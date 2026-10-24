Δεν έχεις σήμα στο κινητό; Δες τα λάθη που ίσως κάνεις χωρίς να το ξέρεις

Από τη λειτουργία πτήσης μέχρι το Wi-Fi, μερικές απλές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας σε «αφήνει»

Με μια ματιά Η μετακίνηση σε διαφορετικό σημείο, ειδικά κοντά σε παράθυρο ή έξω, μπορεί να βελτιώσει το σήμα.

Η εναλλαγή της λειτουργίας πτήσης για λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να βοηθήσει στην επανασύνδεση με το δίκτυο.

Μια απλή επανεκκίνηση της συσκευής μπορεί να επιλύσει προσωρινά προβλήματα λήψης σήματος.

Η χρήση Wi-Fi για κλήσεις και μηνύματα είναι εναλλακτική λύση όταν το σήμα κινητής είναι αδύναμο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είσαι κάπου και πας να κάνεις ένα τηλέφωνο, να στείλεις ένα μήνυμα ή να ανοίξεις τον χάρτη και ξαφνικά το κινητό σου αποφασίζει να μείνει χωρίς σήμα; Η πρώτη σου αντίδραση μάλλον είναι η γνωστή: σηκώνεις το κινητό ψηλά, κάνεις μερικά βήματα γύρω γύρω και κοιτάς την οθόνη, περιμένοντας να εμφανιστεί έστω μία επιπλέον μπάρα.

Το κακό σήμα στο κινητό, όμως, δεν σημαίνει πάντα ότι έχει πρόβλημα η συσκευή σου. Το σημείο όπου βρίσκεσαι, οι τοίχοι ενός κτιρίου, ένα υπόγειο, η απόσταση από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και η κίνηση στο δίκτυο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνδεση. Γι’ αυτό μπορεί στο ένα σημείο να μην μπορείς να κάνεις ούτε μια κλήση και λίγα μέτρα πιο πέρα να έχεις κανονικά σήμα.

Διάβασε επίσης: Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

Πριν, λοιπόν, αρχίσεις να κρατάς το κινητό πάνω από το κεφάλι σου σαν να ψάχνεις καλύτερο Wi-Fi στον ουρανό, υπάρχουν μερικά απλά tips που αξίζει να δοκιμάσεις. Δεν χρειάζεσαι κάποια ειδική εφαρμογή ούτε περίπλοκες ρυθμίσεις. Μερικές φορές η λύση βρίσκεται κυριολεκτικά λίγα μέτρα μακριά.

1. Μετακινήσου λίγο

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά είναι από τα πρώτα πράγματα που αξίζει να κάνεις όταν δεν έχεις καλό σήμα. Αν βρίσκεσαι μέσα σε σπίτι, γραφείο ή άλλο κτίριο, δοκίμασε να πλησιάσεις ένα παράθυρο ή να αλλάξεις δωμάτιο. Οι τοίχοι, τα μεταλλικά στοιχεία και άλλες κατασκευές μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη. Αν βρίσκεσαι σε υπόγειο, πάρκινγκ ή άλλο κλειστό χώρο, η έξοδος σε πιο ανοιχτό σημείο μπορεί να κάνει ακόμη μεγαλύτερη διαφορά.

2. Δοκίμασε τη λειτουργία πτήσης

Όταν το κινητό δυσκολεύεται να συνδεθεί στο δίκτυο, ένα γρήγορο reset της ασύρματης σύνδεσης μπορεί να βοηθήσει. Βάλε τη λειτουργία πτήσης για περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απενεργοποίησέ την. Το κινητό θα αναζητήσει ξανά διαθέσιμο δίκτυο και μπορεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση. Φυσικά, αν βρίσκεσαι σε σημείο όπου δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη, η λειτουργία πτήσης δεν πρόκειται να δημιουργήσει σήμα από το πουθενά. Μπορεί όμως να βοηθήσει όταν υπάρχει προσωρινό πρόβλημα στη σύνδεση της συσκευής.

