και μάς βάζει στον κόσμο της «ANHEDONIA»

23.10.2026
«Γένους Θηλυκού»: Η Καίτη Γαρμπή «δίνει νέα ζωή» σε 10 μεγάλες επιτυχίες του Φοίβου
Μουσικά Νέα

«Γένους Θηλυκού»: Η Καίτη Γαρμπή «δίνει νέα ζωή» σε 10 μεγάλες επιτυχίες του Φοίβου

23.10.2026
«The Chain»: Πότε κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ των Fleetwood Mac με το αδημοσίευτο υλικό
Μουσικά Νέα

«The Chain»: Πότε κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ των Fleetwood Mac με το αδημοσίευτο υλικό

23.10.2026
Ο Ricky Martin και ο PEDRO SAMPAIO ξεσηκώνουν το Rio de Janeiro με το «pikito pikito»
Μουσικά Νέα

Ο Ricky Martin και ο PEDRO SAMPAIO ξεσηκώνουν το Rio de Janeiro με το «pikito pikito»

23.10.2026
Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη