Μουσική 24.10.2026

«Pump it»: Πώς το hit των των Black Eyed Peas συνεχίζει να γράφει ιστορία 20 χρόνια μετά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Pump it» συνεχίζει να ακούγεται και να γίνεται viral 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, φτάνοντας το 1 δισ views
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Pump it» των Black Eyed Peas ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
  • Είναι το τέταρτο music video του συγκροτήματος που φτάνει αυτό το milestone.
  • Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2005 από το άλμπουμ «Monkey Business» και έγινε μεγάλο hit.
  • Το «Pump it» έχει αποκτήσει νέα ζωή με remixes και εμφανίσεις του συγκροτήματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πάνω από 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Pump it» των The Black Eyed Peas συνεχίζει να αποδεικνύει ότι κάποια hits δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Το iconic τραγούδι του 2005 μπήκε πλέον στο Billion Views Club του YouTube, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο views.

Οι Black Eyed Peas σε promo φωτογράφιση
Το συγκρότημα των Black Eyed Peas ποζάρει με φουτουριστικό στυλ.

Το «Pump it» είναι το τέταρτο music video του συγκροτήματος που φτάνει σε αυτό το milestone, μετά τα «Where is the love?», «RITMO» με τον J Balvin και «My humps», που έγινε επίσης μέλος του Billion Views Club τον περασμένο Ιούλιο.

Διάβασε επίσης: «My Humps»: Το αμφιλεγόμενο hit των Black Eyed Peas που μετά από 20 χρόνια μπήκε στα charts

Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ «Monkey Business» και ξεχώρισε αμέσως χάρη στον εκρηκτικό ήχο του. Με sample από το «Misirlou» του Dick Dale, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της εποχής του και έφτασε μέχρι το Νο.18 του Billboard Hot 100.

Το συγκρότημα Black Eyed Peas σε ομαδική φωτογραφία.
Οι Black Eyed Peas σε μια κλασική promo φωτογραφία από τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Το «Pump it» απέκτησε νέα ζωή και μέσα στα χρόνια, με το remix «Pump It Harder», αλλά και την EDM εκδοχή «Pump It Louder» του Tiësto το 2022. Παράλληλα, η εμφάνιση των The Black Eyed Peas στο Super Bowl halftime show το 2011 έφερε ξανά το τραγούδι στο προσκήνιο.

Το συγκρότημα Black Eyed Peas σε φωτογράφιση.
Τα μέλη των Black Eyed Peas ποζάρουν σε στούντιο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000.

Φυσικά, η ιστορία του group άλλαξε μετά την αποχώρηση της Fergie το 2018, όταν οι will.i.am, Taboo και Apl.de.Ap συνέχισαν ως trio. Ωστόσο, το 2026 οι fans είδαν ξανά την κλασική σύνθεση μαζί στη σκηνή, όταν η Fergie ενώθηκε με το συγκρότημα σε surprise εμφάνιση στα American Music Awards.

Το συγκρότημα Black Eyed Peas σε στούντιο φωτογράφιση.
Τα μέλη των Black Eyed Peas ποζάρουν με φουτουριστικό στυλ.

Με το «Pump it» να ξεπερνά πλέον το 1 δισ. views, οι The Black Eyed Peas αποδεικνύουν πως ένα πραγματικό 00s hit μπορεί να επιστρέφει ξανά και ξανά στα trends και να βρίσκει νέο κοινό, ακόμη και δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

The Black Eyed Peas ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μαμαδίστικο κόλπο που μπορεί να σε βοηθήσει όταν η αϋπνία χτυπάει την πόρτα

Το μαμαδίστικο κόλπο που μπορεί να σε βοηθήσει όταν η αϋπνία χτυπάει την πόρτα

23.10.2026
Επόμενο
Ποιο cartoon του Netflix έχει «τρελάνει» σκύλους και γάτες – Τι υποστηρίζει η επιστήμη

Ποιο cartoon του Netflix έχει «τρελάνει» σκύλους και γάτες – Τι υποστηρίζει η επιστήμη

24.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Από τα 90s μέχρι σήμερα: 10 τραγούδια που έγιναν «η φωνή» αγαπημένων σειρών
Μουσικά Νέα

Από τα 90s μέχρι σήμερα: 10 τραγούδια που έγιναν «η φωνή» αγαπημένων σειρών

24.10.2026
Ποιος θα αναδειχθεί «Producer of the Year» στα Grammy 2027; Τα ονόματα που ξεχωρίζουν
Μουσικά Νέα

Ποιος θα αναδειχθεί «Producer of the Year» στα Grammy 2027; Τα ονόματα που ξεχωρίζουν

24.10.2026
Η Christina Aguilera και η Chappell Roan μαζί στη σκηνή: Η εμφάνιση-έκπληξη με το «Beautiful»
Μουσικά Νέα

Η Christina Aguilera και η Chappell Roan μαζί στη σκηνή: Η εμφάνιση-έκπληξη με το «Beautiful»

23.10.2026
Ο capétte επιστρέφει με το «FILA ME» και μάς βάζει στον κόσμο της «ANHEDONIA»
Μουσικά Νέα

Ο capétte επιστρέφει με το «FILA ME» και μάς βάζει στον κόσμο της «ANHEDONIA»

23.10.2026
«Γένους Θηλυκού»: Η Καίτη Γαρμπή «δίνει νέα ζωή» σε 10 μεγάλες επιτυχίες του Φοίβου
Μουσικά Νέα

«Γένους Θηλυκού»: Η Καίτη Γαρμπή «δίνει νέα ζωή» σε 10 μεγάλες επιτυχίες του Φοίβου

23.10.2026
«The Chain»: Πότε κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ των Fleetwood Mac με το αδημοσίευτο υλικό
Μουσικά Νέα

«The Chain»: Πότε κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ των Fleetwood Mac με το αδημοσίευτο υλικό

23.10.2026
Ο Ricky Martin και ο PEDRO SAMPAIO ξεσηκώνουν το Rio de Janeiro με το «pikito pikito»
Μουσικά Νέα

Ο Ricky Martin και ο PEDRO SAMPAIO ξεσηκώνουν το Rio de Janeiro με το «pikito pikito»

23.10.2026
Από τα 80s στην dance σκηνή: Το «Time After Time» επιστρέφει με ένα ανατρεπτικό remix
Μουσική

Από τα 80s στην dance σκηνή: Το «Time After Time» επιστρέφει με ένα ανατρεπτικό remix

23.10.2026
Νέο τραγούδι από την Πάολα: Το «Τελευταία μοναξιά» είναι εδώ και έχει τη δική του ιστορία
Μουσικά Νέα

Νέο τραγούδι από την Πάολα: Το «Τελευταία μοναξιά» είναι εδώ και έχει τη δική του ιστορία

23.10.2026
Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη