Μουσικά Νέα 25.10.2026

Το club των 100 hits έχει μόλις 25 μέλη – Ποιοι stars κατάφεραν να μπουν στη λίστα του Billboard

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Από τον Elvis Presley μέχρι τον Bad Bunny, 25 καλλιτέχνες έχουν πετύχει 1 σπάνιο ορόσημο στο Billboard Hot 100
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μόλις 25 καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να έχουν 100 ή περισσότερες συμμετοχές στο Billboard Hot 100.
  • Ο Drake κατέχει το ρεκόρ με 407 συνολικές συμμετοχές, ξεπερνώντας κατά πολύ τους υπόλοιπους.
  • Το 2023, 2024, 2025 και 2026 είδαν πολλούς νέους καλλιτέχνες να εντάσσονται στο "κλαμπ" των 100 επιτυχιών.
  • Η ενσωμάτωση του streaming στη μεθοδολογία του chart έχει διευκολύνει τους καλλιτέχνες να πετύχουν αυτό το ορόσημο.
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Το να δει κανείς 1 τραγούδι του να κάνει πρεμιέρα στο Billboard Hot 100 είναι ένα όνειρο για κάθε καλλιτέχνη. Ως το κορυφαίο chart του Billboard, η είσοδος σε αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό δημοτικότητας, ζήτησης από το κοινό και της κατάλληλης στιγμής. Το Hot 100 κατατάσσει τα τραγούδια με βάση τη ροή (streaming) από επίσημους ήχους και βίντεο, την ραδιοφωνική μετάδοση και τις πωλήσεις, τόσο φυσικών όσο και ψηφιακών singles. Από την έναρξή του, στις 4 Αυγούστου 1958, πάνω από 8.000 καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να έχουν τουλάχιστον μία είσοδο στο Hot 100. Ωστόσο, ένας πολύ μικρός αριθμός, μόλις 25, έχει φτάσει στο «κλαμπ» των 100 επιτυχιών.

Drake Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Elvis Presley, του οποίου η καριέρα ξεκίνησε πριν από την καθιέρωση του Hot 100, ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έφτασε τις 100 συμμετοχές, τον Μάιο του 1975. Με συνολικά 109 τραγούδια στο chart, διατήρησε το ρεκόρ για δεκαετίες. Αυτό το ρεκόρ καταρρίφθηκε το 2011 από το cast της σειράς Glee, το οποίο έφτασε τις 207 συμμετοχές, πριν τελικά ξεπεραστεί από τον Drake το 2020, με το τραγούδι «Oprah’s Bank Account» να του χαρίζει την 208η είσοδό του.

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Σήμερα, ο Drake ηγείται της λίστας με 407 συνολικές συμμετοχές στο Hot 100 (μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2026) και παραμένει ο μοναδικός καλλιτέχνης που έχει ξεπεράσει τις 400 (ή ακόμα και τις 300) συμμετοχές. Άλλοι τρεις καλλιτέχνες έχουν διασχίσει το κατώφλι των 200 επιτυχιών: η Taylor Swift (281), ο Future (246) και το Glee cast (207).

Η Taylor Swift τραγουδάει στη σκηνή, σε μια εμφάνιση που σηματοδοτεί μια νίκη απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νέα μέλη στο κλαμπ των 100 επιτυχιών

Το 2023 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τρεις καλλιτέχνες εντάχθηκαν στο κλαμπ των 100 επιτυχιών. Ο YoungBoy Never Broke Again έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που πέτυχε το κατόρθωμα, σε ηλικία 23 ετών, τον Μάιο. Ακολούθησαν ο Lil Uzi Vert τον Ιούλιο, μετά την κυκλοφορία του Pink Tape, και ο Travis Scott τον Αύγουστο, μετά την άφιξη του Utopia.

Ο Travis Scott με γυαλιά ηλίου και ασημένια αλυσίδα, φορώντας λευκό φανελάκι, παρουσιάζει τα τατουάζ του.
https://www.instagram.com/travisscott/

Το 2024 έφερε τέσσερις ακόμη καλλιτέχνες σε αυτό το επίτευγμα. Ο 21 Savage έγινε η 16η προσθήκη μετά την κυκλοφορία του American Dream. Τον ακολούθησε η Beyoncé μετά το Cowboy Carter, ο The Weeknd μέσω γκεστ εμφανίσεων στα We Still Don’t Trust You των Future και Metro Boomin, και ο Eminem μετά την κυκλοφορία του The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2025 είδε δύο καλλιτέχνες να εντάσσονται στην ελίτ. Ο Bad Bunny έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που έφτασε τις 100 συμμετοχές στο Hot 100 μετά την κυκλοφορία του Debí Tirar Más Fotos, ενώ ο Morgan Wallen έγινε ο πρώτος «καθαρόαιμος» country καλλιτέχνης που πέτυχε το ορόσημο μετά το I’m the Problem.

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Super Bowl με εμφάνιση Zara, φορώντας λευκό αθλητικό σύνολο με τον αριθμό 64.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2026, ο J. Cole εισήλθε στο κλαμπ μετά την κυκλοφορία του The Fall-Off, η Ariana Grande εντάχθηκε μετά το petal, ο Rod Wave μετά το Don’t Look Down και ο Gunna μετά το single «Pop It». Καλλιτέχνες που πλησιάζουν το ορόσημο των 100 επιτυχιών περιλαμβάνουν τον Lil Durk και τον Young Thug (98 συμμετοχές έκαστος), τον Post Malone (97), τον Kendrick Lamar (93), τον James Brown (91), τον Metro Boomin (88) και τον αείμνηστο Juice WRLD (86).

post_malone_tragoudi (3)
https://www.instagram.com/postmalone/

Αν και η επίτευξη 100 συμμετοχών στο Hot 100 παραμένει ένα σπάνιο κατόρθωμα, έχει γίνει όλο και πιο συνηθισμένο στην ψηφιακή εποχή. Από τότε που τα δεδομένα streaming ενσωματώθηκαν στη μεθοδολογία του chart το 2007, οι κυκλοφορίες blockbuster albums έχουν στείλει συχνά μεγάλο αριθμό τραγουδιών στο Hot 100 ταυτόχρονα. Αυτό διαφέρει από προηγούμενες δεκαετίες, όπου οι καλλιτέχνες προωθούσαν συνήθως ένα ραδιοφωνικό single κάθε φορά, σε μια αγορά που κυριαρχούσαν οι φυσικές πωλήσεις και η ραδιοφωνική μετάδοση. Η αλλαγή στον τρόπο κατανάλωσης έχει διευκολύνει τους καλλιτέχνες να συσσωρεύουν μεγάλο αριθμό συμμετοχών στο chart σε μικρότερους χρονικούς περιόδους.

Όλοι οι καλλιτέχνες με 100+ επιτυχίες στο Billboard Hot 100

  • Drake: 407
  • Taylor Swift: 281
  • Future: 246
  • Glee Cast: 207
  • Lil Wayne: 195
  • Ye: 177
  • Lil Baby: 160
  • Nicki Minaj: 149
  • Travis Scott: 134
  • Chris Brown: 125
  • Justin Bieber: 123
  • The Weeknd: 117
  • Lil Uzi Vert: 115
  • 21 Savage: 114
  • Bad Bunny: 113
  • Eminem: 112
  • J. Cole: 111
  • Ariana Grande: 110
  • Morgan Wallen: 110
  • YoungBoy Never Broke Again: 110
  • Elvis Presley: 109
  • Beyoncé: 107
  • Rod Wave: 107
  • Jay-Z: 105
  • Gunna: 100

Αυτό το επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής επιρροής και της συνεχούς επιτυχίας αυτών των καλλιτεχνών στη μουσική βιομηχανία.

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