3. Κάνε μια επανεκκίνηση

Ναι, είναι η κλασική λύση που έχουμε ακούσει άπειρες φορές. Μερικές φορές, όμως, είναι και η πιο απλή. Αν το κινητό σου έχασε ξαφνικά το δίκτυο ή εμφανίζει «Καμία υπηρεσία», μια επανεκκίνηση μπορεί να βοηθήσει τη συσκευή να αναζητήσει ξανά διαθέσιμα δίκτυα. Αν το πρόβλημα εμφανίζεται συνέχεια στην ίδια περιοχή, τότε μάλλον χρειάζεται να ψάξεις κάτι περισσότερο από ένα προσωρινό κόλλημα του κινητού.

4. Έχεις Wi-Fi; Εκμεταλλεύσου το

Αν δεν έχεις καλό σήμα κινητής αλλά βρίσκεσαι σε χώρο με αξιόπιστο Wi-Fi, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις offline. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις εφαρμογές που πραγματοποιούν κλήσεις και στέλνουν μηνύματα μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, σε συσκευές και δίκτυα που το υποστηρίζουν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κλήσεις μέσω Wi-Fi. Ειδικά αν βρίσκεσαι σε σπίτι, ξενοδοχείο ή γραφείο όπου το Wi-Fi λειτουργεί κανονικά, αυτή μπορεί να είναι η πιο εύκολη λύση.

5. Δες αν φταίει το δίκτυο

Πριν αρχίσεις να κατηγορείς το κινητό σου, κάνε ένα απλό τεστ. Ρώτησε κάποιον που βρίσκεται δίπλα σου αν έχει σήμα. Αν και το δικό του κινητό αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, είναι πιθανό να υπάρχει θέμα κάλυψης ή προσωρινή δυσλειτουργία στο δίκτυο. Αν εκείνος έχει κανονικά σήμα και εσύ όχι, τότε αξίζει να ελέγξεις τη συσκευή σου, την κάρτα SIM ή τις ρυθμίσεις δικτύου. Κάτι ακόμη που αξίζει να θυμάσαι είναι ότι οι μπάρες του σήματος δεν αποτελούν από μόνες τους πλήρη εικόνα για την ποιότητα της σύνδεσης. Μπορεί να βλέπεις λίγες μπάρες και να μπορείς να κάνεις κανονικά τη δουλειά σου.

Από την άλλη, μπορεί να βλέπεις αρκετές μπάρες αλλά το internet να είναι αργό ή οι κλήσεις να παρουσιάζουν προβλήματα, ειδικά όταν το δίκτυο είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Γι’ αυτό μην αγχώνεσαι κάθε φορά που βλέπεις το εικονίδιο του σήματος να πέφτει. Αν οι κλήσεις και το internet λειτουργούν κανονικά, δεν υπάρχει απαραίτητα λόγος ανησυχίας.

Και τελικά, να σηκώσεις το κινητό ψηλά;

Το να αλλάξεις θέση στο κινητό μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επηρεάσει τη λήψη, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε σημείο όπου το σήμα είναι ήδη οριακό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά σηκώσεις τη συσκευή τόσο καλύτερο σήμα θα πάρεις. Αν δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη στην περιοχή, το κινητό σου δεν μπορεί να δημιουργήσει σήμα απλώς και μόνο επειδή το κράτησες στον αέρα.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα δεις τις μπάρες να εξαφανίζονται, άσε το κινητό κάτω. Μετακινήσου λίγο, δοκίμασε τη λειτουργία πτήσης, κάνε μια επανεκκίνηση και, αν υπάρχει Wi-Fi, εκμεταλλεύσου το. Μπορεί τελικά να μη χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μερικά βήματα και λίγη υπομονή για να επιστρέψει το σήμα.

Διάβασε επίσης: