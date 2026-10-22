«Είμαι εκεί που πρέπει»: Η Nicki Minaj ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον Donald Trump

Με μια ματιά Η Nicki Minaj επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της στον Donald Trump μέσω ανάρτησης στο X.

Ο Donald Trump έχει επαινέσει δημόσια την Nicki Minaj, αποκαλώντας την «αγαπημένη» του και «φανταστικό άτομο».

Η Nicki Minaj έχει εκφράσει τη σύνδεσή της με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της κυβέρνησης Trump.

Η Cyndi Lauper δήλωσε ότι δεν πιστεύει στην ακύρωση και σέβεται την επιλογή της Minaj να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Trump. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicki Minaj έστειλε ένα σαφές μήνυμα στους θαυμαστές της μέσω του X (πρώην Twitter), διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι πολιτικές της αφοσιώσεις και η αφοσίωσή της στον Donald Trump, παραμένουν αμετάβλητες. Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Donald Trump εξέφρασε δημόσια τη συμπάθειά του προς την καλλιτέχνιδα, αποκαλώντας την «αγαπημένη» του.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο Donald Trump μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την Nicki Minaj. «Να τη, η αγαπημένη μου. Είναι μαζί μου εδώ και καιρό. Δεν θα πω πόσο καιρό», δήλωσε ο Donald Trump, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια σχέση τους. Η Nicki Minaj, φορώντας ένα ασπρόμαυρο φόρεμα, απάντησε χαριτολογώντας με μια ψηλή φωνή, «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε».

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Αμέσως μετά, η Nicki Minaj ανάρτησε στο X, «Δεν πάω πουθενά. Ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαι», συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα emoji προσευχής. Αυτή η ανάρτηση επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της στον Donald Trump, μια στάση που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές, στους θαυμαστές της.

Η Nicki Minaj δεν έχει διστάσει να εκφράσει τη σύνδεσή της με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και την υποστήριξή της στον Donald Trump καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο σε μια εκδήλωση που ονομάστηκε «Trump Accounts Summit», όπου η ράπερ αυτοχαρακτηρίστηκε ως η «Νο. 1 θαυμάστριά του».

Ο Donald Trump είχε ανταποδώσει τα αισθήματα, επαινώντας την Nicki Minaj σε ένα προεδρικό γεύμα τον Ιούλιο. «Είναι ένα φανταστικό άτομο και είναι μια γυναίκα που την σέβονται όλοι», είχε δηλώσει ο Donald Trump. «Και έχει πραγματικό ταλέντο, Nicki Minaj. Nicki, σήκω σε παρακαλώ. Τέτοιο υπέροχο άτομο και την σέβονται όλοι».

Η Nicki Minaj συνέχισε να δείχνει την εκτίμησή της προς την κυβέρνηση Donald Trump, συμμετέχοντας μάλιστα ως κριτής στον διαγωνισμό «Million Dollar Pitch Competition» για μικρές επιχειρήσεις, που διοργανώθηκε από την κυβέρνηση Donald Trump. Στον διαγωνισμό αυτό, που είχε έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια, συμμετείχαν επίσης ο διαχειριστής κεφαλαίων Grant Cardone και ο συνιδρυτής του Airbnb, Joe Gebbia.

Η υποστήριξη της Nicki Minaj προς τον Donald Trump είχε εκφραστεί και σε παλαιότερες εμφανίσεις της, όπως στη συνέντευξή της στην εκπομπή «The Ingraham Angle» τον Σεπτέμβριο. «Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτή την κυβέρνηση και να συνεργαστώ με τον Πρόεδρο Trump. Έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο εμένα. Είναι διασκεδαστικός», είχε δηλώσει τότε.

Αντιδράσεις και η στάση της Cyndi Lauper

Ενώ η υποστήριξη της Nicki Minaj στον Donald Trump έχει απομακρύνει κάποιους από τους θαυμαστές της και συνεργάτες της, η Cyndi Lauper έχει εκφράσει την άποψή της ότι δεν μετανιώνει για τη συνεργασία της με την ράπερ. Η Cyndi Lauper είχε δώσει την άδεια για τη χρήση ενός δείγματος από το τραγούδι της «Girls Just Wanna Have Fun» για το κομμάτι «Pink Friday Girls» της Nicki Minaj από το άλμπουμ «Pink Friday 2» το 2023.

Η Cyndi Lauper, σε δηλώσεις της στην «The Guardian», ανέφερε: «Καταρχάς, δεν πιστεύω στην ακύρωση. Και δεύτερον, το γεγονός ότι έκανε το «Girls Just Want to Have Fun» μουσικά είναι πολιτικό ούτως ή άλλως, αγάπη μου. Τα κορίτσια θέλουν απλώς να διασκεδάζουν. Δικαιούνται μια χαρούμενη εμπειρία σε αυτόν τον κόσμο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είμαστε εδώ. Δεν θα πάμε πια στα χωράφια ρυζιού. Ναι, σηκωθείτε και βάλτε τη φωνή σας, και το έκανε». Συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Αλλά και πάλι δεν πιστεύω ότι ακυρώνεις ανθρώπους, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει χώρος για συζήτηση».

Το «Pink Friday 2» είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Nicki Minaj, το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023 και έφτασε στην κορυφή του chart Billboard 200.

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