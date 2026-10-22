Life 22.10.2026

Πώς τα ψηφιακά twins απειλούν τα δικαιώματα στη μόδα – Η σκοτεινή πλευρά της AI

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του modelling που υπόσχεται μείωση του κόστους αλλά εγκλωβίζει τα μοντέλα σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Τα ψηφιακά διπλότυπα (digital twins) επιτρέπουν σε οίκους μόδας να μειώσουν κόστη και χρόνο σε καμπάνιες.
  • Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την ιδιοκτησία προσώπου, τη συναίνεση και την εκμετάλλευση εικόνας.
  • Μοντέλα βλέπουν τις ψηφιακές τους μορφές να υπερσεξουαλικοποιούνται ή να γίνονται γυμνές χωρίς συγκατάθεση.
  • Τα digital twins ενισχύουν παρωχημένα πρότυπα ομορφιάς και φυλετικές προκαταλήψεις, μειώνοντας την ποικιλομορφία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της μόδας βιώνει μια από τις πιο θεαματικές και παράλληλα αμφιλεγόμενες μεταμορφώσεις στην ιστορία του, καθώς τα φυσικά μοντέλα καλούνται πλέον να επιλέξουν ανάμεσα στις παραδοσιακές φωτογραφήσεις και τη δημιουργία των ψηφιακών τους διπλότυπων (digital twins). Αυτές οι AI αναπαραστάσεις πραγματικών προσώπων επιτρέπουν σε μεγάλους οίκους και εταιρείες, όπως η H&M με τη συλλογή από 30 AI μοντέλα, να πραγματοποιούν καμπάνιες με ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο, καταργώντας την ανάγκη για πολύωρα γυρίσματα. Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή ευκολία και τη φουτουριστική αισθητική, ξεπροβάλλουν σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με την ιδιοκτησία του προσώπου, τη συναίνεση και τα όρια της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης εικόνας.

Pexels
Pexels

Παρά το γεγονός ότι τίθενται σε ισχύ νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως ο νόμος Fashion Workers Act στη Νέα Υόρκη που απαιτεί έγγραφη συναίνεση με σαφείς όρους αμοιβής και διάρκειας για τη χρήση ψηφιακού διπλότυπου, το νομικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο κανόνας GDPR προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και η επερχόμενη πράξη AI Act στοχεύει να απαγορεύσει το μη συναινετικό σεξουαλικό περιεχόμενο, η έννοια της «ομοιότητας» (likeness) εμπίπτει σε διαφορετικά δικαιώματα δημοσιότητας (publicity rights) από χώρα σε χώρα. Αυτή η ασάφεια αφήνει τα μοντέλα εκτεθειμένα, καθώς παραμένει ασαφές αν μπορούν να αποσύρουν την ψηφιακή τους εικόνα από αλγορίθμους που δεν διαγράφουν ποτέ τα δεδομένα που έχουν ήδη επεξεργαστεί.

Διάβασε επίσης: Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες στη φωτογραφία μόδας – Τέλος εποχής για ό,τι ξέραμε

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο εφιαλτική αν αναλογιστεί κανείς τις μαρτυρίες μοντέλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία είδαν τις ψηφιακές τους μορφές να υφίστανται υπερσεξουαλικοποίηση ή να μετατρέπονται σε γυμνές εικόνες μέσω AI εργαλείων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αυτό το φαινόμενο «ψηφιακής βίας» συνδυάζεται με μια έντονη οπισθοδρόμηση στο κομμάτι της ποικιλομορφίας, καθώς οι αλγόριθμοι τείνουν να αναπαράγουν παρωχημένα, ανθυγιεινά πρότυπα ομορφιάς και φυλετικές προκαταλήψεις. Αν θέλεις να μάθεις πώς τα ψηφιακά διπλότυπα απειλούν το μέλλον του modelling, ποια είναι τα νομικά σου δικαιώματα απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τι πρέπει να αλλάξει άμεσα στη βιομηχανία, συνέχισε να διαβάζεις.

Pexels
Pexels

Το νομικό κενό γύρω από τη συναίνεση και την απόσυρση του ψηφιακού σου εαυτού

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μοντέλα που δημιουργούν ένα digital twin είναι η έλλειψη ελέγχου μετά την ολοκλήρωση μιας καμπάνιας. Αν και εταιρείες υπόσχονται ότι τα μοντέλα διατηρούν την πλήρη ιδιοκτησία του ψηφιακού τους εαυτού, στην πράξη η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη νομική διαδικασία. Από τη στιγμή που μια AI πλατφόρμα εκπαιδευτεί πάνω στα χαρακτηριστικά ενός προσώπου, η τεχνολογία δεν μπορεί εύκολα να «ξεχάσει» τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός μοντέλου ενδέχεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έμμεσα σε μελλοντικές παραγωγές εικόνων, ακόμα κι αν το συμβόλαιο με το πρακτορείο έχει λήξει προ πολλού.

Pexels
Pexels

Η «ψηφιακή βία» και η επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερη νομοθεσία

Οι κίνδυνοι της μη συναινετικής χρήσης της εικόνας των μοντέλων δεν αποτελούν ένα υποθετικό σενάριο, αλλά μια ζοφερή πραγματικότητα. Έρευνες και συνεντεύξεις με επαγγελματίες του χώρου αποκαλύπτουν ότι φωτογραφίες τους εντοπίζονται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες ερωτικού περιεχομένου, έχοντας τροποποιηθεί ψηφιακά χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτή η παραβίαση προκαλεί τεράστια ψυχολογική επιβάρυνση στα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η νομοθεσία σε ΗΠΑ και Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Απαιτούνται αυστηρές ποινές για την ψηφιακή παραποίηση και σαφείς κανόνες που θα προστατεύουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της βιομηχανίας.

Pexels
Pexels

Η οπισθοδρόμηση στην ποικιλομορφία και τα ρατσιστικά στερεότυπα των αλγορίθμων

Εκτός από τα ζητήματα δικαιωμάτων, τα digital twins φαίνεται να καταστρέφουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της συμπερίληψης. Τα μοντέλα επισημαίνουν ότι οι AI γεννήτριες εικόνων αναπαράγουν μη ρεαλιστικά, ομοιογενή πρότυπα ομορφιάς, εξαλείφοντας τη μοναδικότητα κάθε φυλής. Για παράδειγμα, Ασιάτισσες μοντέλα καταγγέλλουν ότι τα ψηφιακά AI μοντέλα της εθνικότητάς τους δείχνουν όλα πανομοιότυπα, ενισχύοντας φυλετικά στερεότυπα και αποκλείοντας την αληθινή εκπροσώπηση. Η βιομηχανία της μόδας κινδυνεύει να επιστρέψει σε μια εποχή αμόλυντης, αλλά παντελώς ψεύτικης και επικίνδυνης αισθητικής.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fashion modeling news μόδα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το HBO στρέφει την προσοχή του σε μία από τις πιο σκοτεινές ηρωίδες της DC

Το HBO στρέφει την προσοχή του σε μία από τις πιο σκοτεινές ηρωίδες της DC

22.10.2026
Επόμενο
«Είμαι εκεί που πρέπει»: Η Nicki Minaj ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Donald Trump

«Είμαι εκεί που πρέπει»: Η Nicki Minaj ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Donald Trump

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Κίνα ετοιμάζει το πρώτο ξενοδοχείο με ρομπότ και ανοίγει τις πόρτες του το 2027
Life

Η Κίνα ετοιμάζει το πρώτο ξενοδοχείο με ρομπότ και ανοίγει τις πόρτες του το 2027

22.10.2026
Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος
Beauty

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

22.10.2026
5 couple habits που κάνουν τη σχέση σας ακόμα καλύτερη
Life

5 couple habits που κάνουν τη σχέση σας ακόμα καλύτερη

22.10.2026
Η Nike μετέτρεψε το αεροδρόμιο του Λονδίνου σε πίστα αγώνα για 5.000 γυναίκες
Fashion

Η Nike μετέτρεψε το αεροδρόμιο του Λονδίνου σε πίστα αγώνα για 5.000 γυναίκες

22.10.2026
Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior
Fashion

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

22.10.2026
3 καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη γάτα σου να νιώθει άβολα
Life

3 καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη γάτα σου να νιώθει άβολα

22.10.2026
5 smoothies που θα απογειώσουν τη διατροφή σου – Φτιάχνονται σε λίγα λεπτά
Life

5 smoothies που θα απογειώσουν τη διατροφή σου – Φτιάχνονται σε λίγα λεπτά

22.10.2026
Ο j-hope των BTS βάζει την υπογραφή του στα νέα Nike Air Force 1
Fashion

Ο j-hope των BTS βάζει την υπογραφή του στα νέα Nike Air Force 1

22.10.2026
Ποιο απρόσμενο μπαχαρικό θα σε βοηθήσει άμεσα στον πονόδοντο
Life

Ποιο απρόσμενο μπαχαρικό θα σε βοηθήσει άμεσα στον πονόδοντο

22.10.2026
Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Le Muguet: Πώς το λευκό κρινάκι του αγρού έγινε το αιώνιο φυλαχτό του Christian Dior

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Δεν χρειάζομαι pumpkin spice latte όταν έχω αυτές τις 5 ενυδατικές κρέμες σώματος

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Πόντιος Πιλάτος το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πώς η Ουάσιγκτον «βαφτίζει» το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό σύμφωνο ως μια απλή διμερή διαφορά

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη