Το απλό trick για πιο χορταστικό smoothie κρύβεται σε ένα υλικό που δεν περίμενες

Το cottage cheese είναι το απρόσμενο υλικό που μπορεί να κάνει το smoothie σου πιο κρεμώδες, νόστιμο και χορταστικό, με περισσότερη πρωτεΐνη

Με μια ματιά Το cottage cheese μπορεί να κάνει τα smoothies πιο χορταστικά και κρεμώδη.

Η πρωτεΐνη του cottage cheese, κυρίως καζεΐνη, χωνεύεται αργά και βοηθά στον κορεσμό.

Η ελαφρώς αλμυρή γεύση του cottage cheese ισορροπεί τη γλυκύτητα των φρούτων.

Η προσθήκη κατεψυγμένων φρούτων δίνει παχύρρευστη υφή και δροσιά στο smoothie. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το smoothie έχει γίνει για σένα συνώνυμο του γρήγορου πρωινού, αλλά συχνά πεινάς ξανά λίγο μετά, ίσως ήρθε η στιγμή να αλλάξεις ένα μόνο υλικό. Και όχι, δεν χρειάζεται να προσθέσεις κάποιο περίεργο superfood ή ένα ακριβό συμπλήρωμα. Το μυστικό μπορεί να βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου: το cottage cheese.

Μπορεί στην αρχή να σου φαίνεται κάπως παράξενο να βάλεις cottage cheese στο blender μαζί με φρούτα, όμως το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που φαντάζεσαι. Όταν χτυπηθεί καλά, δεν αφήνει τη χαρακτηριστική κοκκώδη υφή του, αλλά γίνεται κρεμώδες και χαρίζει στο smoothie πιο πλούσια υφή. Παράλληλα, προσθέτει πρωτεΐνη και μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς χορτάτη για περισσότερη ώρα.

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Γιατί αξίζει να βάλεις cottage cheese στο smoothie

Το cottage cheese είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και, σύμφωνα με τη διαιτολόγο που επικαλείται το Real Simple, μια μερίδα περίπου 5 oz περιέχει γύρω στα 18 γραμμάρια πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη του αποτελείται κυρίως από καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που χωνεύεται πιο αργά και μπορεί να συμβάλλει στον κορεσμό. Παράλληλα, αποτελεί καλή πηγή βιταμίνης Β12 και ασβεστίου. Αυτό σημαίνει ότι ένα smoothie με cottage cheese μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ένα δροσιστικό ρόφημα με φρούτα. Με τον σωστό συνδυασμό μπορεί να αποτελέσει ένα πιο ολοκληρωμένο πρωινό ή σνακ.

Το cottage cheese έχει μια διακριτική, ελαφρώς ξινούτσικη και αλμυρή γεύση, η οποία μπορεί να λειτουργήσει υπέρ ενός γλυκού smoothie. Η μικρή ποσότητα αλατιού βοηθά να ισορροπήσει η γλυκύτητα των φρούτων και να κάνει τη συνολική γεύση πιο σύνθετη. Όσο για την υφή, δεν χρειάζεται να ανησυχείς ότι θα πίνεις ένα smoothie με κομματάκια cottage cheese. Το blender το μετατρέπει σε μια λεία, κρεμώδη βάση. Αν επιλέξεις μάλιστα cottage cheese πλήρων λιπαρών, η υφή γίνεται ακόμη πιο πλούσια, αν και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και light ή 2%.

Πώς να το προσθέσεις στο smoothie σου

Αν θέλεις να το δοκιμάσεις χωρίς να μπλέξεις με περίπλοκες συνταγές, ξεκίνα με μια πολύ απλή αναλογία.

½ φλιτζάνι cottage cheese ½ φλιτζάνι γάλα ή φυτικό ρόφημα 1 γεμάτο φλιτζάνι κατεψυγμένα φρούτα

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μπανάνα και berries, μάνγκο ή κεράσια, ανάλογα με το τι σου αρέσει. Το σημαντικό είναι να προτιμήσεις κατεψυγμένα φρούτα. Εκτός από τη γεύση, δίνουν στο smoothie πιο παχύρρευστη υφή και την απαραίτητη δροσερή αίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις πολύ πάγο και να το νερώσεις.

Αφού βρεις τον βασικό συνδυασμό που σου αρέσει, μπορείς να τον προσαρμόσεις. Μια χούφτα κατεψυγμένο σπανάκι, μία κουταλιά φυστικοβούτυρο ή ταχίνι, chia seeds ή λίγο άγλυκο κακάο μπορούν να δώσουν διαφορετική γεύση και επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Αν χρησιμοποιήσεις πολύ γλυκά φρούτα, δοκίμασε πρώτα το smoothie πριν προσθέσεις μέλι ή maple syrup. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι δεν χρειάζεται καθόλου επιπλέον γλυκαντικό.Αν το αποτέλεσμα βγει πολύ πηχτό, πρόσθεσε λίγο ακόμη γάλα ή νερό. Αν είναι πιο αραιό απ’ όσο θα ήθελες, πρόσθεσε λίγα ακόμη κατεψυγμένα φρούτα.

Τελικά, δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη συνταγή που αγαπάς. Αρκεί να αντικαταστήσεις το γιαούρτι με cottage cheese ή να το χρησιμοποιήσεις ως μέρος της υγρής βάσης. Έτσι μπορείς να αποκτήσεις ένα smoothie πιο κρεμώδες, με περισσότερη πρωτεΐνη και έναν απρόσμενα ωραίο συνδυασμό γλυκού και ελαφρώς αλμυρού. Και το καλύτερο; Μπορείς να ξεκινήσεις με τα υλικά που ήδη έχεις στην κουζίνα σου και να δημιουργήσεις κάθε φορά μια διαφορετική εκδοχή, ανάλογα με τα φρούτα και τις γεύσεις που προτιμάς.

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