Life 24.10.2026

Η σκοτεινή πλευρά των 12 ζωδίων στις σύγχρονες σχέσεις που κανείς δεν σου αποκαλύπτει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μετατρέποντας την απόρριψη και την απομάκρυνση σε μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις στα social media, κάθε ζώδιο προστατεύει τον εγωισμό του με άλλο τρόπο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι σύγχρονες σχέσεις περιλαμβάνουν τακτικές όπως ghosting και soft launching, με την αστρολογία να εξηγεί τη συμπεριφορά.
  • Κάθε ζώδιο αντιδρά διαφορετικά στην απόρριψη ή στην απομάκρυνση, αποκαλύπτοντας ανασφάλειες και μηχανισμούς άμυνας.
  • Οι Κριοί είναι άμεσοι, οι Ταύροι προτιμούν το αργό ghosting, ενώ οι Δίδυμοι είναι ειδικοί στις "situationships".
  • Οι Σκορπιοί κάνουν ψηφιακό αφανισμό, οι Αιγόκεροι αντιμετωπίζουν τις σχέσεις ως deal, και οι Ιχθύες ζουν σε παραμύθι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ας είμαστε ειλικρινείς: οι σύγχρονες σχέσεις μοιάζουν περισσότερο με ναρκοπέδιο τακτικών παρά με μια αυθόρμητη διαδικασία γνωριμίας. Εκεί που όλα φαίνονται να πηγαίνουν περίφημα, ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτωπη με όρους όπως το ghosting, το soft launching κλπ, αναρωτώμενη τι ακριβώς πήγε λάθος στην επικοινωνία σας. Κι όμως, πίσω από κάθε καθυστερημένη απάντηση στο Instagram, πίσω από κάθε αινιγματικό story που ανεβαίνει επίτηδες για να προκαλέσει και πίσω από κάθε ολοκληρωτική εξαφάνιση χωρίς ίχνος εξήγησης, κρύβεται ο αστρολογικός χάρτης του ατόμου που έχεις απέναντί σου.

Unsplash
Unsplash

Ο τρόπος που επιλέγει κάποιος να απομακρυνθεί από μια σχέση, αλλά και η αντίδρασή του όταν φάει ένα ξεκάθαρο «άκυρο» στα DMs, αποκαλύπτουν τα βαθύτερα ένστικτα, τις ανασφάλειες και τον μηχανισμό άμυνας του κάθε ζωδίου. Για να μη χάνεις άλλο χρόνο προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσεις τη συμπεριφορά του crush σου, συγκεντρώσαμε την απόλυτη αστρολογική χαρτογράφηση της ψηφιακής συμπεριφοράς των δώδεκα εκπροσώπων του ζωδιακού κύκλου.

Διάβασε επίσης: «Retrograde romance»: Η πλανητική ανατροπή που φέρνει πίσω τον πρώην σου και τα ζώδια που θα υποκύψουν

Unsplash
Unsplash

1. Κριός

Ο Κριός δεν έχει χρόνο για πολύπλοκες τακτικές. Αν αποφασίσει ότι μια σχέση τελείωσε, θα στο πει ευθέως, ίσως και με μια δόση παρορμητικής σκληρότητας που δεν αφήνει περιθώρια επανεξέτασης. Όταν όμως φάει ο ίδιος «άκυρο» στα DMs, ο πληγωμένος του εγωισμός αντιδρά ακαριαία: θα σου στείλει ένα ειρωνικό σχόλιο για να δείξει ότι δεν τον νοιάζει καθόλου και στη συνέχεια θα σε κάνει αμέσως unfollow για να αποδείξει ότι προχωράει ήδη στο επόμενο στόχο.

Pexels
Pexels

2. Ταύρος

Ο Ταύρος είναι ο απόλυτος βασιλιάς του αργού, αλλά οριστικού ghosting. Δεν του αρέσουν οι καυγάδες, οπότε αν νιώσει ότι η κατάσταση κουράζει, απλά θα αρχίσει να αραιώνει τις απαντήσεις του μέχρι να εξαφανιστεί πλήρως. Στον αντίποδα, αν φάει απόρριψη, η πρώτη του αντίδραση είναι η πεισματική σιωπή. Θα προσποιηθεί ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα, θα συνεχίσει την καθημερινότητά του σαν να μην υπήρξες ποτέ και δεν θα σου ξαναστείλει μήνυμα ούτε μετά από δέκα χρόνια.

Pexels
Pexels

3. Δίδυμος

Οι Δίδυμοι εφηύραν τον όρο «situationship». Μπορεί να σου στέλνουν memes για μήνες χωρίς να κανονίζουν ποτέ συνάντηση, απλά για να κρατούν το ενδιαφέρον σου ζωντανό. Αν πάλι φάνε «άκυρο» στα DMs, δεν πρόκειται να στεναχωρηθούν καθόλου. Θα απαντήσουν με ένα αστείο αυτοσαρκαστικό gif, θα μεταφέρουν αμέσως την προσοχή τους στα υπόλοιπα ανοιχτά chats που διατηρούν και θα σε σχολιάσουν με τις φίλες τους.

Pexels
Pexels

4. Καρκίνος

Ο Καρκίνος βιώνει την απομάκρυνση δραματικά. Αν θέλει να φύγει, θα σταματήσει να σου μιλάει, αλλά θα βλέπει πρώτος όλα σου τα stories για να σου θυμίζει την παρουσία του. Αν δεχτεί απόρριψη στα DMs, η συναισθηματική του φόρτιση χτυπάει κόκκινο. Θα ανεβάσει αμέσως ένα μελαγχολικό τραγούδι στο story του, θα αποσυρθεί στο καβούκι του για μέρες και θα αναρωτιέται τι έκανε λάθος.

Pexels
Pexels

5. Λέων

Για τον Λέοντα, η απομάκρυνση πρέπει να γίνει με στυλ. Θα κάνει το απόλυτο soft launching με κάποιον άλλον, ανεβάζοντας φωτογραφίες που φαίνεται μόνο το χέρι του νέου του φλερτ, ώστε να βεβαιωθεί ότι είδες τι έχασες. Αν όμως φάει ο ίδιος απόρριψη, η αντίδραση είναι εκρηκτική. Ο εγωισμός του δεν μπορεί να το διαχειριστεί, οπότε θα φροντίσει να ανεβάσει το πιο εντυπωσιακό, σέξι φωτογραφικό υλικό της ζωής του για να σου αποδείξει πόσο λάθος έκανες.

Διάβασε επίσης: Τα καρμικά μαθήματα που κουβαλάει κάθε ζώδιο από προηγούμενες ζωές

Unsplash
Unsplash

6. Παρθένος

Ο Παρθένος προσφέρει μια πλήρως αναλυτική, δομημένη εξήγηση πριν εξαφανιστεί. Θα σου στείλει ένα μακροσκελές μήνυμα όπου θα σου εξηγεί ακριβώς τους λόγους για τους οποίους δεν ταιριάζετε. Στην περίπτωση που φάει «άκυρο», θα αντιδράσει με απόλυτα ορθολογικό τρόπο: θα διαγράψει αμέσως το chat για να μη πιάνει χώρο στη μνήμη του κινητού του και θα πείσει τον εαυτό σου ότι η απόρριψη ήταν στατιστικά αναμενόμενη.

Pexels
Pexels

7. Ζυγός

Ο Ζυγός μισεί τη σύγκρουση σε τέτοιο βαθμό που θα καταφύγει στο πιο ύπουλο τρόπο για να μην αναγκαστεί να σε απορρίψει ευθέως. Θα σου λέει διαρκώς «πρέπει να βρεθούμε σύντομα», χωρίς να ορίζει ποτέ ημερομηνία. Αν πάλι δεχτεί ο ίδιος «άκυρο», θα προσπαθήσει να χρυσώσει το χάπι, απαντώντας υπερβολικά ευγενικά και διπλωματικά, ενώ παράλληλα θα ψάχνει ήδη την επόμενη επιλογή που θα αποκαταστήσει την αισθητική του ισορροπία.

Χαρούμενο νεαρό ζευγάρι σε αγκαλιά μέσα σε ένα σιτοχώραφο στο ηλιοβασίλεμα.
Pexels

8. Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν κάνει απλό ghosting, αλλά ολοκληρωτικό ψηφιακό αφανισμό. Αν αποφασίσει να σε βγάλει από τη ζωή του, θα σε κάνει block από παντού χωρίς καμία προειδοποίηση. Αν τώρα φάει απόρριψη στα DMs, το πράγμα σοβαρεύει. Θα μελετήσει το προφίλ σου με χειρουργική ακρίβεια, θα βρει όλες τις ανασφάλειές σου και δεν θα ησυχάσει αν δεν νιώσει ότι πήρε την ηθική του εκδίκηση, έστω και με μια απόλυτα παγερή συμπεριφορά.

Ζευγάρι απολαμβάνει τη φύση, ενώ ο AstroJason αποκαλύπτει τα σημάδια για κάθε ζώδιο στο «Mad Έχεις Άστρο».
Pexels

9. Τοξότης

Ο Τοξότης εξαφανίζεται επειδή απλά ξέχασε να απαντήσει ή βρήκε μια νέα περιπέτεια να ασχοληθεί. Το ghosting του δεν έχει κακία, αλλά έλλειψη συγκέντρωσης. Όταν φάει «άκυρο» στα DMs, θα γελάσει με την ψυχή του, θα το πάρει εντελώς στην πλάκα και θα σου στείλει ένα χιουμοριστικό μήνυμα, πριν ετοιμάσει βαλίτσες για το επόμενο ταξίδι του χωρίς να κοιτάξει στιγμή πίσω.

Unsplash
Unsplash

10. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως αντιμετωπίζει τις σχέσεις σαν επιχειρηματικό deal. Αν δει ότι η επένδυση χρόνου δεν αποδίδει, θα διακόψει την επικοινωνία με επαγγελματική ψυχρότητα. Αν φάει απόρριψη στα DMs, δεν πρόκειται να δείξει ίχνος αδυναμίας. Θα αφήσει το μήνυμα στο διαβασμένο, θα εστιάσει ακόμα περισσότερο στη δουλειά ή τις υποχρεώσεις του και θα σε διαγράψει από τους ανθρώπους που αξίζουν την προσοχή του.

Ένα ζευγάρι αγκαλιάζεται και φιλιέται στην εξοχή κοντά στη φύση.
Pexels

11. Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ο master της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στο ίντερνετ. Μπορεί να σου απαντάει μια φορά την εβδομάδα με τεράστια παράγραφο και μετά να εξαφανίζεται για έναν μήνα. Αν δεχτεί απόρριψη, η αντίδρασή του είναι η απόλυτη αποστασιοποίηση. Θα σου απαντήσει ένα ξερό «ok» και θα συνεχίσει να ζει στον δικό του, παράξενο κόσμο, θεωρώντας ότι εσύ είσαι αυτή που δεν είχε το πνευματικό υπόβαθρο να τον καταλάβει.

Ένα νεαρό ζευγάρι ξαπλωμένο στο γρασίδι πάνω σε μια κουβέρτα, χαμογελώντας χαρούμενα.
Pexels

12. Ιχθύης

Ο Ιχθύς ζει στο δικό του παραμύθι και η απομάκρυνσή του γίνεται πάντα μέσα από μια νεφέλη ασάφειας. Θα σου στέλνει μπερδεμένα μηνύματα μέχρι να καταλάβεις μόνη σου ότι έχει χαθεί στο σύμπαν του. Αν φάει «άκυρο» στα DMs, η δραματοποίηση φτάνει στο απόγειο. Θα γράψει στίχους, θα ακούσει τις πιο θλιμμένες playlists στο Spotify και θα πείσει τον εαυτό σου ότι έζησε έναν απαγορευμένο, τραγικό έρωτα που απλά δεν ήταν γραφτό να ευδοκιμήσει.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

social media ζώδια σχέσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν έχεις σήμα στο κινητό; Δες τα λάθη που ίσως κάνεις χωρίς να το ξέρεις

Δεν έχεις σήμα στο κινητό; Δες τα λάθη που ίσως κάνεις χωρίς να το ξέρεις

24.10.2026
Επόμενο
Το παραδοσιακό σνακ που είχε ξεχαστεί και τώρα επιστρέφει δυναμικά – Γιατί αξίζει να τρως λούπινα

Το παραδοσιακό σνακ που είχε ξεχαστεί και τώρα επιστρέφει δυναμικά – Γιατί αξίζει να τρως λούπινα

24.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το παραδοσιακό σνακ που είχε ξεχαστεί και τώρα επιστρέφει δυναμικά – Γιατί αξίζει να τρως λούπινα
Food

Το παραδοσιακό σνακ που είχε ξεχαστεί και τώρα επιστρέφει δυναμικά – Γιατί αξίζει να τρως λούπινα

24.10.2026
5 τρόποι να βοηθήσεις το βιολογικό σου ρολόι μετά την αλλαγή ώρας
Life

5 τρόποι να βοηθήσεις το βιολογικό σου ρολόι μετά την αλλαγή ώρας

24.10.2026
Το «closure» που περιμένεις από κάποιον άλλον ίσως δεν έρθει ποτέ – Πώς να κλείσεις μόνος σου έναν κύκλο
Life

Το «closure» που περιμένεις από κάποιον άλλον ίσως δεν έρθει ποτέ – Πώς να κλείσεις μόνος σου έναν κύκλο

24.10.2026
Epson International Pano Awards 2026: Οι φωτογραφίες που κάνουν τον πλανήτη να μοιάζει με έργο τέχνης
Life

Epson International Pano Awards 2026: Οι φωτογραφίες που κάνουν τον πλανήτη να μοιάζει με έργο τέχνης

24.10.2026
Πώς να κάνεις την κουζίνα σου να δείχνει πιο τακτοποιημένη ακόμα και όταν δεν είναι
Life

Πώς να κάνεις την κουζίνα σου να δείχνει πιο τακτοποιημένη ακόμα και όταν δεν είναι

24.10.2026
Τέλος στο banana roll: Η 13λεπτη ρουτίνα που θα λατρέψεις
Fitness

Τέλος στο banana roll: Η 13λεπτη ρουτίνα που θα λατρέψεις

24.10.2026
Αναζητάς το τέλειο LBD; Ιδού τα καλύτερα μαύρα φορέματα για κάθε στιλ
Fashion

Αναζητάς το τέλειο LBD; Ιδού τα καλύτερα μαύρα φορέματα για κάθε στιλ

24.10.2026
Αυτό είναι το makeup look της Hailey Bieber που πρέπει να δοκιμάσεις τώρα!
Beauty

Αυτό είναι το makeup look της Hailey Bieber που πρέπει να δοκιμάσεις τώρα!

24.10.2026
5 τρόποι να κάνεις το cottage cheese πιο χορταστικό – Οι συνδυασμοί που αξίζει να δοκιμάσεις
Food

5 τρόποι να κάνεις το cottage cheese πιο χορταστικό – Οι συνδυασμοί που αξίζει να δοκιμάσεις

24.10.2026
Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

Το vintage φωτιστικό που αλλάζει όλο το σπίτι – Πού να το βάλεις για να κάνει τη διαφορά

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

City break στη Βιέννη: Όλα όσα αξίζει να δεις αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Ξέχνα για λίγο τα nude: Tο καφέ είναι το χρώμα που θέλουν όλες στα νύχια τους

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το bob haircut trend είναι η απόλυτη τάση – 5 celebrities που τόλμησαν αυτή την αλλαγή

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Το healthy eating δεν χρειάζεται να είναι βαρετό – 6 συνήθειες για να το απολαύσεις

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

Έτσι θα φορέσεις το μωβ αυτό το φθινόπωρο μέσα από 10 outfits

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη