«Pump it»: Πώς το hit των των Black Eyed Peas συνεχίζει να γράφει ιστορία 20 χρόνια μετά

Το «Pump it» συνεχίζει να ακούγεται και να γίνεται viral 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, φτάνοντας το 1 δισ views

Με μια ματιά Το τραγούδι «Pump it» των Black Eyed Peas ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.

Είναι το τέταρτο music video του συγκροτήματος που φτάνει αυτό το milestone.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2005 από το άλμπουμ «Monkey Business» και έγινε μεγάλο hit.

Το «Pump it» έχει αποκτήσει νέα ζωή με remixes και εμφανίσεις του συγκροτήματος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πάνω από 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Pump it» των The Black Eyed Peas συνεχίζει να αποδεικνύει ότι κάποια hits δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Το iconic τραγούδι του 2005 μπήκε πλέον στο Billion Views Club του YouTube, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο views.

Το «Pump it» είναι το τέταρτο music video του συγκροτήματος που φτάνει σε αυτό το milestone, μετά τα «Where is the love?», «RITMO» με τον J Balvin και «My humps», που έγινε επίσης μέλος του Billion Views Club τον περασμένο Ιούλιο.

Διάβασε επίσης: «My Humps»: Το αμφιλεγόμενο hit των Black Eyed Peas που μετά από 20 χρόνια μπήκε στα charts

Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ «Monkey Business» και ξεχώρισε αμέσως χάρη στον εκρηκτικό ήχο του. Με sample από το «Misirlou» του Dick Dale, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της εποχής του και έφτασε μέχρι το Νο.18 του Billboard Hot 100.

Το «Pump it» απέκτησε νέα ζωή και μέσα στα χρόνια, με το remix «Pump It Harder», αλλά και την EDM εκδοχή «Pump It Louder» του Tiësto το 2022. Παράλληλα, η εμφάνιση των The Black Eyed Peas στο Super Bowl halftime show το 2011 έφερε ξανά το τραγούδι στο προσκήνιο.

Φυσικά, η ιστορία του group άλλαξε μετά την αποχώρηση της Fergie το 2018, όταν οι will.i.am, Taboo και Apl.de.Ap συνέχισαν ως trio. Ωστόσο, το 2026 οι fans είδαν ξανά την κλασική σύνθεση μαζί στη σκηνή, όταν η Fergie ενώθηκε με το συγκρότημα σε surprise εμφάνιση στα American Music Awards.

Με το «Pump it» να ξεπερνά πλέον το 1 δισ. views, οι The Black Eyed Peas αποδεικνύουν πως ένα πραγματικό 00s hit μπορεί να επιστρέφει ξανά και ξανά στα trends και να βρίσκει νέο κοινό, ακόμη και δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Διάβασε επίσης: